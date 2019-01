'Pokazivao nam je spolovilo i pozivao da ga dotaknemo': tri djelatnice škole lani prijavile kolegu za spolno uznemiravanje, a još uvijek nikom ništa, kazneni postupak nije pokrenut, on i dalje radi...

Nakon što su u listopadu prošle godine tri djelatnice OŠ "Vis" podnijele kaznene prijave zbog spolnog uznemiravanja od strane djelatnika te škole, u srijedu je, kako doznajemo, na Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu ispitana prva od zaposlenica.

Ostale dvije djelatnice pozive još nisu dobile i sve to, kažu roditelji djece OŠ "Vis" s kojima smo razgovarali, ostavlja gorak okus više spore nego dostižne pravde.

Nikakav kazneni postupak, naime, protiv sporne osobe još nije pokrenut, on je nastavio raditi na istome radnom mjestu u obrazovnoj ustanovi u kojoj se školuju malodobna djeca, što, barem dijelu roditelja, djece, a svakako djelatnicama koje su ga prijavile, izaziva dodatno ogorčenje.

Rene Laura, glasnogovornica Županijskoga (i Općinskoga) državnog odvjetništva u Splitu, za naš list kaže:

- Provjerom u Općinskom državnom odvjetništva u Splitu utvrđeno je da su u ovom kaznenom predmetu u tijeku izvidi. Državno-odvjetnička odluka bit će uskoro donesena – kratko je potvrdila Laura, dodajući kako će javnost o svemu biti na vrijeme obaviještena.

Hoće li prijave biti odbačene ili će istraga biti pokrenuta, zasad se još uvijek ne zna, no čini se da su roditelji na rubu strpljenja.

Podsjetimo, tri djelatnice škole podnijele su kaznene prijave protiv djelatnika škole zbog spolnog uznemiravanja, a na teret mu, među ostalim, stavljaju neprimjerene radnje poput pokazivanja spolovila jednoj od njih, i to u prostorijama škole, "pipkanja", odnosno neprimjerenih dodirivanja, lascivnih i neumjesnih šala, zaključavanja u knjižnici, a jedna od njih navodno je uznemiravanja trpjela duži niz godina (na fotografiji dolje je naš novinar u razgovoru s jednom od djelatnica).

Roditelji su o svemu obavijestili Ministarstvo obrazovanja i znanosti, dječju pravobraniteljicu te pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, kao i brojne druge adrese, međutim, zasad je sve po starom. Također, u prosincu je inicijativa roditelja pod nazivom „Aktivisti“ na tri javna mjesta u gradu Visu prikupljala potpise na peticiju kojom su tražili barem privremeno udaljavanje navodnog napasnika s radnoga mjesta. Prikupljeno je više od 150 potpisa i upućeno istim institucijama, a dio roditelja u međuvremenu je zatražio barem privremenu dislokaciju ureda spornog djelatnika.

Školu su jednokratno posjetile dvije djelatnice prema protokolu o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja, a iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova dobili su odgovor kako su dopis roditelja proslijedili policiji, „koja je već o svemu ionako obaviještena“, dodaju ovi roditelji.

Uglavnom, sažetak odgovora koje smo i mi dobili iz nekoliko mjerodavnih institucija koje smo kontaktirali glasi kako su u ovom slučaju (navodne) žrtve punoljetne osobe, a ne djeca te da je škola poduzela sve kako malodobni učenici ne bi s njim dolazili u kontakt dok traju postupci. Međutim, ukratko, do pokretanja zakonom propisanih radnji protiv te osobe zapravo - nije moguće poduzeti ništa, pa tako ni privremeno ga suspendirati s radnog mjesta.

- Što to znači? Tko od njih misli na djelatnice koje su od njega doživjele neugode – kako je njima susretati ga svakodnevno u prostorijama škole? Osim toga, nije točno da su djeca potpuno zaštićena budući da na njega mogu naići na školskom hodniku, na ulazu u školu, u kuhinji, knjižnici. Žalosno je da nikakve naše akcije, apeli, pozivi, posjeti predstavnika institucija nisu urodili plodom. Djeca sve to vide i znaju što se događa – redaju se zamjerke ogorčenih roditelja koji su nas kontaktirali.Vezane ruke

Međutim, iz resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja ministrice Blaženke Divjak i odgovora koji su nam dostavili proizlazi kako su im ruke do najmanje pokretanja kaznenog postupka protiv prokazanog djelatnika – vezane. Pozivaju se također na inspekcijski nadzor kojim je, dodaju, utvrđeno da se okolnosti navodnog seksualnog uznemiravanja u viškoj osnovnoj školi odnose samo na punoljetne osobe i da nitko od učenika nije bio podvrgnut eventualnom nasilju ili seksualnom uznemiravanju.

- Osim toga, nadzorom je također utvrđeno da zaposlenik škole na kojeg se ukazuje kao na osobu koja bi bila izvršitelj seksualnog uznemiravanja nije zaposlen na odgojno-obrazovnim poslovima, pa stoga učenici nisu izloženi izravnom kontaktu s istim zaposlenikom. Nadalje, ravnateljica škole je prema istom radniku poduzela sve radnje koje je ovlaštena poduzimati u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a o svim činjenicama i saznanjima upoznata su nadležna tijela bilo od strane škole ili pak od strane eventualnih žrtava seksualnog uznemiravanja – objašnjavaju iz MZO-a. Međutim, ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 106. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnateljica ne može udaljiti radnika od obavljanja poslova.

Drugim riječima, kaže slovo zakona, tek kada školska ustanova kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u školi pokrenut i vodi se kazneni postupak, među ostalim i protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, on može biti udaljen od obavljanja poslova, i to najduže do pravomoćnosti sudske presude (ako bude pravomoćno osuđen, dobiva otkaz). Budući da su u tijeku tek izvidi u vezi s ovim predmetom, čini se da zahtjevima viških roditelja neće tako skoro biti udovoljeno.

Pravobraniteljica: Razumijemo roditelje, ali nemamo ovlasti Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, kojoj su se viški roditelji također obratili, u pismenom je odgovoru za naš list potvrdila kako je upoznata s problematikom OŠ 'Vis' te u okviru svojih ovlasti prati taj slučaj. Nakon zaprimljene obavijesti od više prijavitelja, među ostalim i od Vijeća roditelja, kaže, odmah je, temeljem Zakona o pravobranitelju za djecu, zatražila izvješće nadležnih službi. Iz izvješća koja je zaprimila zaključila je isto što i Ministarstvo znanosti i obrazovanja: kako nitko od djece nije bio podvrgnut eventualnom nasilju ili seksualnom uznemiravanju niti je osumnjičeni počinitelj zaposlen na odgojno-obrazovnim poslovima pa stoga učenici nisu izloženi izravnom kontaktu s njim. - Razumijemo zabrinutost roditelja za sigurnost svoje djece i potrebu da ih zaštite. No, pravobraniteljica za djecu nije tijelo izvršne vlasti, ne može utjecati na tijek sudskog postupka, odluke suda niti ima ovlasti i mehanizme udaljiti osobu s radnog mjesta – kaže, uz ostalo, pravobraniteljica. Ističe kako je ravnatelj poslovodni i pedagoški voditelj škole zadužen, među ostalim, za sigurnost učenika te u trenutku dok istraga još traje, očekuje od vodstva škole pojačani oprez i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera. - Apeliramo na sve odrasle koji se brinu o djeci, a posebice na roditelje, da djeci pruže podršku i onoliko informacija koliko ona, s obzirom na svoju dob, mogu razumjeti, s naglaskom na informacijama koje se odnose na zaštitu u slučaju nasilja. Sve dodatne informacije koje djeca ne mogu razumjeti mogu kod njih uzrokovati zbunjenost, nesigurnost, tjeskobu i strah. Kako će djeca razumjeti i prevladati ovu situaciju, u bitnome ovisi o ponašanju njima bliskih odraslih osoba – naglašava Helenca Pirnat Dragičević, koja će, ističe, nakon zaprimljenih konačnih izvješća nadležnih službi dostaviti odgovore podnositeljima.