Gripa hara Dalmacijom: dvije osobe u KBC-u još uvijek životno ugorožene, sumnja se da je u Splitu i okolici čak 15.000 zaraženih!

Da bi svaki liječnik primarne zdravstvene zaštite prijavio Higijenskom sve 'svoje' slučajeve gripe, trebalo bi mu još jedno radno vrijeme od osam sati, svakog dana

J11 trenutačno je u Hrvatskoj najnepoželjnija medicinska šifra za neko oboljenje. Pod J11 vodi se influenca ili gripa, koja ove godine hara kako Splitsko-dalmatinskom županijom, tako i Hrvatskom.



– Čak 1500 prijavljenih slučajeva gripe zabilježeno je od početka sezone gripe (kraj studenoga 2018.) pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo (Higijenski) Splitsko-dalmatinske županije – kaže nam dr. Dijana Nonković, šefica Epidemiološke službe na Higijenskom zavodu.

Riječ je o prijavljenim slučajevima, odnosno onima koji se vode pod kliničkom slikom gripe. Naravno, kod svih tih slučajeva nisu napravljene laboratorijske pretrage krvi jer jednostavno liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zbog obujma posla, ne stignu svima napraviti te pretrage. Laboratorijske pretrage se provode kod onih slučajeva gripe ili sumnje na gripu kod kojih se povišena temperatura ne može nikako spustiti, ako je opće zdravstveno stanje pacijenta vrlo loše, što se može utvrditi i vizualnim pregledom, kao i ako su utvrđene neke komplikacije kod oboljeloga (upala pluća, srednjeg uha...).

– Ma taj broj od 1500 prijavljenih pacijenata oboljelih od gripe nije ni desetina svih oboljelih od gripe u županiji. Sigurna sam da je stvaran broj 10-ak puta veći. Samo ja u svojoj ambulanti imam dnevno najmanje 10 pacijenata koji su pod gripom – kazuje dr. Vikica Krolo, liječnica u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine (KOHOM).

Da bi svaki liječnik primarne zdravstvene zaštite prijavio Higijenskom sve "svoje" slučajeve gripe, trebalo bi mu još jedno radno vrijeme od osam sati, svakog dana.

Ručno prijavljivanje

– Upravo je najveći problem u tim prijavljivanjima taj što mi liječnici iz primarne zdravstvene zaštite takve slučajeve gripe moramo Higijenskom prijaviti "ručno", odnosno morali bismo ih popisati i onda uputiti prema Higijenskom. A to jednostavno ne stignemo kada u ambulanti svakog dana imamo stotinjak pacijenata. Stoga slučajeva gripe u županiji, kao i u Hrvatskoj, ima puno više negoli je to brojka koja se prikazuje. Higijenski još uvijek nije u sustavu CEZIH-a (Centralni informacijski sustav) i nije "kompjutorski" spojen s nama liječnicima.

Da su i oni u CEZIH-u, broj oboljelih od gripe bio bi puno realniji, jer bi oni u Higijenskom samo klikom miša "povukli" sve moje slučajeve gripe, kao i slučajeve ostalih liječnika, zbrojili ih i imali stvaran, odnosno vjerodostojan broj – kazuje dr. Krolo.

A kako se gripa razvijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, najbolje pokazuju brojke iz tjedna u tjedan, odnosno iz utorka u utorak, kada se zbrajaju novi slučajevi.

Po tim brojkama koje se "skupljaju" na Higijenskom, 1. siječnja ove godine u županiji su bila prijavljena 52 slučaja gripe, da bi 8. siječnja taj broj "skočio" na 251, što je povećanje od gotovo 500 posto. Tada je već bilo jasno da bi ova sezona gripe mogla biti dramatična, odnosno kao ni jedna prije.

U drugom tjednu 2019., dakle 15. siječnja, broj oboljelih i prijavljenih od gripe u županiji bio je 528, što je povećanje veće od 100 posto u odnosu na tjedan prije. I od tog trenutka gripa u županiji je u laganom opadanju.

Naime, u trećem tjednu ove godine, 22. siječnja, broj prijavljenih na Higijenskom je 624, što je veliko smanjenje u postocima u odnosu na prijašnje brojke. U ovom zadnjem tjednu broj prijavljenih od gripe je "skočio" samo za 96 oboljelih.

Zaraza u zenitu

Znači li to da je gripa, nakon što je dosegnula zenit, u opadanju, barem što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, pokazat će idući dani i tjedni. No, zasigurno je još dalek put do završetka ove sezone gripe, budući da još nismo ni izišli iz siječnja, a gripe u pravilu uvijek ima najviše u veljači, pa i prvom dijelu ožujka. Porast slučajeva gripe tek prestaje dolaskom viših vanjskih temperatura zraka i izlaskom ljudi u prirodu.

Od gripe je do sada u Splitu preminulo dvoje ljudi, starije životne dobi, stariji od 80 godina života koji su bili i kronični bolesnici, a još uvijek su dva pacijenta od gripe i upale pluća životno ugrožena na Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) KBC-a Split, gdje su premješteni s bolničke infektologije.

I na kraju zanimljivost koju smo doznali od dr. Nonković.

– U velikoj mjeri kod dokazanih slučajeva gripe prevladava gripa A, odnosno virus H1N1, dok je kod samo tri slučaja dokazana gripa B – kazuje dr. Nonković.