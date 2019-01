Kad se udruže Dalmacija i Slavonija: 'Naše domaće proizvode plasiramo na more, a otočani nama donose svoje. Pokrenuli smo sve s mrtve točke!'

- Dobro nam došli! Pokažite što imate vi, a mi ćemo surađivati i pokazati što možemo pridonijeti za vašu uspješnu turističku sezonu. Danas vidite što može zajedno Slavonija i Dalmacija, zeleno i plavo - pozdravio je Darko Puljašić, gradonačelnik Požege, preko tisuću gostiju, kao i svoje mještane okupljene na glavnom trgu ovog slavonskog grada koji su došli na 12. izdanje manifestacije “Zeleno i plavo”.

Projekt je to koji okuplja obrtnike sa mora i sa kopna, vrijedne privatnike koji i tijekom dva dana u Požegi uz druženje, razmjenjuju iskustva, dogovaraju nove strategije kako olakšati poslovanje, kako ići naprijed i Hrvatsku dignuti na noge.

- Svi znamo probleme otoka i nedostatak sezonskih radnika, a mi se možemo pohvaliti kako smo od potpisivanja povelje između Brača i Požege 2011. godine uspostavili vrhunsku suradnju. Evo minule dvije godine skoro stotinjak radnika, konobara, sobarica kuhara, zaposlilo se iz Slavonije na našem škoju. Neki su ostali i nakon sezone – otkriva nam Danica Baričević, predsjednica Udruženja obrtnika Brač, koji su bili tek jedna od brojnih skupine obrtnika koji su prošli vikend prihrlili u Požegu.

A kako nije sve stalo na potpisivanju povelja, još jednom nam prisnažuje poteštat Požege:

- Mi smo vam uspjeli sve s papira provesti i u praksi. I na tome nećemo stati. Sada smo nezaposlenim Slavoncima omogućili posao u Dalmaciji, iz same Požege pedesetak je radnika otišlo na more, a imamo i odličnu razmjenju proizvoda – kroz turizam izvoz na kućnom pragu. Naše domaće plasiramo na more, a otočani nama donose svoje i ta sinergija znanja, radne snage i proizvoda, je vrhunska stvar. Pokrenuli smo sve s mrtve točke i vjerujte nam nećemo stati.

A da se neće zaustaviti, već samo nastaviti u ovom pozitivnom tonu, potvrdila nam je slika sa centralnog dijela svečanosti na glavnom gradskom Trgu svetog Trojstva.

Na četrdesetak štandova svojim delicijama predstavili su se obrtnici iz Istre, sa Kvarnera, iz Rijeke, pa iz cijele Dalmacije: i Zadrani, i Šibenčani, pa Splićani, Trogirani, Kaštelani, Vrgorčani te mnogi drugi iz Splitsko-dalmatinske županije, kao i iz Dubrovačko-neretvanske, ali i sa kopna, iz Zagreba, Siska, Vukovara, Osijeka, Vinkovaca,...

Cijela Hrvatska i ona zelena i ona modra došla se još jednom uvjeriti koje to sve bogastvo imamo, svatko u svom kraju. Pa ćemo vam neskromno otkriti kako su najveći redovi za degustaciju, jer je sve bilo besplatno, bili pred štandovima sa prefiksom – morski.

- Imamo bračku janjetinu s bižima, pa kroštule, arančine, domaći višnju. Preko dvjesto porcija janjetine smo podijelili i hvale nas Slavonci, ukusno im je – uglas nam zbore Bračani iza svog štanda, gdje je u kratkom roku nestalo sve slasno iz poveće teće.

Združenim snagama kuhali su škojarski specijalitet i predsjednica Danica, i njen zamjenik Marinko Klepo, inače trgovac plinom za kućanstva i vozila, pa taxisti Tino Peša, Jakov Ivelić i Željko Tonšić, te ugostitelji Vinka Landeka i Ante Roso, zatim i cvjećarka Mirjana Frančeski, knjigovotkinje Nada Kusanović i Zlata Hržić, te frizerka Mikaela Jugović, kao i Ivana Mrković Kusanović i Jerka Gospodnetić, uz hoteljera Peru Maričića.

I sve je pojedeno u trenu!

- S gradela pečene komarče, srdela, lubin, lignje i obvezan osmijeh, sve začinjeno maslinovim uljem, to je ono što mi nudimo – ispred štanda Udruženja obrtnika Split, zbori nam Damir Tadin, koji se pojašnjava kako je on samo “pratnja” supruge obrtnice, a pri gradelavanju mu pomaže takstista Jakov Čerina i predsjednik Vilim Bujević.

- A prije pečene ribe, mi nudimo predjelo, crni rižot za prste polizat – dobacuju nam Kaštelani predvođeni Ivanom Gotovcem, dok Trogirani kuhaju zelenu manistru s kozicama.

Svi su oni zasukali rukave, potpomognuti i drugim obrtnici Splitsko-dalmatinske županije, pa je uz ribu i morske plodove, zanimanje Slavonaca za degustaciju izazvao i jedan baš ne uobičajeni napitak - od rogača!

- Lagano treba kuhati mlijeko, dodavati rogačevo brašno i naravno malo rogačuše – niže nam sastojke okrjepljujuće tekućine Danijela Civadelić, koja je ovdje prezentirala domaći rogač Milana Lučina sa Drvenika Malog.

Pa su tako cijelo jutro kušalo sve sa štandova prekrcanih ukusnih jela, zalijevalo dobrom kapljicom. Uz klapu Pokornik iz Ostrvica iz omiške Zagore, kao i tamburaše, zapjevalo se i zaplesalo, ali i vraćalo puno puta na jedan “slani” štand.

- Pa u Vrgorcu vam je više pršuta nego stanovnika. A tko ne voli ovo savršeno meso? Evo četvrti pršut režemo i dijelimo – u uhodanom ritmu rezanja fetica crveno-bijelog mesa, govore nam Boro Jukić i Zvonko Pervan, dijeleći pršut i domaćima i gostima, sve pod budnim okom Mile Hercega dogradonačelnika Tinovog grada.

I oni su redoviti na ovoj manifestaciji koja se obilježi i paljenjem Vincelovske vatre, a zajednički su oganj “užgali” Snježana Brzica pomoćnica ministra turizma, Dragan Ranogajac predsjednik Obrtničke komore Hrvatske, Alojz Tomašević župan požeško-slavonski, Ante Bilobrk predsjednik Obrtničke komore Požeško-slavonske županije i Darko Puljašić, gradonačelnik Požege.