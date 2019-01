Došle u Dalmaciju trbuhom za kruhom, a ostale izigrane i gladne: agonija ovih 19 žena najbolje dočarava u kakvoj državi živimo; Očajne i bolesne, odlučile su nam ispričati svoju priču

Kako je otići od kuće trbuhom za kruhom s 400 kuna u džepu samo za autobusnu kartu, voziti se 800 kilometara u jednom smjeru ili 14 sati samo kako bi barem za mjesec dana zaradili 4400 kuna na čišćenju soba, te pri tome ostanete prevareni i izigrani i još niste ništa okusili puna tri dana?



Uz to nemate niti kune za kupiti autobusnu kartu kako biste se vratili doma jer je taj obećani posao zapravo nepostojeći. E, tako je kako je, žalosno i jadno u državi u kojoj nedostaje radnika i koji se uvoze, dok se s ''našima'' i njihovim obiteljima i sudbinama poigravaju.

Tako izgleda slučaj 19 radnica iz Zagreba, Like, Slavonije i BiH koje su 14. siječnja posredstvom tvrtke IOS (International Outsourcing Services d.o.o., Mlini, općina Župa Dubrovačka), zastupane po Stijepu Caru kao poslodavcu, stigle u Živogošće kako bi tri mjeseca u hotelu Adriatic Beach Resort by Karisma radile poslove sobarica i spremačica sve do 15. travnja.

Međutim, dolaskom u Živogošće dobile su tek smještaj u montažnim kućicama u autokampu Dole i potpisale ugovore, ali nisu počele raditi uz pojašnjenje da poslove čišćenja u hotelu obavlja neka druga specijalizirana tvrtka.

Tako su im uz tri dana gladovanja, jer kažu da nisu dobile niti obećane obroke, ponuđene dvije opcije: ili da se vrate doma, ili da idu u Dubrovnik čistiti zahode u trgovačkom centu, ili u Splitu u kinodvorani.

S pet uplakanih radnica našli smo se njihova zadnjeg dana boravka u kampu Dole, gdje su nam očajne, bolesne i izgladnjele pojasnile svoju situaciju. Naime, oglase za sobarice našle su posredstvom HZZ-a ili preko interneta i tako su ostavile obitelji te stigle u Živogošće.

Pokazale su nam i ugovore sklopljene s tvrtkom IOS, a u kojima je navedeno da će zaposlenica obavljati poslove spremačice i sobarice, kao i druge na području Živogošća ili drugdje na teritoriju Republike Hrvatske po nalogu poslodavca, ovisno o potrebi procesa rada, uz mjesečnu osnovnu bruto plaću od 5273,16 kuna, te će raditi u punom radnom vremenu 40 sati tjedno.

Kako su nam kazale Kristina Milić iz Zagreba, Ljubica Mišić iz Strizivojne, Tatjana Šprajc iz Like, Marina Sočec i Ana Marija Vidinović iz Vinkovaca, ovakav način ugovaranja poslovanja čista je prijevara.

– Kada smo se prijavile na oglas, kontaktirale su nas djelatnice iz IOS-a i kazale da će nam plaća biti 4400 kuna uz osigurani smještaj i dva obroka te da moramo hitno doći, i to toliko hitno da se nisam uspjela pozdraviti ni sa sinom koji je otišao u Zambiju. Ali, ništa od toga, jer tri dana nismo ništa jele pa je po mene jučer došla Hitna pomoć jer mi je pozlilo, a novca za autobusnu kartu za povratak uopće nemamo jer smo ionako novac za ovu kartu do Živogošća posudile – kazuje nam plačući Ljubica, pokazujući nam ugovore na određeno vrijeme koje im nisu htjeli dati nakon što su ih potpisale iako u njima stoji da su sastavljeni u dva primjerka, po jedan za zaposlenika i poslodavca, ali su ih se ipak nekako domogle.

Kako kaže Ana Marija, kada su stigle u hotel Adriatic Beach Resort by Karisma, rekli su im da trebaju odmah početi raditi, no i da je nastao problem jer je hotel ugovore potpisao s dvije agencije.

– Kazali su nam da u kantini pričekamo 15 minuta, ali smo čekali sat i 15 minuta pa smo se otišle odmoriti u bungalove jer se nitko nije pojavio, te su nam tek u 22 sata kazali da sutra, 15. siječnja, kada smo trebale početi raditi, imamo slobodan dan – govori Ljubica.

Dodaje da su im nakon toga naveli dvije opcije – ili da odu u Dubrovnik i čiste zahode, ili u Split kinodvorane za oko 3000 kuna i da same plate smještaj 125 eura i osiguraju sebi hranu.

– Ne znam sama što da radimo, molimo Boga da nam se smiluje i da nešto pojedemo i vratimo se svojoj kući – nadodaje Ljubica.

Svi peru ruke: 'I don't know' Odmah po povratku u redakciju iz autokampa Dole u Živogošću, kontaktirali smo nadzornice radnica angažirane od tvrtke IOS, Martu Lubinu i Ivanu Rebekić. Kada smo ih upitale za slučaj radnica iz Živogošće, Lubina nam je kazala da nema komentara, a Rebekić: "I don't know." Okej. Onda smo na internetu pronašli broj mobitela poslodavca Stijepe Cara iz tvrtke IOS, ali nam se javio neki drugi čovjek i kazao da tu nema nikakvog Stijepe. Potom smo kontaktirali Petru Horvat iz IOS-a, čiji je broj naveden na internetu na oglasu za poslove čišćenja tvrtke IOS, i ona nam je kazala da nije upućena u cijeli slučaj. Kontaktirali smo i Ines Štambuk, čiji smo broj također pronašli na internetu na oglasu za čišćenje, koji je raspisao IOS, i koja je bila malo rječitija: – Nije do IOS-a, već do hotela, koji je za poslove čišćenja potpisao ugovor i s našom tvrtkom i s nekom drugom. Sada se vode pregovori i sve će biti riješeno, ali uputite nam službeni dopis – kazala je Štambuk koju smo upitali kako će se radnice vratiti svojim kućama i što će jesti ako nemaju niti kune u džepu. – Sve im je plaćeno – kazala nam je Štambuk. I za kraj smo, naravno, pokušali kontaktirali direktora Hotela Živogošće Tonija Miloslavića, koji nam se nije javio na telefon.