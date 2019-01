Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije dobio je šest novih vozila. Sva potrebna sredstva za nabavu vozila, u iznosu nešto manjem od 3,3 milijuna kuna, u što je uključen i PDV, osigurana su iz decentraliziranih sredstava Splitsko-dalmatinske županije.

Ispred zgrade Zavoda ključeve novih vozila za hitnu medicinu župan Blaženko Boban uručio je u srijedu ravnatelju Zavoda Leu Luetiću.

Prema županovim riječima, od šest novih vozila tri će ostati u Splitu, a ostala tri idu u Imotski, Sinj, te Hvar, ispostavu Jelsa.

- Nadam se da ćemo ovim obnovljenim voznim parkom, koji je uz struku, odnosno liječnike, primaran za intervenciju unutar 'zlatnog sata', pripomoći svima kojima je potrebna brza medicinska intervencija, te da će ovaj vozni park biti na vrlo zavidnoj razini opremljenosti. Uz sve to smo u drugom dijelu prošle godine osigurali još jedan prostor za rad Zavoda u susjednom objektu, u zgradi Lazarice, tako da bi oni tijekom ove godine osigurali dodatni medicinski prostor u samom Zavodu i na taj način dobili više prostora za njegov rad. Uistinu, sada je tu zaista bilo problema oko funkcioniranja, nadam se zato da će se osmisliti vrlo kvalitetan projekt i da će se tijekom ove godine to staviti u funkciju - poželio je župan zahvalivši se ovom prigodom ravnatelju i cijelom timu ljudi koji rade na hitnoj medicinskoj pomoći.

- Vrlo malo pritužbi smo imali u proteklom periodu na njihovo funkcioniranje i brzinu intervencije i zato im od srca hvala – poručio je župan.

- Veoma sam zadovoljan s voznim parkom hitne medicine jer je prosječna starost vozila sada između dvije i tri godine što je među najboljima u Republici Hrvatskoj. Imamo oko 40 vozila i to je dovoljno za pokriti ispostave u našoj županiji – izjavio je ravnatelj Luetić.

- Radni vijek jednog vozila u idealnim uvjetima trebao bi biti pet godina, međutim poznato vam je da RH ima ekonomskih problema i da svi Zavodi za hitnu medicinu ne mogu sebi priuštiti vozila starosti do pet godina, ali svi skupa u segmentu hitne medicine trudimo se da to bude tako. U načelu mi zadovoljamo izlaske na teren u u okviru 'zlatnog sata', naravno naša županija je iznimno zahtjevna po svome reljefu i ne možete jamčiti da ćete u svakom slučaju omogućiti da u okviru 'zlatnog sata' pacijent bude transportiran u Klinički bolnici centar, neka nesreća se može dogoditi na planinama ili pustim dijelovima otoka i tako dalje.

- Zasad nemamo nekih velikih problema u sustavu hitne medicine što se tiče ljudstva međutim nama su automobili ključni za to jer nam omogućavaju dolazak sa opremom i ljudima do ozlijeđenog odnosno do bolesnog pacijenata, zato nam je ispravan i dobar automobil bitan i isto tako da on bude udoban za pacijenta prilkom transporta do KBC-a.

- Za sada pokrivamo potrebe za ljudstvom međutim vidimo iz drugih zavoda i drugih segemenata zdravstva da idu vremena kad sve može postati upitno, ne možemo garantirati da se neće reflektirati i na nas, ali nadamo se da neće – kazao je ravnatelj Luetić.

Također je rekao kako se prema statističkim podacima tijekom turističke sezone povećava broj njihovih usluga za nekih 30-ak posto, ali na nivou ukupnog Zavoda za hitnu medicinu, dok u nekim ispostavama na otocima poraste i preko 50 posto.