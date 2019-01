Grad se u zadnji čas sjetio raspisati natječaj za karneval, a među važnijim uvjetima su - besplatne krafne

Grad Makarska je raspisao natječaj za organizatora Makarskog zimskog karnevala. Nakon što je prestala s radom udruga koja je nekoć organizirala Makarski zimski karneval, organizaciju su na sebe preuzeli Grad i Turistička zajednica grada Makarske.

Natječaj je objavljen krajem prošle godine i traje do 17. siječnja ove godine. Objavljen je na internetskim stranicama Grada Makarske. Od budućeg organizatora traži se da organizira i Dječji karneval. No, to nije sve.

Organizator je, naime, dužan osigurati i krafne za sudionike Dječjeg karnevala, organizirati večeru i ples nakon Velikog zimskog karnevala, po potrebi osigurati smještaj za sudionike iz udaljenih mjesta te osigurati rasvjetu i razglas za sva događanja.

Grad Makarska osigurat će pak 40.000 kuna za sufinanciranje Karnevala i organizatoru osigurati i dopustiti bez naknade korištenje javnih površina, a o svom će trošku montirati i pozornicu.

Ponuda mora sadržavati detaljan opis programa organizacije programa iz kojeg je razvidno kako će se Karneval odvijati, koliko je planiranih skupina, sudionika, financijski plan, plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti, plan animacije sudionika, poslovne reference odnosno popis značajnijih izvršenih poslova organizacije sličnih manifestacija u posljednje tri godine.