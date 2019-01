Velika bitka za Vodovod, HDZ-ovci nikako da se dogovore koga postaviti za direktora: 'Natječaj jest forma, ali nekad treba zadovoljiti i formu'

S prvim veljače ističe mandat Šimunu Boriću kao direktoru Vodovoda, a za razliku od kuloarskih priča koje već danima kolaju o stranačkoj uzdanici za Stambeno, još uvijek se ne kalkulira s nekim imenom na ovoj funkciji.

Priče da je Joze Vranješ, zamjenik gradonačelnika, zainteresiran za ovo mjesto, vrlo su vjerojatno naklapanja ne samo zato jer je Vranješ na čelu Nadzornog odbora Vodovoda i Grada Makarske, pa bi to bio sukob interesa, nego zato jer Vranješ, kažu upućeni, ima možda i najveći utjecaj u "bijeloj kući" gdje čak i uz manju plaću ima veću moć i šire područje djelovanja.

Istina jest da je Vodovod, uz političku podršku koja je na Rivijeri skoro isključivo HDZ-ova, dugovječniji i čvršći "projekt" od jednog mandata, no s druge strane teško je vjerovati da bi se mladi i ambiciozni Vranješ odrekao političkog napredovanja.

Vranješ nam na upit o izboru direktora nije odgovorio, no Josko Roščić, Vranješev zamjenik u Nadzornom odboru, veli kako se dogradonačelnika Makarske do sada "viđalo" na raznim funkcijama, pa su ga povezivali ne samo s Vodovodom nego i HEP-om.

- Znamo i što Zakon o sukobu interesa kaže o tome – domeće Roščić.

Činjenica da se ozbiljnije ne špekulira s imenima ide u prilog teoriji da glavni "krojači" kadrovskih križaljki, a to su očito makarski i baškovoški HDZ, zapravo nemaju "čvrstog" kandidata. Da uistinu o tome nisu ništa konačno odlučili, potvrdili su nam svi članovi Nadzornog odbora koje smo kontraktirali. Tako, dakle, ne tvrdi samo Roščić, nego i Filip Vidulin te Stipe Ursić, Marko Raos, Miro Mucić...

Svi su rekli otprilike isto: u kratkom roku, negdje do sredine siječnja, odlučit će se hoće li se ići na natječaj. Neki su oko tog natječaja sigurniji, drugi dvoje hoće li se zaista ići na upražnjavanje forme, no svi se kunu kako favorita koji bi zamijenio Borića politika za sada nema.

Jedino Josko Roščić otvoreno, pokazujući time da ima ogromnu moć u Vodovodu dok god može tako suvereno govoriti u ime društva, kaže kako su to do sada bile političke odluke.

- Nemojmo se zavaravati, Borića je na to mjesto dovela politika. S obzirom da su to do sada bile političke odluke, bit će i ubuduće. Ja sam do sada uvijek bio zagovornik da se ide na javni natječaj, ali nije se tako radilo – direktno će Roščić koji priznaje da natječaj jest forma, ali da nekad treba zadovoljiti i formu.

Na naš komentar kako je jako bitno razlikovati s kojim ciljem se zadovoljava ta forma, kaže kako bi svima trebalo biti u interesu da u toj fotelji bude stručna osoba.

- Vodovod u zadnje vrijeme malo luta. Pitanje je jesmo li zadovoljni s radom Vodovoda jer je, na primjer, jako loše projektiran ulaz u novu zgradu Vodovoda gdje nedostaje parking mjesta i pri čemu se mora počiniti prometni prekršaj jer se ulazi preko pune linije. Pogotovo će biti važno tko će voditi Vodovod kada i ako se izglasa novi zakon po kojemu se spajaju aglomeracije Makarske rivijere s gubitašima Imotskim i Vrgorcem. Mi nismo gubitaši i to neće biti dobro za nas - kaže Roščić koji, kako se čini, kroz ovakav diskurs i javno priprema teren za promjenu kako kursa tako i kapetana.

Čelno mjesto Vodovoda jedno je od najutjecajnijih na cijeloj Makarskoj rivijeri i jako je bitno je li na čelu stručna osoba, no Stipe Ursić, koji u Nadzornom odboru ima jedan glas u ime Brela, smatra kako dobro treba zadržati. Prema njemu, Borić dobro radi.

- Oko ovakvih krucijalnih stvari ne bi trebala odlučivati politika, nego samo struka. Mišljenja sam da je rizično mijenjati nešto dobro, osobito uoči sezone, a s Borićem smo izuzetno zadovoljni - kaže Ursić koji otvoreno veli kako uopće nema pojma tko bi mogao voditi Vodovod.

Marko Raos odmah se izuzima iz cijele priče s riječima kako o tome odlučuje politika, a da se on iz politike makao. Miro Mucić šuti s riječima kako ne želi govoriti u ime Joze Vranješa, predsjednika Nadzornog odbora koji nam pak nije odgovorio na upit. Filip Vidulin tvrdi kako će se vjerojatno ići na natječaj, a on sam da je inzistirao na tome da se Borića ne dira dok mu ne istekne mandat.

- Može biti i imenovanje, ali prema nekim razgovorima koji su se do sada vodili na tu temu, nekako smo se usuglasili kako ne želimo političke odluke nego izbor stručne i kvalitetne osobe. Osim toga, po novom Statutu za izbor je potrebno 75 posto glasova, a ne više natpolovična većina - kaže Vidulin.

Ursić veli kako je on sam inzistirao na tome da se izmijeni Statut. Po starome je Grad Makarska manje-više samostalno mogao odlučivati, što više nije moguće.

- Ne možemo sami odlučiti - potvrđuje i Roščić, a misli li pritom na udružene snage Makarske i Baške Vode, možemo samo nagađati.

Naime, trenutačno su najutjecajnije osobe u Vodovodu upravo Vranješ i Roščić, predsjednik i zamjenik NO, uvezani sada ne samo stranački nego i obiteljski, no za odluku oko imena potrebne su sve ruke Grada Makarske, Baške Vode i još jedne općine.

- Makarska ima oko 50 posto, Baška Voda 19 posto, i nedostaje još nekih 5-6 posto da bi se postiglo 75 posto. Pitate me ima li kandidata. Nekih kandidata ima, ali kada i kako, ne mogu govoriti jer o tome, kako sam rekao, ne možemo sami odlučiti nego se mora sjesti i razgovarati - zaključuje Roščić.

Sam Borić nije želio komentirati izbor. Kazao je tek da se ne želi petljati u izbor Nadzornog odbora.

- Što se mene tiče, na svakoj me sjednici može smijeniti obična natpolovična većina. Ako su zadovoljni, ostajem, ako nisu, neka kažu. Nije na meni da propitujem, ali isto tako nisam u poziciji da ovisim o bilo kojoj odluci - kazao je Borić.

U svakom slučaju, vrlo skoro će biti jasne konstelacije snaga jer s novim statutom, uvažavajući činjenicu da su nam pojedinci kazali kako nisu apriori za političku smjenu ako ona ne podrazumijeva jednaku ili veću stručnost, ne može se najelegantnije smijeniti Borića, što su do sada zapravo već i mogli jer i on sam veli kako je za smjenu, samo ako mu se ne uvaži neko izvješće, dovoljan natpolovičan broj ruku.

- Morat ćemo sjesti i razgovarati. Narednih dana će se sastati koordinacija pa ćemo vidjeti što i kako - poručio je Roščić.

Na naš upit misli li na koordinaciju HDZ-a Makarske rivijere, odvratio je da je mislio na koordinaciju načelnika. Rezultati će biti vidljivi početkom veljače.