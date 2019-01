'Ma, ča je New York kontra naše Rike!'; Solin ima novu atrakciju, zbog njih je đir uz Jadro još veći gušt, a ubrzo su postali ljubimci cijeloga grada

- Imamo i mi patku mandarinku, i to ne jednu, nego dvi na našoj Rici! Nema samo New York takvu atrakciju – javljaju nam se ovih dana tako naši čitatelji Solinjani nakon što su pročitali vijest da je je gizdavi šareni mandarinski patak postao glavna atrakcija newyorškog Central parka.

- Već dugo ih vremena viđamo među ostalim pernatim carstvom na Jadru. Najčešće znaju biti dolje ispod Gospina otoka, južno prema mostovima. Jutros smo ih snimili zajedno, mislim da je jedna ženka, a drugi mužjak – govore nam Solinjani koji svakodnevno ujutro učine đir uz obale svoga Jadra uživajući u prirodi, a često i svojom kamerom na mobitelu bilježe lijepe i zanimljive vizure i trenutke pod vrbama.

- Baš je lip, ima predivne boje, zato se posebno i ističe, posebno kada je među bijelim patkama. Koliko smo vidjeli ne boji se ljudi, pliva i dolazi po svoje komade kruha što mu ljudi bace... Gušt ih je gledati kako "brode" Jadrom – veli nam Ante Pleština, jedan od onih sugrađana koji često, pogotovo za lijepa dana, prošeta do centra Solina, šentada i Gospina otoka.

Predivnu fotografiju učinila je i Dragica Šimera te ju je također podijelila na društvenim mrežama, odnosno Instagramu.

- Dvije su patke mandarinke, ali ova druga nema ovako lipe boje. Prekrasna je, kao da mi se namještala da je slikam. Kasnije su mi rekli da je čekala da je hranim jer su je tako naučili. Volim šetati i fotografirati prirodu, tako da se i ovaj mandarinski patak našao u mome objektivu – veli nam gospođa Dragica.

Na poznato newyorško jezero patak mandarin se inače misteriozno pojavio početkom listopada prošle godine i postao glavna atrakcija, čak mu je i New York Times posvetio prostor na svojim stranicama.

'Najzgodniji neženja u gradu' izludio Newyorčanke, na Instagramu ga prate deseci tisuća, videosnimka otkriva zašto je tako poseban

Mandarinski patak latinskog naziva Aix galericulata je patka srednje veličine iz roda Aix, koja ima perje žarkih i sjajnih boja i potječe iz Kine. Može ga se naći u Europi, dok mu Amerika nije prirodno stanište, pa je među uobičajenim patkama u Central parku zato brzo i postao zvijezda, prvo na društvenim mrežama, a potom i privlačeći domaće i turiste da ga dođu vidjeti na jezero. Neki iznajmljuju i brodice kako bi ga susreli.

Videosnimku patka mandarina na Twitteru je postavila i grupa Manhattan Bird Alert, a objave njegovih fotografija na Instagramu pod hashtagom #mandarinduck svakodnevno rastu, dosegle su skoro 25 tisuća.

- Molim vas, pronađite mu partnericu, ne može živjeti sam, mužjak i ženka su uvijek u paru, zajedno. U kineskoj kulturi mandarinke simboliziraju ljubav i dobar brak - piše tako uz brojne objave i jedna žena.

Nije, kažu, pobjegao iz zoološkog vrta, vjeruje se prije da je bio nečiji kućni ljubimac. Među ostalim imenima sve popularnijeg patka od milja su ga prozvali i "Mandarin Patinkin", u čast glumca Mandyja Patinkina.

I u Solinu je ovaj mandarinski patak, posebno ovaj sa žarkim bojama, nakon paunova i labudova Solinjanima i njihovim posjetiteljima postao omiljeni pernati ljubimac…

Nije mu, kažu mi, još nitko nadjenuo nikakvo ime kao u New Yorku, ali zato rado ističu: "Mi imamo čak dva mandarinska patka! Ma, ča je New York kontra naše Rike!"

Mužjak mandarinke ima ljepše perje i boje od zelenkasto-plave do zlatne i ima crveni kljun, dok ženka ima manje raskošne boje u rasponu od sive do bijele, smeđe do maslinasto smeđe. U vrijeme mitarenja, kada ptice odbacuju staro perje i raste im novo, mužjaci znaju nalikovati ženkama, ali ih se zato može razlikovati upravo po crvenom kljunu jer je ženkin sivo-crn.

Mandarinke se, kako se može pročitati, u Kini i Japanu smatraju simbolom ljubavi i bračne vjernosti, jer kada nađu partnera ostaju sa njim do kraja života, u sezoni parenja ako je partner živ oni se radije uvijek vraćaju njemu.

Parenje počinje na proljeće, pa se možda na Jadru ugnijezde ove godine i nove mandarinke!