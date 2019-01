Nakon četiri godine u Makarsku se vraća Općinski sud

Dobre vijesti za Makarsku: nakon skoro četiri godine na pročelju zgrade suda stajat će ploča s nazivom "Općinski sud - Makarska". Iako i Imoćani drže kako zaslužuju Općinski sud, što se dade zaključiti i po dosadašnjim javnim istupima, oni su, kazat će upućeni - nekim čudom, dobili tek stalnu službu pripojenu sudu u Makarskoj.

Podsjetimo, od travnja 2015. godine Makarska je izgubila Općinski sud i imala je samo stalnu službu Općinskog suda u Splitu. Takva odluka u okviru reorganizacije pravosudnog sustava dočekana je tada s gorčinom, jer je javnost ovakvu manje-više formalno promjenu doživjela kao još jedan poraz grada i svih sadržaja koji grad čine gradom. Međutim, "reformisti" su tada uvjeravali kako se radi samo o formi, te da za građane u konačnici neće ništa značiti zove li se sud ovako ili onako. Hoće li, u svjetlu takvog tumačenja, žiteljima Makarske rivijere u stvarnosti išta značiti povratak naziva Općinski sud, ili se radi samo o pukom lobističkom trijumfu? Hoće li uslijed promjene naziva i ukidanja Prekršajnog suda doći i do bržeg rješavanja predmeta i manje rasterećenosti?

Marijana Visković, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave, tumači kako je ovom posljednjom reorganizacijom iz 2018. godine ustanovljen ponovno Općinski sud u Makarskoj, te je došlo do spajanja općinskog i prekršajnog suda.

- Značajni pad priliva prekršajnih predmeta nakon izmjena mjerodavnog prekršajnog zakonodavstva 2015. godine pokazao je da nema potrebe za daljnjim zadržavanjem posebnog ustroja prekršajnih sudova. "Povratak" Općinskog suda u Makarskoj značit će olakšano upravljanje tim pravosudnim tijelom zbog manjeg broja lokacija na kojima djeluje. Naime, ovom reorganizacijom osnovana je i Stalna služba u Imotskom, koja djeluje u okviru Općinskog suda u Makarskoj. Osnivanje Općinskog suda u Makarskoj opravdano je i logično, imajući u vidu udaljenost gradova Makarske i Imotskog od ranijeg sjedišta suda u Splitu - kaže Visković.

Valja istaknuti da je Općinski sud u Makarskoj ustanovljen za područje općina Baška Voda, Brela, Cista Provo, Gradac, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Podgora, Proložac, Runovići, Tučepi, Zagvozd i Zmijavci, te gradova Imotski i Makarska. Ukupan broj sudaca Općinskog suda u Makarskoj je 18, s tim da je 13 sudaca radilo na građanskim predmetima (obiteljski, ovršni, izvanparnični, zemljišnoknjižni), a pet sudaca na prekršajnim predmetima.

- Dosadašnji suci prekršajnih sudova u Makarskoj i Imotskom, radit će i na drugim vrstama predmeta (građanskim predmetima, kojih ima najviše neriješenih). Dakle, doći će do ujednačavanja radne opterećenosti sudaca, skraćivanja trajanja sudskih postupaka i smanjenja broja neriješenih predmeta - ističe Visković.

Matematičkim rječnikom, na građanskim će predmetima raditi 30-40 posto više sudaca nego do sada, što bi trebalo predstavljati i realno ubrzanje rada. Koliko trenutačno prosječno traje rad na jednom predmetu te za koliko bi se trebalo ubrzati rad ovakvim načinom rada, nemamo podatak.

- Što se tiče pristupa građana sudovima, za očekivati je da dođe do pozitivnih učinaka predložene reorganizacije, te da građani neće morati odlaziti u druge gradove (ranije u nadležnosti Općinskog suda u Splitu), već će im sud biti dostupan u mjestu njihova prebivališta, što će se organizirati kroz stalne službe i sudbene dane. U svakom slučaju, na ovaj način došlo je do većeg broja rješavatelja predmeta, te je ovakva reorganizacija i organizacija rada suda građanima bliska i prihvatljiva - zaključuje Visković.

Naime, do sada su građani morali ići na sud koji im je dodijelio obični algoritam, pa je to mogao biti Imotski, ali su mogli biti i otoci. Sada više neće morati šetati građani nego predmeti, odnosno suci koji prije nisu bili obavezni na to, dok nova reorganizacija podrazumijeva i tu obvezu. Što se tiče prekršajnih predmeta, Visković kaže kako se ukidanje prekršajnog suda neće negativno odraziti. U tom dijelu, veli, neće biti promjena ni u Makarskoj, ni u Imotskom.