Snijeg koji je proteklih dana pao u zaleđu Splita i razveselio u prvom redu one najmlađe, i dalje je top tema u Dalmaciji. Idilični zimski prizori stizali su nam sa svih strana, od Pelješca do Imotskog, a najnoviju ledenu bajku priredio nam je čitatelj Zvone Martinović svojim video uratkom.



U videu se prikazuju kadrovi iz snijegom prekrivenog Imotskog, a kako to izgleda pogledajte u nastavku.