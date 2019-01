Crveni križ u dalmatinskom gradiću ima dva ravnatelja, evo i objašnjenja zašto je skupština birala novog šefa, premda starom mandat istječe tek 2021.

Vrgorac je jedan od gradova u Dalmaciji u kojem, prije nego što se raspiše natječaj za neko radno mjesto, ulica i društvene mreže već "bruje" tko je dobio posao.

Više-manje za pojedino mjesto u gradskim ustanovama i poduzećima, prije nego što se raspiše natječaj, zna se tko će doći. Je li to nepotizam i uhljebljivanje, procijenite sami?! Možda je tako i u drugim sredinama?! Tako je gradski Crveni križ dobio novu ravnateljicu, a starom ravnatelju Ivici Rakiću, mandat istječe 2021. godine. Prije nego što je natječaj raspisan, ulica je već znala tko će doći na čelo Crvenog križa. Kako se sve odvijalo, ispričao nam je Rakić, kojeg smo uhvatili nakon dolaska iz Zagreba.

– Dvadeset godina ja sam na čelu Crvenog križa, prošle godine istekao mi je mandat i imenovan sam na novi mandat do 2021. godine. Iskreno, imam uvjete za mirovinu i išao bih u mirovinu, ako mogu. Prije 20-ak dana raspisan je natječaj za novog ravnatelja/ravnateljicu, mi imamo Skupštinu i odbor koji o tome odlučuje. Na čelu Skupštine je bila Nađa Grljušić, koja se ima nešto više od mjesec dana povukla iz privatnih razloga s tog mjesta. Nju je zamijenila prof. Ivana Vujčić, koja je zajedno s ostalim članovima odbora – Nikšom Rosom, Mirom Jelavićem i Vinkom Markotićem – vodila natječaj. Na natječaj su pristigle četiri molbe, a za novu ravnateljicu izabrana je Tina Jelavić. Međutim, kad sam došao iz Zagreba, dočekale su me primjedbe, da natječaj nije dobro napravljen, da je bilo propusta – kazao nam je Ivica Rakić, te nastavio dalje:

– Odbor nije prihvatio primjedbe ostalih kandidata koji su se žalili, već je prijedlog o imenovanju Tine Jelavić poslao u Zagreb, na adresu Hrvatskog Crvenog križa, koji taj prijedlog može potvrditi ili odbiti. Kad će se to dogoditi? To uistinu ne znam. Može biti za tjedan dana, može za mjesec. Ako Hrvatski Crveni križ da zeleno svjetlo za Tinu Jelavić, ja ću su povući i otići u mirovinu. Dosta je bilo, skupilo se tu godina i svega. Naš statut je specifičan, osoba koja je volontirala može se prijaviti na natječaj za ravnatelja, a stari ravnatelj bi trebao biti šest mjeseci uz nju kao mentor. No, ponavljam, dosta mi je svega, želim otići u miru, u mirovinu – zaključio je Rakić.

Kako "Slobodna" neslužbeno doznaje, svi kandidati koji su se prijavili na natječaj, bili su bliski aktualnoj gradskoj vlasti koju čini neformalna koalicija NLM-a i SDP-a.

Kontaktirali smo i prof. Ivanu Vujčić, da čujemo i drugu stranu, zašto je natječaj raspisan, a ravnatelju istječe mandat 2021. godine.

– To je jednostavno, ravnatelj je napunio 65 godina i ima sve uvjete za mirovinu. Zbog toga smo raspisali natječaj – kazala nam prof. Vujčić.