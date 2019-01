Do kraja dana u Dalmaciji moguć slab snijeg; Mali Vakula: Idući tjedan u Zagori bi moglo pasti i 20-ak centimetara

Na srednjem Jadranu danas se očekuje naoblačenje, uglavnom prema kraju dana mjestimice s kišom, u unutrašnjosti Dalmacije i slabim snijegom, javlja HRT.

Puhat će slab do umjeren, na otvorenom moru do jak sjevernjak i sjeverozapadnjak uz umjereno valovito more. Najviša temperatura od 3 °C u Zagori do 8 °C na obali i otocima.



I na jugu Hrvatske vjetar će oslabjeti, pa se ujutro ponegdje očekuju "minusi", osobito u dolini Neretve i Konavlima, a najviša temperatura do 8 °C. U početku će biti dosta sunca, a zatim će se naoblačiti, no uglavnom bez oborina. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverac, a poslijepodne i sjeverozapadnjak.



Na Jadranu će i u iduća dva dana biti promjenljive naoblake, u nedjelju i mjestimice malo kiše. Od utorka poslijepodne oblačnije i češće kiša, a u srijedu i obilnija. Ponovno će zapuhati jaka bura, a slabjeti će u utorak, te u srijedu okrenuti na jugo i jugozapadnjak.

U nedjelju prolazno toplije, a zatim do utorka opet niža temperatura, prognoziraju meteorolozi HRT-a, dok poznati dalmatinski meteorolog amater, Ivan Šolić za idući tjedna predviđa kako bi idućeg tjedna Dalmatinsku Zagoru mogao zabijeliti i ozbiljniji snijeg.



'Idući tjedan zima nastavlja svoj ples. U srijedu bi u Zagori moglo pasti mjestimice i 20-ak cm snijega. Napisao sam jučer da je sad na redu Zagora da se svojom orografijom othrva plusu. U ovom trenutku postoje neke nedoumice za nizinu Zagore, detalji će odlučivati hoće li snijeg biti cijelo vrijeme i o akumulaciji', piše Šolić.