Dalmatinski gradić odlučio je poticati gradnju obiteljskih kuća: svima nude besplatne građevinske dozvole, a posebno iznenađenje čeka mlade bračne parove

Za cijelo područje grada Trilja, čijih se 26 naselja prostire na površini od 267 kilometara četvornih i u kojima je po popisu iz 2011. godine živjelo 9109 stanovnika, a taj broj je zbog migracije danas sigurno značajno manji, u 2018. godini izdano je samo osam dozvola za izgradnju obiteljskih kuća.

Taj podatak bio je zvono za uzbunu za triljskoga gradonačelnika Ivana Šipića. Dok se kroz radnu zonu Čaporice i projekt 3LJ nastoji osigurati što veći broj novih radnih mjesta, a nizom drugih poteza i ulaganja nastoje preokrenuti nepovoljna demografska kretanja, spoznaja o nikada manjoj gradnji obiteljskih kuća u vrijeme dok gradnje zgrada sa stanovima uopće nema, ponukala je gradonačelnika Šipića na potez za koji vjeruje da bi mogao potaknuti svoje sugrađane na gradnju kuća. Šipić je predložio, a Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo, da se u triljskom proračunu za 2019. godinu izdvoji iznos od 300 tisuća kuna upravo za poticanje izgradnje obiteljskih kuća.

– Stambeno pitanje u našem kraju tradicionalno se rješava uglavnom izgradnjom obiteljskih kuća. Prije početka gradnje potrebno je imati građevinsku parcelu i ishoditi građevinsku dozvolu. Brojni Triljani imaju parcele, ali za građevinsku dozvolu trebaju izdvojiti najmanje 15 tisuća kuna. Za mnoge naše sugrađane to je veliki iznos i još veća kočnica za odluku o pristupanju izgradnji. Zbog toga sam kao gradonačelnik odlučio svim Triljanima koji žele graditi obiteljske stambene kuće omogućiti da građevinsku dozvolu dobiju besplatno. Iz izdvojenih 300 tisuća kuna za te namjene, Grad će osigurati potreban novac za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa, kao i svih drugih obveza pri ishođenju građevinske dozvole. Računamo da je iznos koji smo izdvojili u proračunu dostatan za isplatu troškova za 20-ak građevinskih dozvola. Dao Bog da bude više zainteresiranih. Ako se to dogodi, rebalansom ćemo povećati sredstva sve do potrebnog iznosa – kaže gradonačelnik Šipić.

Ovo neće biti jedini poticaj Triljanima koji bi željeli krov nad glavom za sebe i obitelj osigurati izgradnjom obiteljskih kuća. Po ubrzanoj proceduri radi se Detaljni plan uređenja (DPU) zemljišnoga kompleksa koji je za buduću stambenu zonu u Vedrinama Gradu Trilju darovalo Ministarstvo državne imovine. Čim se donese DPU, Triljani će to zemljište isparcelirati i parcele dijeliti besplatno ili po iznimno povoljnim uvjetima. Pritom će prioritet imati mladi bračni parovi koji se s obiteljima odluče tu živjeti. Ako takvi parovi još uspiju ostvariti poticaje za stanogradnju koje je od 2019. godine najavila Splitsko-dalmatinska županija, za vjerovati je da bi se izgradnja obiteljskih stambenih kuća na triljskom području uistinu mogla pokrenuti.