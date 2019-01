Dalmacija se probudila u minusu: u Sinju izmjerena -3,3 stupnja, u Kninu -2.2, na Mosoru -5,8, a na Svetom Juri ledenih -15,3, evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Dalmacija se probudila u minusu, Prema podacima koje prenosi portal Pljusak.com, jutros u šest sati u Kninu je izmjereno -2,2 stupnja Celzijusovam, u Drnišu -2,7 stupnja, a u Šibeniku -1,3.

U Primoštenu je u sedam sati bilo -1,6 stupnjeva, u Sinju -3,1, na Klisu -2,3, a na Zvjezdarnici na Mosoru -5,8 stupnjeva. Najhladnije je bilo na Svetom Juri na Biokovu, gdje je DHZM jutros u šest sati izmjerio -15,3 stupnja.

U Splitu se živa popela tek nešto malo iznad ništice, u šest su, prema DHMZ-.u, izmjerena 0,2 stupnja Celzijusova, u Žrnovnici i Solinu je izmjereno 0,4, u Pločama 0,5 stupnja, u Makarskoj 0,7, na Lastovu 0,9, a u Omišu, na Hvaru i u Dubrovniku izmjerena su 1,3 stupnja.

Kakavo nas vrijeme očekuje tijekom dana?

"U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno, uz povremeni mjestimični snijeg u malim količinama. Vjetar u slabljenju, ali još u noći i prijepodne često umjeren, ponegdje i jak. Temperatura zraka uglavnom između -4 i 1 °C.



Mali dnevni hod temperature bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također puno oblaka i samo malo sunčanih sati, ponegdje i nimalo. Pahulje će biti rijetke, više za dekoraciju, nego za ozbiljniju smetnju u prometu", kaže dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT.



No, zato će bura na sjevernom Jadranu i dalje stvarati probleme. Srećom, manje nego u četvrtak. Uz nju će prijepodne biti sunčano, a poslijepodne ponovno oblačnije, vrlo rijetko uz mogućnost za slabe oborine.U gorju će biti hladno u noći uz povremen snijeg, ali i jak vjetar, pa je putovanje najbolje odgoditi na prijepodne ili rano poslijepodne. Navečer ponovno oblačnije, uz pahulje.



Snijega će, prenosi HRT, ponovno biti i u unutrašnjosti Dalmacije, osobito u noći i ujutro, a tijekom dana uglavnom bez oborine te barem djelomice sunčano. Na srednjem Jadranu još sunčanije, premda i dalje relativno hladno, uz često jaku i olujnu buru i sjeverni vjetar, ali ipak slabiji nego u četvrtak. More će biti valovito, ponegdje i jače valovito.



Podjednako valovito i vjetrovito bit će i na jugu Hrvatske, i pritom relativno hladno, premda pretežno sunčano. No, posvuda ne i sasvim suho. Malo je kiše moguće većinom na otocima i u Konavlima.



Na kopnu u subotu ujutro još hladnije, a ni dnevna temperatura neće biti znatno iznad 0 °C. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar će oslabjeti, a u subotu će prolazno biti i jugozapadnjaka. Povremeno će padati slab snijeg, za vikend i malo susnježice i kiše koja se može smrzavati u dodiru s tlom, pa svakako treba pripazati na poledicu. Oprez u prometu bit će nužan i početkom novoga tjedna.



I na Jadranu u subotu zimski uvjeti, ponegdje uz jutarnje "minuse", a osim kiše, mjestimice može zalepršati i pokoja pahulja snijega. U nedjelju ipak malo viša temperatura, ali i ponovno jača bura, koja će u drugom dijelu ponedjeljka slabjeti. No, zamjetnijeg zatopljenja i stabilizacije vremena neće biti ni u prvom dijelu novoga tjedna.", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković.