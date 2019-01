AD Plastik: Slijedi iskorak u segmentu montaže

Svako peto vozilo proizvedeno u Europi ima rukohvate iz 'AD Plastika', a iduće godine, prema ugovorenim poslovima, bit će ih 25 posto

U zahtjevnim vremenima, iza njih je iznimno uspješna poslovna godina, a pred njima vrlo intenzivno poslovno razdoblje u kojem im izazova neće manjkati. Oni su najveći hrvatski proizvođač plastičnih dijelova za automobilsku industriju, ali davno već su postali i globalni igrači. Posluju na osam lokacija u pet zemalja, a njihovo je tržište u svjetskim razmjerima. Oni su "AD Plastik Grupa". U Hrvatskoj je ukupno 1491 zaposleni, od kojih je 814 u pogonima u Solinu, a 677 u Zagrebu. Ukupno "Grupa" zapošljava (bez JV u Rumunjskoj) 2880 ljudi. Broj radnika raste i otvoreni su za nova zapošljavanja.

Iako je sjedište kompanije u zemlji koja nema razvijenu automobilsku industriju, poslovni planovi "AD Plastika" su poprilično ambiciozni. U idućoj godini najavljuju industrijalizaciju i početak proizvodnje novih i značajnih projekata, a pri kraju 2018. rezultatima poslovanja zadovoljni su i dioničari i Uprava.

– Ispunili smo strateške ciljeve rasta i razvoja te dobili dodatnu motivaciju za nastavak realizacije naših planova. To je prije svega rezultat timskog rada i zasluga svakog pojedinca unutar naše grupacije – ističe Marinko Došen, predsjednik Uprave.

U srpnju 2018. "AD Plastik" je postao stopostotni vlasnik mađarske tvornice "Tisza Automotive". Tom akvizicijom, koja je ponajviše obilježila ovu poslovnu godinu, proširili su poslovanje na jedno od najperspektivnijih područja automobilske industrije.

– Poslujemo u zahtjevnom razdoblju digitalizacije poslovanja i svim promjenama treba se pravodobno prilagoditi, pogotovo u automobilskoj industriji, koja je vrlo dinamična i u kojoj se stalno podižu standardi sigurnosti, kvalitete i udobnosti vozila. Sve oštrije regulative i zahtjevi za smanjenje emisija ugljikova dioksida iziskuju stalna istraživanja, razvoj i uvođenje novih, laganijih i ekološki prihvatljivijih materijala. Smanjenjem ukupne težine vozila, smanjuju se i neželjene emisije, što je krajnji cilj svakog proizvođača automobila. Stalna ulaganja u razvoj tehnologija i njihova unaprjeđenja, koja daju dodanu vrijednost proizvodima, nužna su za opstanak u ovoj industriji. Pravila i standardi postavljeni su globalno, kao i trendovi kojima se može konkurirati ponajprije inovativnim rješenjima i kvalitetom proizvoda – naglašava Marinko Došen.

Dodaje kako se partnerski odnosi u automobilskoj industriji temelje prije svega na povjerenju, kvaliteti i točnosti isporuke, a zbog zahtjeva tržišta proizvođači automobila sve se više oslanjaju na svoje dobavljače i u razvojnom smislu. "AD Plastik" danas surađuje s najpoznatijim svjetskim proizvođačima automobila. Na popisu vozila za koje proizvode dijelove su Renault, Citroen, Peugeot, VW, Fiat, Opel, Ford, Nissan, Suzuki, Mercedes, Smart, Jeep, Alfa Romeo, Audi, BMW, Toyota, Bentley i Maserati.

"AD Plastik grupa" isporučuje svoje proizvode, osim na tržišta EU-a, Rusije i Srbije, u zemlje poput Brazila, Meksika, SAD-a, Indije, Kine i Sjeverne Afrike (Maroko i Alžir). Riječ je o složenim pakiranjima koja moraju biti dostavljena na vrijeme u tako daleke destinacije.

Kad se govori o značenju "AD Plastik Grupe", kažimo i da na tržište EU-a plasira 13 milijuna rukohvata godišnje. To bi značilo da gotovo četiri milijuna novih vozila godišnje ima rukohvate "AD Plastika". U prošloj je godini u EU-u proizvedeno 19,6 milijuna automobila, od čega više od četiri milijuna imaju njihove rukohvate, znači da 20 posto vozila proizvedenih u Europi imaju rukohvate proizvedene u tvornicama "AD Plastika".

U tvornici sa sjedištem u Solinu očekuju da bi, prema novim poslovima koji su dogovoreni, taj postotak već u sljedećoj godini mogao znatno porasti, i to na 25 posto.

U sljedećoj, 2019. godini, "AD Plastik Grupu" čeka niz pripremljenih projekata, a među najvažnijima za Hrvatsku je početak proizvodnje novog Clija BJA.

Za to vozilo se rade prednji i stražnji branici, obloge vrata, instrument-ploča i stražnji spojler, kao i svi sastavni dijelovi, što je ukupno oko 50 proizvoda samo za to vozilo.

Iduće godine počinje i proizvodnja za Ford, za koji je prvi put dogovoren posao bojenja.

Ima još projekata koji započinju sljedeće godine, ali spomenuti su među najvažnijima, uz branike za Smart i dijelove instrument-ploče.

Doznajemo i da, osim početka serijske proizvodnje i njihove industrijalizacije, veliki dio aktivnosti u sljedećoj će godini biti usmjeren na razvoj projekata čija serijska proizvodnja počinje 2020. godine i kasnije.

– U sljedećoj godini očekuje nas ozbiljan iskorak i u segmentu montaže. Na ruskom će tržištu sljedeću godinu obilježiti ozbiljan iskorak u segmentu razvoja, a aktivno nastavljamo razvoj digitalizacije poslovanja i uvođenja industrije 4.0. – kaže Marinko Došen.