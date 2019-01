Mi smo prvi koji ulazimo unutar prostora koji osigurava policijska traka na mjestu zločina i zadnji koji odlazimo s njega – kratko i jasno nam je Božo Đerek, voditelj Službe za očevide i kriminalističku tehniku PU splitsko-dalmatinske opisao posao svojih policijskih službenika.

Voditelj Đerek pokazao nam je i jedno od ukupno deset vozila koje je dobio MUP, vrijednih 65 milijuna kuna, od čega je 75 posto sredstava iz Europske unije, a 25 posto iz državnog proračuna. Specijalno vozilo dodijeljeno splitskoj Policijskoj upravi je potpuno opremljen kombi s najmodernijom forenzičkom opremom, tj. svim potrebnim za obavljanje očevida nakon počinjenja kaznenih djela, i to od onih najtežih, poput krvnih delikata, do blažih, kao pokušaja provale.

– Važno je naglasiti kako je takvu opremu i prije posjedovala naša policijska uprava, no sada je ona na jednome mjestu. To je uvelike olakšalo izlazak na mjesto događaja te se efikasno, brzo i učinkovito može izići ne razmišljajući što je sve potrebno ponijeti te da li smo nešto zaboravili jer automatski imamo sve u jednom vozilu. Do sada smo opremu premještali iz jednog u drugo vozilo, prema potrebi posla i vrsti kaznenog djela za koje se obavljalo očevid. Tada smo ovisno o dojavi odlučivali koju ćemo opremu ponijeti, primjerice, ako imate vatreno oružje ponesete opremu vezanu za izuzimanje te vrste tragova. Sada imamo opremu za sve vrste tragova u istom vozilu te nema mjesta na području ove uprave do kojeg ne možemo doći u roku od najviše dva sata – kazao nam je voditelj Đerek.

U opremi smještenoj u vozilu imaju između ostalog sve moguće nesesere s priborom: za označavanje, za mulažiranje tragova, za izuzimanja tragova pucanja, posmortalni neseser za obradu mrtvih tijela, DKT neseser, biološki neseser.

Zatim dva šatora, veliki i mali, koji su bitni zbog vremenskih uvjeta, primjerice ako imate mrtvo tijelo ili zapaljeno vozilo, a loše vremenske uvjete, kao što su kiša ili jako sunce. U šatoru mogu neometano raditi bez straha da će klimatske prilike uništavati ili čak u slučaju jakog vjetra i odnijeti tragove.

Tu su i reflektori koje koriste u noćnim uvjetima kada se bez odgode treba pristupiti očevidu te tada montiraju svoju prenosivu rasvjetu koja kvalitetno osvijetli mjesto događaja i omogućava im da pronađu sve tragove. Dodatna oprema su: razne ljestve, lopate i sjekire ako ima potrebe prijeći ili svladati nekakve barijere kako bi došli na mjesto događaja.

– Najvažnija je brzina jer su tragovi skloni propadanju, pogotovo biološki te ih je što prije potrebno izuzeti i kvalitetno označiti, laboratorijski obraditi i osušiti prije pakiranja. Kako imamo hladnjak u uredu za zbrinjavanje tragova, primjerice raznih uzoraka koji sadržavaju otrove, kako bi se sačuvala sva svojstva, tako u sklopu opreme u ovom kombiju postoji prenosivi hladnjak iz istih razloga. Takvi tragovi se prilikom transporta u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" u Zagrebu također prenose u posebnim portabl hladnjacima – pojašnjava Đerek.

Pitamo ga i za razne vrste svjetala koja se koriste za otkrivanje tragova, o čemu se često gleda i u specijaliziranim televizijskim serijama forenzične tematike.

– Postoje razne vrste svjetala koja su u kompletu kriminalističkih svjetala kao krim-light neseser. Ta svjetla su pod raznim filterima, ovisno o vrsti traga, pa tako imamo koso svjetlo koje se koristi za tragove otiska obuće ili kotača vozila. Pronađeni trag se fiksira i fotografira, a nakon toga se radi mulažiranje, tj. naprave se odljevi traga od najpogodnijeg sredstva, i to od gipsa. Imamo zatim svjetlo za otkrivanje bioloških tragova koji su nevidljivi okom, a uz njega idu posebne naočale te se njima pristupa pregledu osoba, odjeće, vozila i svake druge površine koju treba istražiti. Posebno je bitno da vozilo posjeduje i GPS uređaj s kartom kako bi u svakom trenutku mogli locirati poziciju i tragove te možemo napraviti topografsku kartu zbivanja. Za mjerenje udaljenosti u prostorijama posjedujemo laserski daljinomjer – kaže nam voditelj službe.

Kombi je kompaktan u svim segmentima pa se po povratku u bazu odmah priključuje na izvor energije kako bi se napunile baterije za svu opremu te je u svakom trenutku spreman za novi izlazak na teren.

– Broj ljudi iz Službe za očevide i kriminalističku tehniku na mjestu događaja ovisi o kaznenom djelu. Recimo kada se radi o težem kaznenom djelu obično idu dvije ekipe koje rade istovremeno na oštećenima i na počiniteljima pa nema nikakve odgode u izuzimanju tragova. Ekipu za očevid čini dvoje: policijski službenik za očevide i kriminalistički tehničar, a kod težih događaja ide i viši kriminalistički tehničar kao stručna osoba za pomoć. U našoj službi imamo tri viša kriminalistička tehničara od kojih je kolega Jozo Bilobrk u službi više od 20 godina, a radio je od najsloženijih kaznenih djela do najtežih nesreća: željezničkih, pomorskih i zrakoplovnih. Kada se zahtijeva posebna obrada mjesta događaja, recimo kada postoji trilema je li ubojstvo, samoubojstvo ili nesretan slučaj, oni su tu od velike pomoći – istaknuo je voditelj Đerek.

Naš sugovornik kaže da i nakon obavljenog posla na očevidu prate razvoj slučaja te se educiraju u svemu što je potrebno za što kvalitetnije dokazivanje tijekom kaznenog postupka.

– Moje kolege su izloženi ružnim scenama i stresovima jer su prvi na mjestu zločina te trebaju pokazati veliku profesionalnost i upornost, ali i pažljivost i ljudskost. Radi se o sudbinama i obiteljskim tragedijama gdje policijski službenik treba iskazati jednu veliku uljudnost. Oni ulažu stalno u svoje znanje i postigli smo zavidan nivo te smatram da smo među prvima u državi. Osobno sam izuzetno zadovoljan ljudima s kojima rukovodim, a ova služba je neizostavan dio Sektora kriminalističke policije – ponosan je na suradnike Božo Đerek koji je istaknuo kako je njihova služba dio Sektora kriminalističke policije s kojima zajedno rade na svim kriminalističkim istraživanjima.