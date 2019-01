Mali grad velikih projekata

Projekt gradnje zajedničkog kanalizacijskog sustava Vodice - Srima - Tribunj - otok Prvić, prva faza izgradnja primarnih kanala i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, po vrijednosti i značenju na prvome su mjestu liste gradskih projekata koji će Vodice uvesti u novu infrastrukturnu budućnost. Stoga dr. Nelka Tomić, vodička gradonačelnica, ne krije zadovoljstvo činjenicom kako će Hrvatske vode u projekciji svog proračuna za iduće investicijsko razdoblje predvidjeti novac za drugu fazu radova.

- Zaista je riječ o vrlo skupom projektu čija je vrijednost prve faze iznosila 140 milijuna kuna, od čega je iz gradskog proračuna Vodica izdvojeno samo sedam posto ukupne investicije. Tim su se sredstvima u cijelosti završili radovi na izgradnji pročišćivača, kao i primarnih kolektora do njega iz smjera Vodica i Tribunja. Grad je, osim participacije u ukupnoj investiciji prve faze, sa svoje strane osigurao građevinsku dozvolu za prometnicu do samog uređaja za pročišćavanje u dužini od 230 metara, dok je građevinsku dozvolu za izgradnju uređaja ishodio izvođač. Nakon toga slijedi faza izgradnje sustava sekundarne mreže za koju će uskoro biti kompletirana dokumentaciju kojom će se omogućiti izgradnja priključaka do svih domova na području Vodica, Srime, Tribunja i dvaju naselja na otoku Prviću. Slijedi raspisivanje natječaja i odabir izvođača radova, ugovaranje poslova, te, naravno, izgradnja kanalizacijske mreže do svakog doma - ističe gradonačelnica.

Napominje kako grad planira iskoristiti radove na kanalizacijskom cjevovodu u cjelokupnom dijelu Vodica i Srima i za polaganje optičkih kabela za širokopojasne mrežne usluge u dužini od oko 77 tisuća metara.

- Najnovije širokopojasne usluge omogućuju obrazovanje putem interneta, društveno umrežavanje, prijem televizijskih programa visoke kakvoće te obavljanje raznih poslova iz domova i predstavljaju neizostavni dio suvremenog života, pa se stoga nameće potreba za izgradnjom infrastrukture koja će ispuniti takve zahtjeve i omogućiti daljnji razvoj i modernizaciju grada – konstatira dr. Tomić.

Među značajne projekte ubraja i sanaciju i zatvaranje deponija neopasnog otpada "Leć", za koji je supotpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s dr. sc. Tomislavom Ćorićem, ministrom zaštite okoliša i energetike, i Dubravkom Ponošem, direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- Gradu Vodicama sredstva su dodijeljena na temelju javnog poziva Ministarstva zaštite okoliša, a projekt će se najvećim dijelom financirati novcem iz kohezijskog fonda. Njegova ukupna vrijednost je skoro 16,24 milijuna kuna. Od te svote ministarstvo će provedbu financirati s gotovo 12,77 milijuna kuna, što je 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova i najviši je mogući iznos sufinanciranja prihvatljivih izdataka. Dodatnih 10 posto sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a grad Vodice platit će samo 5 posto. Pojednostavljeno kazano - to znači da ćemo za manje od milijun kuna dobiti dragocjeni infrastrukturni sadržaj.

Primiču se kraju, veli vodička gradonačelnica, i radovi na uređenju nove gradske plaže Vruje.

- Koncem prošle godine bio je raspisan natječaj za radove vrijedne 9 milijuna kuna kojima je nova plaža bogatija za obalu dugu 572 metra. Obala, da preciziram, ima 6509 metara četvornih korisne neto površine, bazen unutar plaže je impresivan, a površina mu je 1471 četvorni metar, dok akvatorij plaže zauzima površinu od čak 11 tisuća i 60 četvornih metara.Tehničko rješenje omogućilo je polivalentnost projektiranog prostora, pa će na dijelu plaže biti uređeni pješčanici za obitelji s djecom, a u dio zaštićenog akvatorija s uređenim podmorjem djeca će moći koristiti za sportove na moru, plaža će imati rampu za invalide, prostor za odbojku na pijesku, brojne sunčališne platoe... Pred nama je treća faza radova koja će, po ugovoru s izvođačem, drniškom tvrtkom "Kameni zid", trajati 80 dana. Napominjem da ni tu investiciju nismo ponijeli sami. Plaža je tako projektirana da je vrednovana i od Ministarstva turizma, koje je za njezino uređenje izdvojilo milijun kuna nepovratnih kuna. Naša nova

plaža proteže se od Malih Vruja, ispred turističkog kompleksa Ville Matilde, do objekta Jedriličarskog kluba "Tijat", a osim dnevnih tipično plažnih sadržaja, na uzobalnom prostoru u večernjim će se satima na njoj moći organizirati i raznovrsna kulturno-umjetnička događanja. Dakle, ovo je završna faza popločavanja i "ušminkavanja" nakon koje ćemo Vruje

uvrstiti u naše turističke prospekte.

Gradonačelnica je zadovoljna i činjenicom što će Vodice konačno riješiti problem nedostatnih predškolskih kapaciteta u postojećem vrtiću "Tamaris" i dva prateća objekta.

- Grad Vodice će kreditom od 20 milijuna kuna izgraditi novi dječji vrtića u Dočinama. Osigurano je gradsko zemljište, napravljena je kompletna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola, a gradnja će početi nakon procedure izbora izvođača. Nadali smo se, istina, da ćemo objekt uspjeti napraviti bez zaduživanja, prijavom na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i dobivanjem novca iz Europskog fonda, ali jedan od kriterija za dobivanje novca je da grad ima manje od 5 tisuća stanovnika. Budući da Vodice, prema posljednjem popisu stanovništva, imaju nešto više od 8 tisuća žitelja, nije ušao u odabir za sufinanciranje, a mi vremena za čekanje nemamo. Ne kažem to sa žalom, već upravo suprotno. Raduje me činjenica što je u Vodicama mnogo mladih obitelji i djece i što gradnjom novog vrtića i kroz povećane jednokratne naknade za novorođenčad

možemo pokazati koliko nam znače.

Ponosna je gradonačelnica i na vodička postignuća u drugim segmentima života svoje sredine. Iduće će se godine, tako, 59. festival hrvatskih kazališnih amatera u cijelosti održati u Vodicama. Naime, na prijedlog Hrvatskog sabora kulture, kao krovnog organizatora tog nacionalnog događaja koji već više od pola stoljeća prezentira najbolja dramska ostvarenja hrvatskih amaterskih kazališta i udruga te uz pristanak vodičkog Pučkog otvorenog učilišta i Grada Vodica kao suorganizatora i

pokrovitelja, dogovoreno je da se ta manifestacija održi dva uzastopna vikenda od 17. do 19. i od 24. do 26. svibnja u vodičkom Kulturnom centru. Uz potporu Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu iniciran je i prvi sveobuhvatni znanstveni skup "Vodice kroz povijest".

- Do sada je vrlo malo napisano o vodičkoj povijesti. Štoviše, ne postoji ni jedna knjiga posvećena upravo Vodicama, već se sporadično, u ponekim zbornicima mogu pronaći članci o određenoj temi. Institut je spremno pristao na suradnju, što nas silno veseli - zaključila je gradonačelnica Vodica.