Showroom s dušom i vrhunskim vinima

Vinoteka "Hvar Hills" u ulici Kralja Zvonimira u Splitu ne samo da je svjetlosnim miljama daleko od izgleda memljivih vinarija sa maksimalno reduciranim interijerom iz prohujalog vremena, negdašnjih stjecišta ispred kojih su zujale vinske mušice i lokalni oriđinali, kronične vinopije; to je uistinu pravi - modnim rječnikom rečeno - vinski showroom. Ipak, s dušom.

Dakle, iz nevelike i iznimno ukusno uređene vinoteke uglavnom izlaze ljudi sretnih lica, no ključno je zapravo ono što u nju ulazi. Hotimično kažemo "što", budući da su nektari koji se nalaze unutra, pretočeni u boce ili bačve, doista nešto najbolje što se može zamisliti ovisno o tome treba li nam vrhunska sorta za kakvo posebnu prigodu ili luksuzni dar, odnosno kvalitetno ili pak stolno vino za više no pristojan žmul uz ručak svaki dan.

Dakako, ključni podatak je da se radi o "Hvar Hillsu" poniklom iz nekadašnjih nasada Plančić. Marljiva obitelj Jeličić-Purko preuzela je, dakle, trideset hektara i uredila stopedeset tisuća trsova, od kojih je većinski zasađeno plavcem malim; pet hektara, međutim, zasađeno je autohtonom hvarskom sortom Bogdanušom koja daje kvalitetno vino, ističe mladi Mario Jeličić-Purko iz "Hvar Hillsa".

- Za sada proizvodimo pedeset tisuća boca godišnje, ali imamo tendenciju udvostručiti kapacitete i brendirati se u segmentu vrhunskih vina i to ponajviše autohtonih hvarskih sorti. Prije samo godinu dana na tržište smo izišli sa novom etiketom, te smatram da smo napravili dobar posao.

Osim pojedinačnih kupaca, naime, već opskrbljujemo našim vinima puno dobrih restorana u Splitu i u Zagrebu, kao i u Zadru, Šibeniku, Dubrovniku i još nekim manjim gradovima s bogatom gastroponudom uz, dakako, otok Hvar. Pridodamo li tomu realiziranu lijepu suradnju s trgovačkim lancima, možemo uistinu sebi i partnerima nazdraviti za prvi rođendan čašom vrhunskog vina - ističe Jeličić Purko.

A propos tih finih kapljica, "Hvar Hills" i Jeličići Purko se imaju čime podičiti. Perjanica novog brenda su, naime, vina s egidom "maior rezerva", te "Pharos Maximvs" koji je na Decanteru u Londonu osvojio brončanu medalju. Pharos je vrhunsko crno vino sorte plavac mali koji dolazi s najboljih pozicija vinograda s južnih strana otoka Hvara gdje imamo trostruku insolaciju: direktnu, od mora i od kamena.

Prošek Risus također je slast za sebe, a baš sve što "poteče" iz boca i bačvi "Hvar Hillsa" nastalo je ručnom obradom na kršu odnosno zemlji najsunčanijeg dalmatinskog otoka. I to prilično mukotrpno, rekli bismo, u svjetlu ne samo sunčeva sjaja nego i pomalo zabrinjavajuće činjenice da je teško naći radnu snagu u tom, rekli bismo, elitnom poljoprivrednom sektoru.

Stvar će unekoliko olakšati činjenica da će se "Hvar Hills" zahvaljujući poticaju iz EU-fondova mehanizirati. No, to neće umanjiti kakvoću grozda koje se nikad nije niti će ikad biti prskano, napominje naš sugovornik, ponosan na, za sada, sedam zaposlenika "Hillsa": od vinogradara do podrumara i, kao vrh piramide, stručnjaka-obrazovanih enologa čija je riječ zadnja.

- Moram istaknuti da u našim redovima imamo sjajnu enologinju Evu Krištof, koja je bogato iskustvo stjecala u Napa Valleyu u Kaliforniji i na Novom Zelandu, te kao vanjskog suradnika pohvaliti enologa Davora Mitrovića. Isto tako, rekao bih da smo već rasprodali skoro sve zalihe vrhunskog vina za 2019. godinu - Jeličić Purko će.

No, to nije kraj. "Hvar Hills" može se pohvaliti i da već ima izvoz prema susjednim zemljama, ali priprema se i za puno dalekosežnije putovanje na druge kontinente.

- Osim zemalja EU želja nam je i cilj SAD. U planu nam je, kao osnovni preduvjet za sve to, povećanje proizvodnje koje smo već spomenuli. U tom smislu bit će od velike koristi izgradnja nove tehnološki suvremene vinarije i to upravo na otoku Hvaru, zbog što kraćeg puta od vinograda do proizvodnih pogona, unatoč tome što je na otoku jako teško pronaći radnu snagu, ali od toga ne želimo odustati.