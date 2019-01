Lider u sanitarnoj zaštiti

Cian je tvrtka koja u strukturi, pored značajnih aktivnosti u području sanitarne zaštite, pretežiti dio prihoda ostvaruje u području zaštite okoliša i zaštite mora

Osnovana još 1947. godine, splitska tvrtka “Cian” svoju je prepoznatljivost i brend izgradila na djelatnosti sanitarne zaštite (dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja) i danas je u tom poslu najveća tvrtka u Dalmaciji a i među najvećima u Hrvatskoj.

Prvi razvojni iskoraci u druge djelatnosti dogodili su se prije dvadesetak godina osnivanjem službe zaštite mora te posljedično i službe zaštite okoliša. Današnji Cian je tvrtka koja u strukturi, pored značajnih aktivnosti u području sanitarne zaštite, pretežiti dio prihoda ostvaruje u području zaštite okoliša i zaštite mora.

Cian je registiran i ovlašten za gospodarenje gotovo svim vrstama opasnog i neopasnog otpada te posjeduje potrebna skladišta, pogone, kamionski vozni park kao i dvije eko brodice koje koristi za aktivnosti opasavanja i sanacija incidentnih situacija na moru.

Tvrtka također posjeduje i pogon za oporabu zauljenih voda u Solinu gdje se zauljena voda prikupljena s brodova, otpadno motorno ulje iz pogona i proizvodnih i drugih objekata prerađuje/razdvaja na ulje i vodu. Ulje se prosljeđuje pogonima koji imaju dozvolu za korištenje istih za oporabu/suspaljivanje a kojima je potrebna sirovina visoke kalorične vrijednosti.

Ostale vrste otpada (kruti opasni otpad, boje i lakovi, medicinski otpad i ostalo) se najvećim dijelom izvoze u inozemstvo (EU) obzirom da postoje prihvatni centri koje naš otpad koriste kao sirovinu za proizvodnju novih proizvoda ili proizvodnju energije. Nažalost, taj dio je postojećom zakonskom/prostorno-planskom regulativom u našoj zemlji dosta ograničen.

Za sve vrste poslovnih aktivnosti posjedujemo sva važeća odobrenja i dozvole nadležnih ministarstava, a u smislu izvrsnosti poslovanja i pripadajuće ISO standarde izdane od međunarodnih certifikacijskih kuća (9001, 14001 i 16636).

Najvažnije ulaganje društva Cian d.o.o. je upravo dovršeno skladište opasnog i neopasnog otpada u radnoj zoni Podi u Šibeniku.

Za skladište od 2700 m2 u tijeku je ishođenje potrebnih dozvola i vjerujemo da ćemo započeti s punim radom do kraja prve polovice 2019. godine - kazuje direktor tvrtke Ivan Sabljić, dodajući kako je riječ o površinom najvećem prostoru te namjene u ovom dijelu, a vjerojatno i u cijeloj Hrvatskoj, što “Cianu” otvara potencijal za daljnji rast i razvoj.

Izgradnjom vlastitog skladišta ostvareni su uvjeti za iseljavanje tvrtke iz Kaštel Sućurca gdje je Cian koristio skladište u najmu.

Sukladno ugovoru s Gradom Šibenikom, u novom skladištu bit će zaposleni djelatnici s područja Šibensko-kninske županije, no direktor Sabljić vjeruje da će razvojem poslovanja taj broj biti značajan.

- Aktivno radimo na pronalaženju novih zaposlenika, koji će se prvo educirati u tvrtki u Splitu, a po potrebi će kao ispomoć u Šibenik ići i ovdašnji zaposlenici.

Kad je o zaposlenicima riječ valja podsjetiti da “Cian” ovog trenutka ima 72 djelatnika s tim da je u društvu ove godine zaposleno 8 novih djelatnika. U planu su, međutim, i nova zapošljavanja. Rezultat je to dobrog poslovanja u godini na izmaku kao i novih izazova i zahtjeva koje pred nas stavlja tržište.

Aktivno tražimo i nove djelatnike, posebice su nam interesantni dipl. sanitarni inženjeri i tehničari kao i kemijski tehničari/inženjeri.

- Premda još nisu završena financijska izviješća, u ovoj godini se – veli direktor – očekuje značajan rast prihoda.

Kontinuirano se investira u opremu, pa su tako ove godine nabavili novu ADR vakum autocisternu, specijaliziranu za čišćenje i prihvat tekućeg otpada te se planiraju i daljnja ulaganja u osuvremenjivanje pogona kao i razvoj komplementarnih djelatnosti.

Uz investiranje u opremu, za razvoj “Ciana” d.o.o. vlasnici kojega su zaposlenici po principu ESOP-a, iznimno su važni ljudski resursi. Stoga direktor Sabljić, koji je na toj funkciji od srpnja ove godine naslijedio dugogodišnjeg direktora Petra Bojića, inače diplomirani ekonomist koji je u “Cian” došao s managerske funkcije u bankarskom sektoru, naglašava ulogu svojih prvih suradnika a to su direktori službi/odjela; Matko Bašić, Robert Graovac i Roberto Zidar, ali i svih ostalih djelatnika koju su svojim radom i zalaganjem doprinijeli ostvarenju ciljanih poslovnih rezultata.