Dvije nove impozantne referencije 

Hrvatska ratna mornarica dobila je značajno pojačanje u prototipu obalnog ophodnog broda nazvanog “Omiš”, koji je svečano predan u vojnoj luci Lora. Time je Obalna straža smještena uz bok modernijih svjetskih obalnih straža, a splitski škver čiji su radnici izgradili brod upisao je značajne referencije u svoj poslovni profil, potvrdivši kako su spremni za izazove brodogradnje specijalne namjene.

Riječ je o 43,5 metara dugom brodu za 16 članova posade, izvrsno tehnički opremljenom i sa sjajnim plovnim karakteristikama, dizajniranim za zadaće Obalne straže, u akcijama traganja i spašavanja na moru, ali i za nadzor i zaštitu interesa Republike Hrvatske u ZERP-u. Prvi je to brod od pet ophodnih brodova HRM-a koji se gradio u Brodogradilištu specijalnih objekata, no unatoč poteškoća oko isporuke rezultat je najbolji brod na tržištu.

– Od prvog dana htjeli smo najbolji brod, da ima 10 posto manju potrošnju od ostalih, da ima duplo duži životni ciklus, moderne sustave za sve zadaće i za noć i za dan, a ovaj brod sve to uistinu i ima, uz odlične sposobnosti manevra i cjelokupnu opremljenost. Svaki sljedeći brod bit će još bolji. Želja nam je da ovo postane hrvatski izvozni proizvod – kazao je Tomislav Debeljak, prvi čovjek Brodosplita. Odlike broda uistinu su impozantne. Opremljen je daljinski upravljanom oružnom stanicom s automatskim 30 milimetarskim topom te dvije ručno upravljive strojnice 12,7 metara i 4 ručna prijenosna protuzrakoplovna raketna sustava. Glavne značajke stanice su daljinsko upravljanje, built-in sustav elektro-optičkih senzora za autonomno djelovanje, djelovanje danju i noću, stabilizirana kupola, automatsko praćenje cilja, a može ispaliti 200 komada streljiva u minuti.

Trup broda je od čelika povišene čvrstoće AH36, a nadgrađe od aluminijske slitine. Osigurana mu je nepotopivost u slučaju naplavljivanja dva susjedna odjeljka u trupu (primjerice kod naplavljivanja obje strojarnice brod neće potonuti). Brod je opremljen za zaštitu od nuklearno-biološko-kemijskog djelovanja posebnim sustavom za NBK filtroventilaciju i hermetizaciju brodskih radnih i stambenih prostora. Opremljen je i krmenom rampom i diverzantskom brodicom krutog trupa za 6 članova posade s propulzijskim dizelskim motorom koji omogućuje brzine do 40 čvorova i autonomiju plovidbe od 60 NM. Vrlo je sposoban u progonu i ostvaruje brzinu od 29 čvorova, koju mu osiguravaju glavni brodski motori snage 2 x 2525 kW. Ima autonomiju na moru 10 dana. Opremljen je aktivnim sustavom za stabilizaciju ljuljanja koji omogućuje brodu punu operativnost na stanju mora te udovoljavanje NATO kriterijima za pomorstvenost (STANAG 4154).

Kao posebna odlika ističe se optimiziranost brodskih sustava gdje s jednim ukrcajem goriva može otploviti tisuću nautičkih milja pri brzini od 15 čvorova. Optimizirana potrošnja goriva zbog inovativnog dizajna oblika trupa i odličnih plovidbenih svojstava omogućava vrlo efikasno korištenje, čime se ostvaruju znatne uštede u usporedbi sa sličnim brodovima. Nakon broda “Omiš”, splitski škver nastavlja s projektom izgradnje još četiriju naručenih broda za potrebe Obalne straže HRM-a, s dugoročnim ciljem okretanju i specijalnoj brodogradnji ovakvog tipa.

Kada smo prije godinu i pol dana u brodogradilištu “Brodosplit” prisustvovali porinuću najvećeg jedrenjaka na svijetu, nazvali smo ga draguljem u nastajanju, a danas možemo sa sigurnošću kazati da se škverski “dragi kamen” brusi i poprima vidljive obrise onoga što će u budućnosti ploviti svjetskim morima. “Flying Clipper” ili kako ga se zove “square-rigger”, brod je s četvrtastim jedrima na čijoj se palubi “propinje” pet ogromnih jarbola s 36 jedara, a ukupna površina im je 6347 četvornih metara. Najviši jarbol doseže impresivna 63 metra, što Splićanima možemo slikovito usporediti s visinom zvonika Sv. Duje.

Kako bi se još bolje dočaralo ono u čemu će imati priliku uživati putnici ovog ljepotana, tu je i podatak da se osamdeset posto njegove efikasnosti u plovidbi oslanja na snagu vjetra i na jedra, a ostalih trideset posto na dva potpuno neovisna motora električne propulzije. Pogon jedrilja je na hidrauliku, a jedinstven je u svijetu po tome što će time moći upravljati samo nekoliko članova posade, ali i sami putnici koji to budu željeli. U tome leži čar broda konstruiranog po starim metodama koje se više nigdje ne koriste. Još je jedna posebnost što je ovaj brod inače replika broda “France II” koji je izrađen 1911. godine, i to je zadnji “Clipper” koji je ikada izrađen, a nažalost, potonuo je 1922. godine. Sva dokumentacija je sačuvana u muzeju i vlasnik broda ju je otkupio, priložio splitskom škveru i tražio upravo takav brod, samo moderniju verziju. Najveći svjetski jedrenjak će ujedno biti prvi brod koji je u hrvatskom brodogradilištu konstruiran i pregledan prema najvišim standardima stroge organizacije - Američke obalne straže (U.S. Coast Guard). Predviđeno je da plovi svim morima svijeta, pa čak i po Arktiku i Antarktiku, zbog čega je izgrađen u skladu sa zahtjevima za klasu leda.

Brzina broda s jedrima bit će oko 16 čvorova, a predviđa se da će moći ploviti i do 20 čvorova uz prave vremenske uvjete i sposobnost posade. Na njemu će moći boraviti 450 osoba, a 150 kabina predviđenih za smještaj 300 putnika-moreplovaca, već su obložene vrhunskim drvom i počinju poprimati konačan, luksuzan izgled. Na jedrenjaku se nalazi najmodernija navigacijska i komunikacijska oprema, svaka kabina će imati internet, telefon, televiziju, glazbu i ostala sredstva zabave, a cijeli brod će biti pokriven Wi-Fi signalom.

Na “biseru” s pet paluba prekrivenih s tikovinom naviše kvalitete, predviđena su tri bazena punjena slatkom i slanom morskom vodom s podvodnim svjetlima, grijanjem i mjehurićima iz kojih pogled seže na plavi obzor.