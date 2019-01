Intenzivnim investicijama "Tommy" će i dalje rasti 

S Tomislavom Mamićem, vlasnikom tvrtke "Tommy", razgovarali smo na kraju još jedne uspješne poslovne godine za ovaj domaći trgovački lanac, koji uspješno odolijeva stranoj konkurenciji na našem tržištu.

Kažu da nam BDP raste najviše zahvaljujući osobnoj potrošnji građana. Vidite li i vi to iz bilance vašega trgovačkog lanca? Jeste li ove godine poslovali bolje u odnosu na lani?

- "Tommy" svake godine bilježi porast prihoda, na što djelomično utječu i makroekonomska kretanja, ali to je primarno rezultat naše poslovne strategije i plana razvoja poslovanja. Intenzivnim investicijama, uvijek vodeći računa o financijskoj stabilnosti, generiramo organski rast i povećavamo tržišni udio u kontinuitetu od samog početka poslovanja tvrtke, pri čemu smo uvijek poslovali profitabilno. Poslovni rezultati za ovu godinu su očekivano bolji, i u pogledu prihoda, ali i efikasnosti poslovanja.



Koliko je na sve to utjecala odlična turistička sezona? Vole li stranci kupovati u "Tommyju", osjeti li se kad ih nema? Poslujete li u ljetnim mjesecima puno bolje nego izvan turističke sezone?

- Turistička sezona zasigurno pozitivno utječe na naše prihode jer je upravo "Tommy" tržišni lider u područjima koja su izrazito turistička i koja značajno generiraju prihod od turizma. Poslovna politika fokusirana je na cjelogodišnje poslovanje, jer želimo održati lojalnost domaćih kupaca koji su nam uvijek najvažniji. Ponudu tijekom sezone prilagođavamo i potražnji stranih kupaca kojih je tijekom sezone jako puno u našim poslovnicama i koji su uglavnom zadovoljni našom ponudom, jer u brojnim kontaktima od njih dobivamo pozitivne povratne informacije.



Hoće li smanjenje PDV-a na određene proizvode utjecati na smanjivanje njihovih cijena na policama "Tommyja"? Vaša konkurencija, naime, danima bombardira javnost reklamama u kojima se najavljuju pojeftinjenja određenih artikala?

- Već smo u javnosti iznijeli naš stav i namjeru da ćemo, a kada dođe do smanjenja stopa PDV-a na bilo kojem proizvodu ili grupi proizvoda, trenutačno korigirati cijene minimalno za postotak smanjenja stope poreza. Nama je svakako u interesu da proizvodi budu cjenovno konkurentniji i da potrošači osjete pozitivne efekte novih poreznih mjera, u čemu ćemo uvijek dati svoj doprinos. "Tommy" će sve efekte smanjenja poreza na dodanu vrijednost prenijeti na maloprodajne cijene, te u konačnici na potrošače. Nadamo se također da dobavljači neće podizati svoje cijene, jer je i to uvjet za formiranje nižih cijena primjenom novih stopa PDV-a.



Država je omogućila poslodavcima isplatu trinaeste plaće od 7500 kuna bez oporezivanja. Neki su iskoristili tu mogućnost, poput, recimo, zagrebačkog "Mlinara", i podijelili tih tisuću eura na mjesečne iznose da bi radnicima dali makar simboličnu povišicu. Kako ćete po tom pitanju postupati u "Tommyju"?

- Svakako ćemo iskoristiti mogućnost dodatnog nagrađivanja naših djelatnika, kroz novi zakonski okvir koji je država omogućila bez oporezivanja. Prvu aktivnost koju smo napravili - jest povećanje dosadašnjeg iznosa za božićnicu.



Što država još treba uraditi da bi olakšala rad poslodavcima i omogućila veće neto plaće radnicima? Treba li smanjiti davanja na plaće, jer nije logično da se na deset tisuća kuna plaće neto daje još deset tisuća kuna državi?

- Kao privatna kompanija koja posluje na visoko konkurentnom tržištu, uvijek se zalažemo za porezno rasterećenje gospodarstva koliko je to najviše moguće. Manja porezna davanja ostavljaju realnom sektoru dodatne mogućnosti razvoja. Vjerujemo da bi smanjenje visokih nameta na plaće zaposlenika dovelo do povećanja neto plaća radnika, a to bi pozitivno utjecalo i na potencijale osobne potrošnje, ali i na djelomično rješavanje problema s nedostatkom radne snage. Pretpostavljamo da bi takve mjere dugoročno pozitivno djelovale i na demografska kretanja u Hrvatskoj.



Jeste li još zainteresirani za kupnju "Konzuma" ako se taj trgovački lanac bude prodavao?

- Kao što sam već prije u nekoliko navrata isticao, zainteresirani smo za kupnju "Konzuma", ako i kada bi se taj trgovački lanac prodavao. Međutim, treba priznati da "Konzum" više nije u neizvjesnoj situaciji koja je trajala tijekom procesa nagodbe s vjerovnicima i danas se takve izjave mogu smatrati prilično neozbiljnima. Realno je očekivati da se kroz novu vlasničku strukturu donesu odluke i rješenja koja će uključivati cijelu Agrokor grupu.



U medijima čitamo najave da bi vaš sin mogao postati član Nadzornog odbora Hajduka? Znači li to najavu vašeg većeg angažmana u Hajduku ili jednostavno želite, kao jedan od velikih dioničara Hajduka - bolje nadzirati poslovanje kluba?

- Iskreno govoreći, nije mi poznato odakle takva razmišljanja i informacije dolaze jer zaista nemaju realnu podlogu. Činjenica je da moj sin Zoran nikako ne može biti član novog NO HNK Hajduk jer se na provedenim aktualnim izborima nije ni kandidirao, a ne vidim potrebu niti mogućnost angažmana na nekoj drugoj funkciji u klubu. Mi smo naše dionice prodali Udruzi "Naš Hajduk", tako da s te osnove nemamo više nikakvih prava niti obveza. S Hajdukom smo vezani dugogodišnjim sponzorskim ugovorom i naravno emocijom kao i svaki drugi navijač i prijatelj kluba.



S obzirom na sadašnje stanje s radnom snagom u Hrvatskoj, muče li "Tommy" takvi problemi ili ste dobro ekipirani i na kopnu i na otocima, a gdje je, zbog specifičnih okolnosti, problem nedostatka radnika konstanta?

- Problemi na tržištu rada u Hrvatskoj postoje i mi se također s time suočavamo, jer poslujemo u gospodarskoj grani koja je jedna od deficitarnijih kada je u pitanju broj i kvaliteta radnika. Tijekom posljednjih godina značajno smo investirali u ljudske potencijale, poboljšali uvjete rada i povećavali plaće, uveli dodatne stimulacije zaposlenicima, pa nam je takav pristup omogućio stabilnost po pitanju broja i strukture zaposlenika i većih problema realno nismo imali. Zapošljavamo oko 4000 radnika, kojima smo zahvalni što svojim radom i lojalnošću pridonose našem rezultatu.



I na koncu, kakva su vaša očekivanja što se tiče poslovanja "Tommyja" u 2019. godini? Planirate li neke nove investicije? Očekujete li da će promet "Tommyja" i dalje rasti, budući da makroekonomisti najavljuju još jednu dobru godinu za Hrvatsku?

- Naše su ambicije i poslovni planovi godinama isti. I dalje namjeravamo ulagati u rast i razvoj poslovanja, očekujemo povećanje prihoda i bolju efikasnost poslovanja. Cilj nam je biti što relevantniji subjekt na hrvatskom maloprodajnom tržištu, a potencijali za to svakako postoje u pogledu financijskih, organizacijskih i kadrovskih mogućnosti. Investicije u ovoj godini su bile na razini od 160 milijunja kuna, a u razdoblju koje slijedi planiramo realizaciju i pripremu niza novih projekata, čime ćemo značajno premašiti navedeni iznos. Ovih dana započeti su radovi na izgradnji trgovačkog centra "Osejava" u Makarskoj, koji radimo u suradnji s jednim poslovnim partnerom, a visina ulaganja procjenjuje se na oko 150 milijuna kuna. Od strateških projekata izdvajamo planiranu izgradnju nove tvornice "Bobis" u koju ulažemo oko 90 milijuna kuna, te pripremu projektne dokumentacije za izgradnju novog LDC-a "Tommy", a to se ulaganje procjenjuje na oko 25 milijuna eura.