Velika nevera u hvarskom portu: 'Na vez koji godinama uredno plaćam uplovio je ilegalac iz Splita!'; Iz Lučke uprave priznaju: Mi smo ga dali vlasniku 'Gizma' na privremeno korištenje...

Kada se Željko Herhenreder iz Osijeka sa svojom obitelji prije desetak godina doseljavao u Rudinu kod Staroga Grada, čovjek je maštao o sretnijem životu na jednom od najljepših jadranskih otoka.

Naravno, u međuvremenu se nastojao što više prilagoditi novim životnim prilikama, kupio je i brodicu dugu 8,2 metra, da bi 2014. sa Županijskom lučkom upravom sklopio ugovor o korištenju komunalnog veza na lokaciji Sjever.

Od tada uredno plaća svoje obveze, oko 450 kuna godišnje, no sada se, kako tvrdi, razočarao u način poslovanja mjerodavnih, jer je na njegovu mjestu neočekivano privezan tuđi, znatno veći brod "Gizmo", registriran u Splitu.

– Još proljetos sam svoj brod morao odvući u Rudinu zbog kvara na motoru, ali sam na vezu ostavio konope i bovu, tako da se zna da je zauzet. Kada sam tamo došao nakon kraćeg vremena, konopi su već bili otuđeni, a netko se drznuo i na mome mjestu privezao omanji kaić s ceradom, no nisam uspio doznati čije je to plovilo.

Prije mjesec i pol odjednom sam na svome vezu primijetio brod "Gizmo", pa sam se obratio lučkom asistentu Nikši Škarpi, a on je potvrdio da je to moj vez, govoreći mi da o tome razgovaram s upraviteljem luke Tonkom Bižacom.

Pronašao sam ga i upoznao s novonastalom situacijom, ali mi je on na sve to jednostavno sugerirao da potražim novi vez, što ja nisam prihvatio, pa me uputio da se obratim Županijskoj lučkoj upravi – ističe Herhenreder.

Hvaraninu iz ravne Slavonije ni to nije bilo teško, međutim, oni su ga ponovno uputili Bižaci, pa tvrdi da problem nije riješen ni nakon drugog kontakta, jer je upravitelj ostao pri svojoj prijašnjoj sugestiji.

Naš sugovornik se zatim potrudio pronaći telefonski broj vlasnika "Gizma" i kazao da što prije premjesti svoj brod s njegova veza na drugu lokaciju. Odgovor je glasio: Uskoro ću doći u Stari Grad, pa ćemo o svemu porazgovarati i nekako se dogovoriti.

– Na to sam mu uzvratio da nemamo o čemu razgovarati, a zašto i bismo kada je njegov brod na mome vezu. Zaista je žalosno da pojedinci koji su odgovorni za red u luci postupaju na opisani način s korisnicima vezova koji sve na vrijeme plaćaju, sličnih teškoća navodno imaju i drugi ljudi unatoč činjenici da se broj komunalnih vezova na području grada posljednjih godina znatno povećao.

Šuška se i da ima onih koji vezove imaju, a zapravo nikome ništa ne plaćaju, ali to je već stvar za neke druge institucije – poručuje ljutiti Slavonac koji je, kako dodaje, uvijek bio legalist, a u Domovinski rat otišao je s vjerom u bolju i pravedniju Hrvatsku.

U županijskoj ustanovi ne kriju da Herhenrederov vez koristi vlasnik drugog broda.

– Istina je da se na tom vezu privremeno nalazi privezano plovilo "Gizmo", temeljem ugovora o komunalnom vezu sklopljenog s našom institucijom. Vez koji koristi gospodin Herhenreder trenutno je upražnjen i on ga neće koristiti do veljače, a drugi vez koji je dodijeljen vlasniku "Gizma" nije adekvatan za brod dug 12,6 metara, pa smo onda vez čiji je korisnik gospodin Herhenreder dali njemu na privremeno korištenje.

Nije nam poznato da je netko otuđio lučku opremu koja se prethodno na njemu koristila. U luci Stari Grad imamo 355 komunalnih vezova, a korisnici uredno podmiruju svoje obveze. U suprotnom ćemo poduzeti mjere naplate sukladno zakonima – naglašava Žarko Perković iz Županijske lučke uprave.