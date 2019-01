Impresivno mjesto zdravlja i ljepote 

U 'Dermamed' dolazi dosta stranaca, oduševljenih rezultatima, ali i cijenama, koje nisu previsoke ni za hrvatske prilike

Iako je razmjerno "mlad", medicinsko-estetski centar "Dermamed" u Splitu, naime, već na prvu djeluje monumentalno. No, ne i hladno; štoviše, moderan, a istodobno otmjen i topao centar za uljepšavanje pod zdravstvenom paskom, mjesto je gdje će se svatko tko uđe poželjeti zadržati dugo, te vratiti...

U čemu je "kvaka"? Krenimo redom. Već prvi dojam je očaravajući. "Dermamed" je, naime, smješten u prizemlju (na 250 metara četvornih) nesumnjivo najljepše zgrade zajedničkog stanovanja u Splitu, Bel Etage na Duilovu, koja eksterijerom nalikuje kakvoj ovećoj urbanoj vili. Parkirališno mjesto je zajamčeno i besplatno, de facto dva koraka dijeli klijente od ulaza, gdje sjedi ljubazni portir na recepciji, te dolazimo do mjesta ljepote i opuštanja, s kojeg se pruža opuštajući pogled na bazen. Ugodno osoblje, predvođeno liječnicom dr. Anđelom Prolić, pak, dat će sve potrebne informacije znatiželjnicima, koji se mogu doći besplatno konzultirati prije nego što odluče uložiti u sebe, vanjski izgled i popratno unutrašnje zadovoljstvo.

Iznenađujuće je, u osnovi, koliko klijenti drže do raznih segmenata uljepšavanja s naglaskom na neinvazivnim tretmanima pomlađivanja, primijetila je na početku iznimno susretljiva dr. Prolić, zbog prirode posla često na relaciji Split – Zagreb, ali i na destinacijama gdje na raznim stručnim seminarima usavršava znanje iz sfere medicinskog uljepšavanja. Ostatak tima čini, pak, osam djelatnica obučenih za rad na najsuvremenijim laserima, te za provođenje antiage-tretmana, kemijskih pilinga, ultrazvuka, radiofrekvencije, mikrodermoabrazije, limfne drenaže, laserske epilacije, mezoterapije, ali i još cijeli niz tretmana za mladolikost i blagodat lica i tijela, i to kako žena, tako i muškaraca.

– Najmanje deset posto naših klijenata su muškarci koji najčešće traže uklanjanje dlačica s pojedinih regija, podizanja kapaka ali i raznovrsne tretmane lica koji su, dakako, preporučljivi za oba spola. K tomu, kod nas dolazi dosta stranaca, oduševljenih rezultatima, a i cijenama, koje nisu previsoke čak ni za hrvatske prilike – napominje naša sugovornica.

Kuriozitet se, pak, krije u komparativnoj prednosti "Dermameda" u odnosu na druge centre u Splitu, a jamačno i puno šire.

Naime, podzemna garaža povezana liftom i diskretnom komorom način je koji osobi jamči diskreciju ako "malu tajnu ljepote" želi zadržati za sebe...

– Imamo mali postotak osoba koje doista žele nezamijećeno doći k nama i sebe počastiti nekim divnim tretmanom na kojemu će im koža biti zahvalna. To može biti hijaluronski filer ili možda raskošni tretman lica, možda intervencija uklanjanja nepravilnosti laserom i tomu slično. Na nama je da poštujemo tu želju za diskrecijom, te klijentu omogućimo da dobije vrhunski tretman uz tajnost kao iz filmova o Jamesu Bondu – našalila se dr. Prolić.

– Postoje tretmani koji saniraju tragove godina ili nekih nepovoljnih utjecaja, no važno je reći da osviješteni poklonici zdravlja i ljepote dolaze prvenstveno zbog preventive. Naš cilje je omogućiti klijentima izgledati bolje za pet do deset godina nego što izgledaju danas.

Trend dolaženja na ovakva mjesta raste jer svaka osoba zaslužuje vrhunsku njegu i nekoliko sati čistog zadovoljstva barem dvaput na godinu - smatra simpatična dr. Anđela Prolić.