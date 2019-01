Gamom od 200 proizvoda osvajaju Hrvatsku

U Dugopolju se gradi najmoderniji galenski i proizvodni laboratorij u Hrvatskoj, i jedan od najsuvremenijih u Europi, s tehnologijom kakva u Dalmaciji nije viđenaTvrtka posluje po tržišnim principima, ima 39 ljekarni, od čega je 38 u županiji i jedna na Lastovu, čime se značajno pomoglo stanovnicima najudaljenijeg otoka

Jedna od uspješnijih tvrtki u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja odlično brodi "nemirnim tržišnim morima" je i Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije (Ljekarna SDŽ) na čijem je čelu od 2014. godine diplomirani pravnik Ante Mihanović, koji zajedno sa svojom "desnom rukom" magistrom farmacije Matom Krcom postiže odlične poslovne rezultate.

– Implementacijom stručnog rada u protekle četiri godine zaposlili smo 63 ljudi, odnosno 38 magistara farmacije i 25 farmaceutskih tehničara. U istom je razdoblju u mirovinu otišlo 15 ljudi. Iz godine u godinu pomlađujemo našu ustanovu jer dolazi do smjene generacija te sve više prevladavaju mladi ljudi. U tvrtki su zaposlena 262 radnika i vjerujem da su zadovoljni što rade u ovoj ustanovi – kaže Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.

Kako "vodeći dvojac" tvrtke kaže, zaposleni u Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije sami određuju koliko će ljudi raditi u "njihovoj" ustanovi.

– Koliko ljudi radi u pojedinoj ljekarni ovisi o broju recepata i ukupnom prometu te ljekarne. Naime, vodeći računa o stručnom radu zaposlenici naše tvrtke za svaki recept prosječno odvajaju pet minuta. U tih pet minuta magistar farmacije pacijenta će savjetovati o djelovanju samog lijeka, načinu liječenja i uzimanju lijeka, nuspojavama, kontraindikacijama..., te će u tih pet minuta pacijentu pružiti maksimalan savjet. S druge strane to znači da će u nekoj ljekarni koja dnevno izda lijekova za 300 recepata raditi troje magistara farmacije, ako izdaje 400, bit će četiri magistra... – govori Mate Krce, prvi i najbliži suradnik Ante Mihanovića.

Tvrtka Ljekarna SDŽ ukupno ima 39 ljekarni, od čega je 38 u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a jedna je na Lastovu, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

– Da, čak smo na Lastovu zaposlili magistra farmacije i tako pomogli stanovnicima tog najudaljenijeg otoka da imaju adekvatnu ljekarničku skrb. To je prvi magistar farmacije do sada zaposlen na Lastovu – navodi Krce.

Ova uspješna županijska ustanova, koja iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate i kojoj je u posljednje četiri godine, od kada je na njezinu čelu Ante Mihanović, promet narastao za 60 milijuna kuna, bez obzira na to što cijena lijekova na recept pada svake godine, ne izdaje samo lijekove već ih i proizvodi.

– Radi se o vrlo kvalitetnim proizvodima, a u našoj proizvodnoj gami je više od 200 proizvoda koji se mogu kupiti u više od 700 ljekarni diljem Hrvatske. Cilj nam je "pokriti" 90 posto hrvatskih ljekarni svojim proizvodima. Nekako smo najpoznatiji po sirupima za kašalj, kapima za nos, mastima, čajevima... – ističe Mate Krce.

No, Ante Mihanović je najponosniji na "Moju prvu torbu".

– Radi se o torbi s našim proizvodima u vrijednosti od 400 kuna, koje poklanjamo svakoj novorođenoj bebi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U torbi su sve potrepštine koje su prijeko potrebne za njegu tek rođenog djeteta. U 2017. godini darovali smo više od 4000 takvih torbi, a takva će brojka biti i ove godine. Tako smo prepoznati među korisnicima naših usluga – kazuje Mihanović.

Osim ovih proizvoda Ljekarna SDŽ uvela je početkom 2018. godine i karticu vjernosti koja je naišla na odličan odaziv među našim korisnicima.

– Kartica sadržava tri elementa. Prvi je popust pri kupnji proizvoda, zatim dobivate poklon-paket u zamjenu za bodove, a tu je i usluga naših stručnih zaposlenika koji kroničnim bolesnicima pružaju edukaciju u njihovu liječenju. Kroz naš edukacijski centar u 2018. godini, u suradnji s proizvođačima imali smo više od 40 predavanja vezanih uz novosti u liječenju pacijenata. Do sada smo podijelili više od 20 tisuća kartica vjernosti i jako smo zadovoljni odazivom korisnika naših usluga. Stručnjaci su karticu proglasili "User friendly" karticom – kaže Mihanović.

Ljekarna SDŽ je vrlo poželjna kao tvrtka i svi koji zadovoljavaju uvjete rado se prijavljuju na javne natječaje za posao u ovoj ustanovi.

– Na zadnji javni natječaj za 12 radnih mjesta prijavilo se više od 100 kandidata. Očigledno se pronio dobar glas, kako se u "našoj" tvrtki cijeni rad, kako su zaposlenici adekvatno nagrađeni i kako sa svima imamo jedan obiteljski odnos. Mi zapravo i jesmo jedna "velika obitelj" jer da nije tako ne bi ni postizali ovakve rezultate. Naši zaposlenici moraju biti zadovoljni svojim statusom i primanjima jer će samo tako još bolje raditi – izjavio je Krce.

Kriteriji za zapošljavanje su rigorozni.

– U prvom redu gledamo spremnost za rad svakog kandidata u svim jedinicama Ljekarne SDŽ. Zatim slijedi tzv. vanjsko testiranje koje za nas obavljaju psiholozi te daju ocjene za sve kandidate. Sljedeći je test znanja i na kraju razgovor sa svim kandidatima – kazuje Krce.

U veljači 2017. godine Ljekarna SDŽ se odlučila na veliki iskorak u svom radu. U Dugopolju je postavljen temeljni kamen za izgradnju najmodernijega galenskog i proizvodnog laboratorija u Hrvatskoj i jednog od najsuvremenijih u Europi.

– Taj će objekt uključivati sve EU standarde dobre proizvođačke prakse (GMP). Na tri tisuće četvornih metara bit će smještena poslovna zgradu i laboratorij s tehnologijom kakva u Dalmaciji do sada nije viđena. Ujedno, taj će galenski i proizvodni laboratorij poslužiti kao nastavna baza za vježbe studenta farmacije. U zgradi je predviđena velika dvorana za predavanja, kao i laboratorij za vježbe iz farmaceutskih predmeta. Tako ćemo omogućiti mlađim generacijama da imaju uvid u tehnologiju i analitiku proizvodnje te se razvijaju u određenim specijalističkim zanimanjima (kontrola kvalitete, registracije proizvoda...), što do sada nisu bili u mogućnosti – zaključuje Ante Mihanović.

U ovoj ustanovi koja posluje po tržišnim principima očigledno dobro "plove" željni novih izazova i uspjeha. Ideja za budućnost im ne nedostaje.

Za vjerovati je da će i u sljedećim godinama Ljekarna SDŽ zapošljavati mlade ljude, željne rada, napretka i razvoja. Na taj će se način ova tvrtka najbolje boriti za ostanak mladih i stručnih kadrova u RH, odnosno boriti se protiv "odljeva mozgova".