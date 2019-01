Ne plati pa se rugaj: dva hotela i kamp nesmetano posluju unatoč više od pola milijuna kuna duga za boravišnu pristojbu! Pokušali smo doznati kako je to moguće...

Od ukupnog prihoda Turističke zajednice grada Makarske od boravišne pristojbe koja je u 2018. godini iznosila 4.306.000 kuna, nenaplaćenih je 146.944 kune od privatnih iznajmljivača, paušalaca, što je manje od jedan posto te 468.000 kuna svih ostalih koji boravišnu pristojbu (BP) plaćaju po noćenju, a najčešće su to hoteli i kampovi.



– Naši paušalci uredno plaćaju boravišne pristojbe koje trebaju uplaćivati našoj turističkoj zajednici – poručuje direktorica Turističke zajednice grada Makarske Hloverka Novak-Srzić.



Međutim, ima i onih koji to ne rade ažurno i redovito. Osim paušalaca boravišnu pristojbu plaćaju i hoteli, kampovi, pansioni i svi ostali koji ne plaćaju paušalni iznos po postelji nego po ostvarenom noćenju. Tu se kriju najveći dužnici koji su ostvarili ukupan dug u iznosu od 468.000 kuna, u koji su uračunata i nenaplaćena potraživanja BP-a iz prethodnih godina, što se, ako nije podmireno, u sustavu eVisitora zbraja i prenosi u sljedeću godinu.



Najveći dužnici su dva makarska hotela, jedan veći drugi manji, a zajednički dug iznosi 300 tisuća kuna, te jedan privatni kamp koji već godinama posluje po tom principu i čiji je dug nešto viši od 110 tisuća kuna.



Prihod od boravišnih pristojbi ne ide samo u blagajnu TZ-a već se određeni postotak prihoda dijeli Gradu Makarska, Turističkoj zajednici županije te Hrvatskoj turističkoj zajednici.



– Postoje dužnici, a najveći dio duga ide na hotele. Naši iznajmljivači, paušalci, najažurnije plaćaju svoje obveze i ovim putem ih pohvaljujemo. Turistička zajednica će svoje najveće dužnike kontaktirati kako smo i dosad radili, i pokušat ćemo se "naplatiti" kako bismo, ako je to moguće, izbjegli ovršenje – kaže direktorica Novak-Srzić.



Od nje doznajemo i da je TZ Makarska u 2018. godini ostvarila najbolju naplatu boravišne pristojbe, iako TZ potražuje 50 posto nenaplaćene boravišne pristojbe iz 2018. godine. Kakva je tek onda situacija bila minulih godina...



Obveza plaćanja boravišne pristojbe propisana je Zakonom o boravišnoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine boravišne pristojbe, a Carinska uprava provodi inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišnih pristojbi i njihova je ovlast rješenjem naložiti obveznicima uplatu pristojbe.



Carinici u inspekciju idu na osnovi podataka koje im dostavi turistička zajednica, a što je s makarskim dužnicima, slijedi li im uskoro rješenje o naplati i što se poduzima nakon rješenja ako ono ne poluči uspjeh, pokušali smo doznati telefonski u carinskoj ispostavi u Splitu.



O kojim privatnicima je riječ i zašto se nekima od njih dopušta da iz godine u godinu ulaze s dugovanjima, kako ih prisiliti da plate ono što su zakonski dužni platiti, nakon koliko upućenih rješenja ide ovrha i, ono najbitnije, zašto se godinama pojedini privatnici koji nisu paušalci konstantno izvlače s dugovanjima i dopušta im se rad u novoj turističkoj sezoni, iako u prethodnoj nisu podmirili sve potrebno, pitanja su na koja, međutim, nismo dobili odgovor.



Na Carini nam je rečeno kako oni nisu ovlašteni i da se ne žele dovoditi u probleme zbog komuniciranja s medijima. Savjetovali su da se putem e-maila obratimo središnjoj službi za informiranje Carinske uprave Ministarstva financija RH. To smo i učinili, sva pitanja smo im i elektronički poslali, a odgovore čekamo...