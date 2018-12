'Tunel kroz Kozjak vratit će nam mlade, bavit će se ljudi zemljom i turizmom': stanovnici Radošića, Lećevice i Klisa oduševljeni su ovim strateškim projektom, ali imaju i neke dodatne želje...

Ante Kapetanović, vlasnik kuće za odmor u Radošiću, od koje će zagorski dio tunela biti udaljen samo stotinjak metara zračne linije.

– Tunel će donijeti napredak ovom dijelu Zagore. Zadnjih 50-60 godina na području od Dugopolja prema Šibeniku ljudi su se samo iseljavali u gradove, ništa se nije ulagalo, tek s procvatom turizma neki se vraćaju na selo. Već dvije godine u Radošiću imam kuću za odmor s bazenom. Stvorio sam svojoj djeci, a imam ih četvero, ipak neku mogućnost zaposlenja. Moj je uspjeh što mi se kći iz Njemačke vratila doma s mužem i djetetom. Otišla je za poslom, no sada se vratila jer smo uspjeli ovdje nešto pokrenuti, na zemlji djedova – veli Kapetanović.

Ante ima kuću u Kaštel Gomilici, gdje živi s obitelji, a u neposrednoj blizini bit će južni ulaz u tunel kroz Kozjak, dok će sjeverni izlaz biti nedaleko od njegove kuće za odmor u Radošiću.

– Bit će sve bliže i brže. Sada mi treba 30-35 minuta do kuće, a sutra kroz tunel 15-20 minuta vožnje. Vožnja će se skratiti upola, bit će ovo procvat za naše misto, prosperitet – zadovoljan je Kapetanović najavom novog ulaganja u njegov kraj.

Ante Baran, načelnik općine Lećevica:

– Ovo znači preporod za opustošeni dio Zagore. Omogućit će nam brže povezivanje morske obale sa zaleđem, gdje je gradnja jeftinija, a život kvalitetniji, no kako nije bilo mogućnosti zapošljavanja, ljudi su se iseljavali. Sada očekujem povratak mladih na rodnu grudu, budući da će imati mogućnosti i raditi u razvoju turizma. A turistima ćemo pružiti mogućnost brzog dolaska na plažu, uživanja u morskim radostima, te u popodnevnim satima nastavak odmora u prirodi, u Zagori, gdje im se pruža aktivni izletnički dio ljetovanja, u prirodi, na biciklističkim stazama, šetnicama... Tunel bi osigurao razvoj i jednih i drugih, i morskih i kopnenih iznajmljivača.

Ivica Listeš, bivši potpredsjednik Općinskog vijeća Klisa, na čijem će području biti sjeverni izlaz iz tunela u Vučevici:

– Tunel će nedvojbeno puno značiti za zagorski dio Klisa. Put do obale sada će za mještane Vučevice, Broćanca, Korušaca i Dugobaba biti upola skraćen, za desetak minuta bit će nadomak Splita. A što se tiče nas Klišana, prolazak tunelom smanjit će promet i gužvu na brzoj cesti Klis – Split. Još da se realizira i najavljivani tunel kroz Kočinje brdo, brža prometna komunikacija bila bi omogućena i mještanima Konjskog, pa dalje prema Muću i Drnišu.

Marko Škopljanac iz zaseoka Škopljanci u Radošiću, čija je obitelj još 1987. godine organizirala borbu bikova, a od 1993., znači punih 25 godina, kontinuirano su domaćini Seoske bikijade:

– Nismo domaćini samo Bikijade, nego i Seoske olimpijade, pa mačkara po starinskim običajima, organiziramo izlete djece u prirodi, a dolaze nam i brojni turisti koji žele vidjeti kako se to živi na selu, kušati naše domaće delicije... I sada zamislite što bi svima značio tunel koji bi omogućio dolazak iz naše Zagore do Splita za nešto više od deset minuta. Ovo je veliki napredak za dalmatinski zagorski kraj, znam jer s obitelji živim na selu, pa kad se sutra izgradi most od Stinica preko Kaštelanskog zaljeva, dolazak u grad bit će nam zaista brz. Direktno ćemo doći do grada, bez nesnosnih gužvi i gubljenja vremena u kolonama. Samo da nam ne zaborave izgraditi pristupne ceste. Ovo je pun pogodak za selo, a kad bismo uz tunel sutra imali i vodu, tko sretniji od nas. Vratili bi se ljudi na zemlju, da bi se bavili turizmom ili ekološkim uzgojem – najavljuje Marko, koji je zbog blizine Kaštel Starog sada orijentiran prema tom gradu, gdje su škola, vrtić, dućani...

Sutra, kad bi bio izgrađen tunel te omogućen brži dolazak do Splita, mještanima Škopljanaca otvorila bi se nova odredišta.