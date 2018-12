Ma koji Beč, Zagreb i Prag, pravi advent je iza Biokova: svaki zaselak organizira veselicu za cijelo selo; Jučer je bilo odojka, danas rižota, a sutra 'ko zna šta, to je iznenađenje

Diljem Hrvatske već godinama su popularni adventski programi na otvorenom, a od ovog prosinca i u zamosorskom i zabiokovskom "vilajetu".

Posljednji tjedan zadnjeg mjeseca u godini predviđen je za Advent u Šestanovcu. Skupina mladih mještana, uz potporu Turističke zajednice i Općine, organizirala je feštu za pamćenje. Sve do Stare godine mjestom će se "ćutjeti" miris pečenih kobasica i kuhanog vina, nezaobilaznih "rekvizita" svih sličnih blagdanskih brguja.

– Kad se tome dometne harmonika i gitara, fešta je zajamčena – u dahu će Ivan Vukušić, jedan od brojnih posjetitelja "derneka" u Borićima, ponad općinskog središta, na kojem se uz njega okupilo odabrano društvance.

Idemo redom: Andrej Vukušić, Jakov Družić, Joško Popović i na koncu glavni kuhar Josip Nejašmić.

– Došli ste u krivu uru. Vidit ćete kasnije kad malo zanoći, onda se dobrano zagužva, dobra kapljica, pa vam ni ova temperatura od tek kojeg stupnja poviše nule ne može ništa – dodaje Popović.

Naš sugovornik kaže da je na otvaranju bilo stotinjak ljudi, što je uspjeh za prilike u dalmatinskom zaleđu. Došli su ljudi iz susjednog Zadvarja, Dugog Rata i Brela, a bilo ih je, vele, i iz Splita. Kažu da je to ono što im je nedostajalo.

– Falilo nam je druženja. Svaka inicijativa usmjerena u tom pravcu daje i rezultate. To se vidjelo i svih ovih večeri, kad se ovdje u ovom montažnom objektu okupljalo staro i mlado, bračni parovi, ma ludilo. Drago mi je da se to događa u mome mjestu. Večeras harmonika, sutra gitara, bendovi… Atmosfera za poželjeti, a sve to uz gastronomske delicije našega glavnog kuhara – ističe Andrej Vukušić, čiji je brat Bože jedan od pokretača cijele akcije.

Iako je ovo već drugi Advent u Šestanovcu, prati ga jaka konkurencija. Tek nekoliko kilometara niže, u Zadvarju, također se fešta u ove dane, a niz događanja nastavlja se samo malo južnije, u Gornjim Brelima. Tamo je uzavrela atmosfera. Ne fali, rekli bi ljudi, ni tičjeg mlika.

Fritula, kuhanog vina, punča, kobasica, a ove godine kao iznenađenje poslužuje se i rižot.

– Kod nas je raspored malo drugačiji od uobičajnog. Četiri dana, četiri različite fešte. Svaki zaselak organizira kod sebe veselicu za cijelo selo. Jučer Zaveterje, danas Carevići, pa Subotišće i Škrabići, svatko svoju, a opet jednu za sve. I što je najvažnije, sve je besplatno – naglašava Slobodan Carević, jedan od njih petero koji pripremaju fritule za pedesetak gostiju.

Vrijedne ruke Ane, Ive, Ljube i Ivanke Carević miješaju sve u šesnaest. Izvrsne fritule, kakve čovjek teško gdje može kušati, nekako najbolje kure. Nevio Carević zadužen je za podjelu rižota.

– Ide, ide. Ljudi vole malo promjene. Dojadile kobasice i vino, sada su "in" punč i rižot. Uzmi, malo probaj. Nisi odavno ovako nešto stavio u usta – veselo će Nevio.

Jučer je, kažu, bilo odojka, danas rižota, a sutra tko zna šta. Jer svaki zaselak ima iznenađenje. Carevići kažu da je ono njihovo, uz teleći rižot, dolazak "Slobodne Dalmacije" na njihovu feštu.

Jedno od iznenađenja večeri i nastup je muške klape "Duare "iz Zadvarja, a i prikupljanje dobrovoljnih priloga za potrebite u njihovu mjestu.

Ne bi bilo pošteno da ne spomenemo i druge bitne aktere ove priče. To su Marko, Luka, Marin i Marijana Tomaš, Mario i Ivica Buvinić, Mirando Ursić i Filka Bušić. Vrhunska organizacija i veselo društvo lijek su za sve, a u Gornjim Brelima likarije nije nedostajalo.