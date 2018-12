Prometni stručnjak o tunelu kroz Kozjak: To je jedan je od najvažnijih projekata za Dalmaciju, ali je i samo prva faza za rješavanje nesnosnih gužvi kroz Solin; Evo koje daljnje korake predlaže i što misli o naplaćivanju tunelarine 

Izgradnjom tunela kroz Kozjak povezala bi se dva dijela Kaštela, onaj zagorski s primorskim, te pripomoglo i boljoj prometnoj infrastrukturi splitskog bazena, koji je ekspanzijom turizma postao prometno "slijepo crijevo".

Tunel kroz Kozjak spas je za Split i Zagoru: donosimo detalje strateškog projekta za razvoj Dalmacije, poznato je i kada bi mogla krenuti gradnja; Župan otkrio hoće li se naplaćivati tunelarina

Stoga smo upitali Željka Marušića, prometnog stručnjaka, što iz njegova rakursa znači ovaj projekt.

- Odavno sam ukazivao da je ovo, nakon prioritetne izgradnje, odnosno dovršetka brze poveznice Omiš - Split - Trogir, s obilaznicama, najvažniji prometni projekt za Dalmaciju i i regiju. Za desetak kilometara će skratiti vezu sa Zagrebom te osigurati najvažniji uvjet za razvoj gospodarske zone Vučevica i zagorskog dijela Kozjaka, zbog same prometne povezanosti. Ponovio bi se "dugopoljski scenarij", u još boljem izdanju, a posebno bi se omogućio razvoj gospodarstva i turizma sa sjeverne strane tunela. No to je samo prva nužna faza kako bi se napravio prometni "bajpas" Solina, na putu iz središta Splita prema Solinu, Kaštelima, Zračnoj luci, Trogiru te u prioritetnom turističkom tranzitnom pravcu iz Zagreba prema Splitu.

Split bilježi turistički uspješne sezone, brojne rekorde u tom segmentu poslovanja, no sve je to pogubno za cestovni promet i postojeću infrastrukturu, koja je jednostavno nedostatna za "progutati" povećani broj vozila i putnika. Zbog toga treba riješiti ključni problem nesnosnih i višestruko štetnih prometnih gužvi kroz Solin.

Most od Kaštela do Stinica

- Dvije su opcije, prva je most od Kaštel Sućurca preko otočića Barbarinac do Stinica ("Most sv. Duje"), ali bi trebalo riješiti gorući problem protočnosti Dubrovačke i Ulice Domovinskog rata prema platou iznad željezničkog tunela, gdje treba izgraditi četverotračnu poveznicu prema luci. Druga je opcija, s obzirom na teško rješiva zagušenja Dubrovačke i Domovinskog rata, u podmorskom tunelu (600 do 800 metara, ovisno o trasi te problemima s muljem i arheološkim iskopinama) od Solina prema Dujmovači, uz koji bi trebalo "staru Solinsku" i Hercegovačku rekonstruirati u brze četverotračne prometnice - navodi naš sugovornik i moguća rješenja prometnog "gropa".

Podzemne garaže

- Bitno je što prije donijeti odluku o jednoj od te dvije opcije, kako bi se odredio južni dio trase tunela kroz Kozjak. Bez obzira na probleme protočnosti Dubrovačke i Domovinskog rata, koji se većim priljevom vozila mogu pretvoriti u prometni "kolaps", zagovaram "Most sv. Duje", a protočnost u središnjem dijelu grada prvenstveno treba riješiti izgradnjom podzemnih garaža te smanjenjem broja legalnih i ilegalnih parkirališnih mjesta, odnosno smanjenjem broja vozila u tom dijelu grada. Time bi se put do Zagreba skratio za 20-ak kilometara te osigurala najbolja poveznica na Kaštela, Zračnu luku, Trogir - dodaje Marušić te iznosi što bi još trebalo raditi i u svezi novog planiranog tunela kroz Kozjak.

- Trebalo bi se ići i korak dalje pa povezati promet iz tunela prema novom mostu koji spaja kopno s Čiovom, što bi sve bilo idealno za brzo povezivanje primorskog i otočnog dijela s morskim plažama, s onim zagorskim dijelom gdje iz dana u dan svakodnevno niču vile s bazenima, budući bogati gosti žele mir koji još uvijek osiguravaju boravci u našim ruralnijim krajevima - pojašnjava Marušić, podvlačeći i ovo:

- Strateški treba promišljati kako poboljšati cestovnu infrastrukturu, a važno je, kao u slučaju tunela "Sv. Ilija", da se tunelarina ne naplaćuje, jer će se time dati dodatni zamah turizmu i gospodarstvu te pomoći devastiranoj Dalmatinskoj zagori.