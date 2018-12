Obišla je svijet, ali zauvijek je ostala imotska vila: bivša misica i jedna od najljepših Hrvatica otkrila nam je što je stalno vuče u rodni kraj

Ona je prva Imoćanka koja je bila Miss Zagreba, pa Hrvatske, polufinalistkinja na izboru za Miss svijeta 2008. godine, ona je jedno od zaštitnih lica Bulgari brenda, Nivee, Dorothy Perkinsa, Marksa & Spencera, radi za modnu agenciju u kojoj je i turbopopularna nekadašnja Ronaldova cura Irina Shayk, a paralelno draga, obična, najobičnija imotska cura iz varuša, tu iz susjedstva, jednostavna, druželjubiva, draga. Lipo imotsko dite.

Ona je nedavno snimila i spot za prvi imotski parfem Nusha; zapravo je ona predivna imotska Nusha ili, kako Imoćani za svoje ljepotice i dobre svoje cure jednostavno kažu, to je naša vila s Modroga jezera. E, tu je sve rečeno, i od toga u Imotskom dalje nema. Bila je zaštitno lice i prvog Mercedes broda (ma kuda će suza neg u oko).

I, konačno, ona se zove Josipa Kusić. Tu s imotske stare Pjace, s kamenitih skalina s kojih iz dva pravca možete doći na Modro jezero, tamo u ljepotu imotske duše, gdje Imoćani pune akumulatore kada im treba mira i odlučnosti. I još nešto, cura je to koja na jedinstven način voli svoj Imotski. Iskreno, da iskrenije ne može biti.

Josipa i pored blještavosti modnih studija Londona, bliceva fotoaparata, bježi od medija, samozatajna je, ima svoju privatnost, silno mnogo radi, stalno je na relaciji Imotski – London. Zaustavili smo je ovih prazničkih dana na njezinoj omiljenoj šetnji do Modrog jezera i započeli priču o Nushi. Odoljeti nije mogla i nakon godina samozatajnosti popričala je za naše novine. O sebi, uspjehu koji je postigla, konačno o svom prvom imotskom spotu.

– Ma ovaj spot o prvom imotskom parfemu s mirisima cvijeća, trava i biljaka koje mogu u proljeće namirisati na mome Modrom jezeru, jednostavno nisam mogla odbiti. Pa to je dio mene i moje duše. Kada me je gospođa Višnja Žužul nazvala i kazala da želi mene u spotu o prvom imotskom parfemu, to nisam mogla odbiti. Toliko sam se radovala što ću sutra svojim poslovnim partnerima i kolegicama manekenkama moći pokazati miris moga Imotskog. Nusha je fenomenalna, vjerujte već sada je brend. I ona i Mattan će osvojiti svijet, vidjet ćete – veli nam Josipa.

Slučajna pobjednica

A mi započesmo priču o njezinu dočeku u Imotskom tamo već davne 2008. godine, kada je okrunjena krunom najljepše Hrvatice.

– Ma, divno je sjetiti se toga. Uf, kako je to bilo lipo na onim našim starim skalinima, lebdila sam ko u snu. Ja Josipa Kusić najlipša u Hrvatskoj. A kako je sve započelo, to vam je za ne virovati. Ja u Zagrebu na studiju i čekam neki posao u student-servisu. Bio je i izbor za Miss Zagreba. Rekle mi neke prijateljice da odem na casting. Ja otišla misleći da ću tamo nešto pomagati u tom izboru, zaraditi koju kunu za studij. A kad tamo oni mene prijavili bez moga znanja. I što sam mogla, mene prozvao žiri i eto, to je to. Ma di ću ja sada na piste i među reflektore, a ćaća i mater ništa ne znaju. Onda mislim u sebi: ajde, Josipa, prijavi se, ionako nećeš ići do kraja, snimaju te lokalne televizije i neće te viditi doli u Imotskom...

A kad tamo paf. Ja osvoji lentu najlipše u Zagrebu, pa onda najlipše u Hrvatskoj. Onda izbor za Miss svita i tako nakon dugo godina jedna sam od Hrvatica koja je ušla u polufinale i osvojila sam osmo misto. Sićam se te večeri u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici. I onda prođe i ta godina dana, predala sam krunu drugoj Hrvatici i želila sam se odmaknuti od medija, nastaviti studirati. No oblijećali su me skauti da idem raditi za modne agencije vani. No manekenstvo me, istina za volju, nije toliko oduševljavalo.

No približavao mi se 24. rođendan i onda me jednom upozori gospođa Tihana Harapin i reče mi: "Josipa, ovo ti je zadnja prilika da probaš, jer dolaze mlađe i sve ćeš teže moći iskoristiti priliku koja ti se pruža." I onda mislim u sebi, pa možda ćeš jednoga dana, Josipa, zažaliti što nisu pokušala. I odem na mjesec dana u London. I eto, upalilo je, kao mlada, novo lice na tamošnjoj modnoj sceni, počela sam i zarađivati. U toj mojoj poznatoj agenciji "Select model". Snimala sam za poznate modne brendove, časopise. I onda sam ušla u top-deset modela u Londonu. Zapravo London mi je bio baza, a kratko sam živjela i radila u New Yorku, Italiji...

A sada, u zadnje vrijeme, sve me više vuče Imotski. Nije mi potriba da nakon toliko godina hodam po castinzima. Sada imam svoje redovite klijente koji me, kada je potrebno, kontaktiraju i ja onda iz Imotskog za London posnimim što imam i opet u najlipše misto na svitu, u moj Imotski. Plaćen smještaj, let i onda u moju ljubav. A Imotski je moja ljubav, prva i posljednja – punim osmijehom reče nam Josipa.

Gašenje mobitela

No, kada tamo zapeče sunce sredinom lipnja, oko Svetoga Ante, Josipa isključi na tri mjeseca mobitele i nikome se ne javlja osim na brojeve iz svoga bliskog okružja. Jer tada počinje kupanje u Modrom jezeru. Prije toga malo obiđe Europu, uradi što mora i onda stop. Imotski je baza.

– Tako je, to nitko ne može platit. To je moja opsesija, moj život. Spiza definitivno materina, s mesom iz naših imotskih mesnica, s imotskom carskom tortom i rafijolima, s predivnim zvukovima naše glazbe, najbolje u Hrvatskoj. Ma šta u Hrvatskoj, već na svitu, s onim suncem na prvoj plaži u Modrom jezeru, s mojim prijateljima iz djetinjstva. Ma ča je pusta Londra kontra moga Imockoga – reče nam Josipa.

Josipa je bila i jedna od članova HPO Gradske glazbe Imotski. Izvrsno svira cornu, lijepo pjeva, obožava svoga Ringa, malog čupavog psića. I tako cijeli ovaj razgovor obavismo u điru od njezine rodne kuće do vidilice na Modrom jezeru. U svega desetak minuta. Fotografirali smo je pet minuta, jer svaka njezina fotografija, i to u Nushinoj vešti s pozadinom vode Modrog jezera, govori više od cijele ove priče.

Kada je u pitanju Josipa Kusić, imotska jezerska vila, njezina fotografija govori više od tisuću riječi. Ma što tisuću? Deset puta toliko.