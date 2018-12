Planirate li doček Nove na otvorenom, toplo se obucite! Godinu ćemo ispratiti uz jaku buru, a sredinom idućeg tjedna stižu i osjetno niže temperature

Gdjekoje kišne kapi bit će u prvom dijelu Stare godine, koja će završiti uz uglavnom suho vrijeme, ali hladno i vjetrovito, osobito na Jadranu pa planirate li doček na otvorenome - imajte toplu odjeću i obuću, javlja HRT.

Na Novu godinu suho i pretežno sunčano, uz slabiji vjetar, zatim ponovno oblačnije, uz mogućnost slabih oborina, te vjetrovitije, a od četvrtka i osjetno hladnije.

Nedjelja - ponegdje slabe oborine, jačanje bure

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Prema večeri ponovno razmjerno vjetrovito jer će bura jačati pa će i more prijepodne biti malo, a poslijepodne i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 2 do 7 °C, u unutrašnjosti ponegdje i samo oko -4 °C, a najviša od 11 do 14 °C.

Na jugu Hrvatske promjenljiva naoblaka uz jačanje bure i sjevernog vjetra u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 9 °C uz more, a u unutrašnjosti oko 0 °C. Najviša dnevna između 12 i 14 °C."

Od utorka promjenljivo, od četvrtka i osjetno hladnije

Na Jadranu će se godina ispratiti s jakom i olujnom burom, ali uglavnom suhim vremenom. U utorak sunčano, uz slabiju buru, ali od srijede ponovno razmjerno vjetrovito, uz povremeno više oblaka, od četvrtka i osjetno nižu temperaturu.