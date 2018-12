Priznati ayurvedski liječnik obišao Dalmaciju i dao nekoliko savjeta za dug život: Teško je danas izbjeći stres, ali sretnici ste jer imate more i kvalitetnu hranu

Priznati ayurvedski liječnik iz Indije je početkom prosinca, u organizaciji udruge Art of living, održao predavanje u dvorani Arte, na kojem je Makaranima govorio o nekim temeljnim postulatima ove drevne medicine, ili preciznije svojevrsne životne filozofije.

Postoji li nekakav generalni savjet, pitali smo ga, iako ayurveda smjernice daje upravo prema konstituciji koja je kod svakog drugačija, pa je tako i pristup individualan.

Dr. Nikhil Mukund Dongarkar, koji je diplomirao na Sri Sri Sveučilištu za Ayurvedsku znanost i istraživanje u Bangaloreu, nakon čega je doktorat za liječnika opće prakse završio na Gujarat Ayurved sveučilištu u Jamnagaru, kaže kako je iznimno važno imati dnevni raspored, dnevnu rutinu, no ovisno o tipu konstitucije kojem pripadamo.

Koliko je to uopće izvedivo s obzirom na ludi ritam koji imamo?

– Da, to je opći trend, brzi način života u kojem više značenja dajemo svom poslu i materijalnim stvarima. Kako se vratiti nazad? Pomaže nam pet stvari. Redovno vježbanje, odgovarajuća prehrana, tehnike disanja i joga, regularna meditacija te dovoljno sna i odmora.

Mi ne dajemo važnost svemu, brinemo, recimo, o hrani, pazeći da bude organska, ali zanemarujemo drugo. Hrana nije dovoljna, trebamo i opuštanje, i detoksikaciju, i dovoljnu opskrbu kisikom...

Kako nam tu pomažu tehnike disanja, kakve veze imaju sa zdravljem?

– Imaju više uloga. Prva se vidi u povećanju kapaciteta pluća. Povećanjem kapaciteta pluća poboljšava se dotok kisika u naše tijelo, a više kisika je uvijek važno. Ima i ulogu detoksikacije na staničnim razinama, što podiže naš imunitet.

Razna istraživanja svjedoče kako se, primjerice, redovnim korištenjem tehnika disanja povećava broj limfocita, tehnike disanja su u dokazanoj vezi s imunitetom. Pomažu i na psihološkoj razini; kako je um svježiji od većeg dotoka kisika tako pozitivno utječe i na depresiju, anksioznost, napadaje panike...

Teško je generalizirati, ali obišli ste Split, Dubrovnik, Makarsku, kakvi smo mi Dalmatinci, jesmo li po razini stresa ipak bolji od zapadnjaka?

– Svi mi na neki način imamo stres u svojem životu, teško ga je izbjeći, ali važno je znati se nositi s njime. Vi ste sretnici jer imate more i kvalitetnu hranu. Vibracije i zdravlje koje predstavlja more samo po sebi jako je važno. Samo gledanje u more donosi svježinu i opušta. More je najbolje što imate i trebali biste šetati uz more svakodnevno ako možete.