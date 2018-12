Novi sadržaji za darovani kompleks: 'Duhanska stanica' postat će starački dom?

Upornost aktualnih imotskih čelnika i razumijevanje Ministarstva državne imovine rezultiralo je nedavnim potpisivanjem ugovora kojim država daje na korištenje Gradu veliki kompleks zgrada i zemljišta poznat pod nekadašnjim imenom Duhanska stanica.

Kompleks je iznimno vrijedan kako u građevinskom, tako i u povijesnom smislu, kako za grad Imotski, tako i za cijelu Imotsku krajinu, i daje velike mogućnosti za gospodarski, kulturni i sveopći napredak Imotskog.

– Davno smo to Imoćanima obećali i priznajem da se malo i oduljilo, no nikada nije kasno za dobre i vrijedne stvari. Nadam se da će ti prostori koji mogu ići i u kategoriju spomeničke kulture biti od velike koristi Imoćanima. Punih trideset godina oni zjape prazni, a prolazile su vlasti i vlade i nitko se nije sjetio da to oplemeni na ovakav način i dade ljudima u Imotskom da sami osmisle što tu raditi. Meni su najposebnije jedinice lokalne samouprave, a ne neki ljudi ili neke institucije, kada je u pitanju korištenje državne imovine. Imoćani, koristite taj kompleks na koliko god hoćete godina – izjavio je ministar Goran Marić prigodom potpisivanja ugovora.

A u gradu Imotskom imaju već neke planove kako oplemeniti taj prostor. Sigurno je da će za to trebati novca, ali i neke privatne inicijative dobro će doći. Gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić najavljuje i javnu raspravu o korištenju toga kompleksa, što će svakome građaninu dati mogućnost da kaže što misli.

– Da, ići ćemo, među ostalim, i na javnu raspravu. Zaista želimo da ti prostori u pozitivnom smislu promijene dušu našega grada. Kada smo tražili to od Ministarstva, spomenuli smo im uređenje poduzetničkog inkubatora, zatim muzejski prostor, ali i prostore za visokoškolske ustanove. Dakle, svi profili razvoja, i oni gospodarski, i oni kulturni, i oni obrazovni. U tom smislu obavili smo niz konzultacija s vodstvima gradova koji imaju razvijenu takvu infrastrukturu. Mi imamo struku i kapacitete da taj lijepi prostor stavimo u funkciju. Razmišljamo i o staračkom domu koji je zaista prijeko potreban Imotskom, vidjet ćemo ima li nekih privatnih inicijativa, a u tom prostoru ima mjesta za sve sadržaje za razvoj već zahuktalog turizma u Imotskom. Pred nama je sada veliki posao, svi u gradu smo svjesni što smo dobili i svaka dobronamjerna inicijativa za oplemenjivanje toga kompleksa je dobrodošla – kazao nam je gradonačelnik Budalić.