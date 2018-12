"Nome est omen" – ova uzrečica kao da je napisana za junakinju naše priče, Jaku Dujmić koja je na Božić proslavila okrugli stoti rođendan.

U zagrljaju rodbine, koja je za ovako veliku proslavu prelazila granice kako bi bili uz najstarijeg člana svoje obitelji, Jaka je puhala svjećice za cijelo stoljeće provedeno na ovim prostorima.

- Drago mi je da sam ovoliko poživila, a sad mi je dosta – kazala nam je simpatična i energična Jaka, ali zna da se nju ne pita koliko će još Božića doživjeti.

Pričajući o djetinjstvu i mladim danima, s radošću se prisjeća vremena kada je susjed susjedu bio sve, a novac nije predstavljao toliku važnost koliku sada ima.

- Više su se ljudi više pomagali, a sad niko neće, svak' gleda samo lovu. Nema sada toliko gladi ka' šta je bilo nekad, nego svi oće pare. Bilo bi bolje da manje imamo - mudro će naša stogodišnja sugovornica koja svakoga dana gleda i udiše more s balkona kuće u Podstrani, gdje živi s kćerkom Mirom Boras, ali, kaže, nije zbog toga doživjela "stotu".

Do prije pet godina je živjela u Aržanu, odakle je kćer "privela", ali problem je što u prvom redu do mora nema gdje saditi povrće i brinuti za "stoku", jer je upravo to "recept" za troznamenkaste godine.

- Nekidan sam skuvala bili kupus, janjetinu i nakon toga popila čašu vina. Jesam stara, ali uvik volim pojist pečeno meso, a nikad iz mraza. Nikad nisam jila mesto iz dubokog. Ne daj Bože, ako izgubin pamet pa mi onda dadu – ne želi na to niti pomisliti naša sugovornica, a to nam je potvrdila i kćer Mira te dodala da ne želi čak niti probati podgrijanu juhu.

Kako smo već imali priliku čuti od stogodišnjaka s kojima smo slavili rođendane, i Jaka svaki dan popije čašu crnog vina, a još važnije je istaknuti, kaže naša sugovornica, nikada se u životu nije prejela i uvijek je bila mršava.

- Život je nije mazio, baka je bila sirota dok se nije udala, otac joj je poginuo u Prvom svjetskom ratu dok je mama bila trudna s njom - ispričala nam mje kćer Mira te kazala da ni danas ne vjeruje da je njezina mama, da zaradi koji "dinar", iz Aržana pješke odlazila u Split prodavati kruh.

Rado se prisjeti i muža Ante koji ju je jako volio i zbog njega se uvijek moli sv. Anti.

- Plaka je kad je umira. Mira ga je pitala šta plače, a on je reka da ne zna kud će mu Jaka, a onda mu je 'ćer rekla da neće ona mene pustiti – prisjeća se Jaka sa suzom u oku.

A bio joj je dobar i zet Vlade Boras. Kaže da joj je napravio veliku kuću u Aržanu s centralnim grijanjem i zvao je da mu dođe u Njemačku, kako bi ona bila uz svoju kćer i učila unučad, kao što je i Miru učila.

- On je meni reka kako sam god učila Miru, da tako učim i njegovu dicu. Al ja sam Miru šibala, nisam tila i njih – smije se Jaka i pogledava kćer.

Možda se zbog datuma rođenja trebala zvati Božana ili Božena, ali, kao što smo već na početku napisali, našoj sugovornici su odabrali ime koje se definitivno "poklopilo" s njezinom snažnom osobinom. Svašta je proživjela, na pomisao pojedinih trenutaka razvuče se osmjeh preko lica, a nekada se navlaži oko. Ipak je izgubila brojne drage ljude oko sebe, jer je to jedino "prokletstvo" puno proživljenih godina.

Imala je tri mlađa brata, ali su iza njih ostala njihova mnogobrojna djeca, a ima i dvije unuke 37- godišnju Tanju i 45-godišnju Danielu, koje su prevalile put iz Njemačke kako bi stoti rođendan i Božić proslavile s bakom - Jakom.

Kako je, nažalost, doživjela više ratova, današnjim generacijama želi samo da nikada ne osjete takve strahote.

- U ratu sam se rodila i u ratu sam napravila dite. Bižalo se i sakrivali smo se okolo po selima. Sićam se da su nas tribali strijeljat i jedan dobar čovik nas je obranija. Ne daj ti Bože rat, nikad i nikome više. Najgore je to sinko, nikad više da se ne ponovi – zaključila je Jaka sa snažnom porukom mladim generacijama u sigurnosti svoga doma i zagrljaju brojne rodbine.