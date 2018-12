Detalji božićne drame kod Vrgorca: do prekida jednog od najvećih krijumčarskih lanaca na području Dalmacije došlo je sasvim slučajno

Već smo izvijestili o pravoj drami koja se odvijala se na Božić ujutro kod Vrgorca. Policija je zaustavila kombi Renault Master Furgon, pun ilegalnih migranata. Kad je vozač iznenada ugledao policijsku zasjedu, iskočio je iz kombija i počeo bježati, a vozilo se zabilo u policijski automobil.

Drama na cesti kraj Vrgorca: policija zaustavila kombi pun migranata, vozač iskočio i počeo bježati, a vozilo se zabilo u policijski auto; Trudnica i dijete prebačeni u bolnicu

Kako je došlo do prekida jednog od najvećih krijumčarskih lanaca ljudi na ovom području? Sasvim slučajno. Akcija je očito bila dobro planirana, odabran je Božić kad nema policijskih patrola po cestama, a u ranim jutarnjim satima nema nikoga ni po pustim seoskim cestama i ulicama. Vozač se očito što prije htio dokopati autoceste A1 kod Vrgorca, zato je odabrao pravac prema Tinovu gradu, a ne drugi pravac prema Zagvozdu, koji je nešto udaljeniji.

Međutim, nije znao da će ga susreti policajac I.V. koji je na Badnjak bio u obiteljskoj kući u Kozičkim Poljicima, a ne u Makarskoj, gdje inače živi. Vrgorački policajac spremao se na posao kad je iz pravca Mijaca ugledao kombi pun ilegalnih migranata, koji je pratio do Miline zaside, i odmah je pozvao kolege u PP-u Vrgorac da im presijeku put.

Tako je krenula i okončana jedna od najvećih akcija na ovom području.

Međutim, bez obzira na neuspjeh krijumčara, ovdje se vidi rukopis organiziranog kriminala. Dobro upućeni izvori uvjeravaju nas da kombi nije s ljudima ilegalno prešao državnu granicu na području Mijaca, niti je došao iz smjera ljubuških sela Vojnića, Dola i Grede. Naši izvori vjeruju da je vozač bio na području Hrvatske, negdje oko Mijaca, i čekao Irance i Iračane koji su najvjerojatnije prebačeni iz Gruda, preko Tihaljine i Puteševice automobilima, a onda dalje do Mijaca brdskim putovima i stazama. No, te navode svakako bi trebala potvrditi i istraga, ako A.S. odluči "propjevati".

Ljudi u brdsko-planinskim selima žive u strahu, zaključavaju kuće, nije im svejedno jer tu uglavnom živi staro i nemoćno stanovništvo, a preko njih prolazi migrantska ruta. Vrgoračka policija bez pomoći lokalnog stanovništva u pograničnom području ne može ovom ludilu s ilegalnim migrantima stati na kraj.

Međutim, zbog represije koju su vršili prošlih godina, a i danas, prema lokalcima, pišući im kazne od 2000 do 10.000 kuna za ilegalne prijelaze granice bez propusnice kad idu na svoju njivu, u kuću, na groblje ili kod susjeda, okrenuli su ih protiv sebe. Tako da rijetki danas u pograničnom području, kad vide ilegalne migrante, uzmu mobitel ili telefon u ruke i nazovu policiju.

Međutim, nije ovo prva akcija hvatanja migranata na ovom području. Dolaskom hladnijih dana i snijega u srednjim i sjevernim dijelovima BiH, živnula je tzv. južna ruta prema Vrgorcu, Imotskom i Metkoviću. Kod Vrgorca migrantska ruta ima tri kraka: prema Crvenom Grmu – Prologu, Šipovači – Kašču i Gredima – Mijacima.

Tako svako malo taksisti i mladi kriminalci, željni brze i lake zarade od nekoliko stotina eura, na području Mostara ukrcaju nekoliko migranata i prevezu ih do Šipovače kod Ljubuškog, gdje ih ostave na cesti i upute ih prema pet-šest kilometara udaljenom pograničnom selu Kašču.

U jednoj takvoj akciji prije nekoliko dana djelatnici PP-a Vrgorac, PP-a Ljubuški i DGS-a BiH na području Kašča uhvatili su više od 30 migranata, također iz Irana i Iraka. Kako nam naši izvori otkrivaju, migranti su bili doslovno promrzli jer se temperatura spustila na minus 6 tijekom te noći. Neki od njih tada budu prilično nervozni i agresivni jer se osjećaju prevarenima, krijumčari im uzmu novac, a oni ne vide Hrvatsku, ni ciljane zemlje EU-a, a još k tome promrznu.

Prije toga, na području Mijaca uhvaćena je skupina od osam migranata koji su zatečeni na šumskim putovima. Hrvatska granica od 1000 kilometara šuplja je kao sir, teško ju je čuvati; policija u zadnje vrijeme izlazi na kapaljku s informacijama koliko je ljudi uhvaćeno jer je to postala svakodnevna pojava, da ne kažemo rutina.

Tranzit migranata prema Hrvatskoj neki doživljaju kao organizirani kriminal, a drugi kao rad pojedinih tajnih službi. Kako nas uvjeravaju, među migrantima ima i dosta akademski obrazovanih ljudi koji dobro koriste mobilne aplikacije i znaju u svakom trenutku gdje su. Koliko je dosad prošlo migranata kroz vrgorački kraj, nitko ne zna, ali po brojnim stazama i putovima mogu se naći njihova obilježja: šalovi, majice, vrećice i boce kojima obilježavaju rute.

Kažnjavaju lokalce, a migrante ne Brojni stanovnici u pograničnom području upozoravaju nas na neke nelogične situacije. Prekršajni sudovi su puni, kažu, kazni za njihove ilegalne prijelaze granice koje im policija piše kad idu do svojih njiva, kuća, groblja ili susjeda. Neki od njih ne mogu do propusnice jer jedan dio ljudi nema na sebi zemlju, drugi nema tu prebivalište. No, vele da ih policija sve osobno poznaje, znaju da su tu rođeni i odrasli i da idu do njive, kuće... No, bez obzira na to pišu im kazne. S druge strane, kad uhvate ilegalne migrante, vraćaju ih natrag u BiH bez ikakvih kazni te oni bez ikakvih "papira" prolaze cijelu Hrvatsku i Europu. Žale se ljudi na to i pitaju zar to nije apsurdno.