Odzvonilo 'teroru' građevinara, gradski oci jednoglasno odlučili: od početka svibnja do kraja rujna nema štemanja i bušenja!; 'Lani su nam gosti iz vile s bazenom pobjegli zbog buke nakon prvog dana odmora'

Građevinske tvrtke, od kojih je većina tijekom ove sezone imala nepisano pravilo štemanja, bušenja, brušenja i izvođenja zemljanih i radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, u 2019. godini dobile su na "dar" 39 dana manje za gradnju nego u ovoj godini, odnosno točno pet mjeseci prisilnog odmora.

Riječ je o jednoglasno usvojenoj odluci Gradskog vijeća Makarska koje se usuglasilo da privremena zabrana izvođenja radova stupa na snagu od 1. svibnja pa sve do 30. rujna od 0 do 24 sata čime se izvan snage stavlja ona iz svibnja u kojoj je gradnja bila zabranjena od 25. svibnja do 15. rujna.

Kao što u svakoj odluci ima iznimki, tako je i u ovoj koja nalaže izuzetke, a to su radovi za čije je građenje utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina temeljem rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.

Kršenje gradske odluke će kao i dosadašnjih godina nadzirati komunalni redari koji imaju ovlast postupanja prema Zakonu o građevinskoj inspekciji i naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje u upravnom postupku za kršenje odluke iznose 10 tisuća kuna.

Prije negoli je odluka došla pred vijećnike, Grad je mišljenje zatražio od TZ-a Makarska, a bitno je napomenuti da je ova odluka odvojena od one o kršenju javnog reda i mira kojom se bilo kakva vrsta buke s građevina, pretežno kada je riječ o unutrašnjem uređenju, ne smije čuti od 14 do 17 sati, prije 8 i nakon 22 sata jer u suprotnome tvrtke plaćaju kazne od 5000 kuna.

Prema riječima direktorice TZ-a Makarska i vijećnice HSLS-a Hloverke Novak Srzić, TZ je ove godine imala puno prigovora vezanih za buku, a zabilježen je i slučaj turističke agencije čiji su gosti tijekom prošle sezone došli na odmor u vilu s bazenom i otišli odmah sutradan baš zbog buke koja je dolazila s obližnjeg gradilšta.

- Ne trebamo se bojati građevinskog lobija ni na koji način jer bi privatni iznajmljivači kojima su gosti otišli i napisali lošu recenziju, također mogli tužiti te lobije koji su im ugrozili poslovanje, a istina je da 80 posto tvrtki uopće nije iz Makarske i ne pridonosi gradskom budžetu kao naše tvrtke koje poštuju turizam jer i sami dijelom žive od njega - kazala je Novak Srzić prije koje je nezavisni vijećnik Siniša Srzić konstatirao kako zapravo 80 posto tvrtki kršitelja nisu iz Makarske, dok je predsjednik Vijeća Marko Ožić Bebek izjavio da Odbor za javni red i mir podržava novu odluku jer je prema ovogodišnjoj analizi Gradskog centra Osejava Makarska, zbog buke i gradnje usred ljeta zabilježen znatan porast pritužbi u odnosu na lani.

U slučaju petomjesečne zabrane izvođenja građevinskih radova, gradonačelnik Jure Brkan odluku je ostavio na glasanje vijećnicima kazavši da ni sam ne zna koje je najpametnije rješenje u slučaju određivanja datuma zabrane gradnje.

- Pokušavamo pomiriti dvije grane koje se u našem gradu očito ne mogu pomiriti, a to su turizam i ugostiteljstvo i tko god kaže da ima najpametnije rješenje, taj griješi jer u ovom slučaju nekome zabranjuješ rad, a s druge strane, ako mu ga dozvoliš, toga se ne pridržava - ustanovio je Brkan dodavši kako se nada da tijekom 2019. godine neće doći do ponovnih izmjena navedene odluke.