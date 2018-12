Stravičan pomor pasa i mačaka na Braču: manijaci siju smrt po otoku snažnim otrovima uvezenim iz Srbije!? Evo koje lokacije su najopasnije

Na Braču je zavladao pravi pomor pasa i mačaka. Prošle nedjelje otrovana su dva lovačka psa te nekoliko mačaka, najopasnije je bilo oko Miraca, ali i na cijelom području Supetra.



Iz razgovora s mještanima doznajemo kako godinama netko truje bračke pse, a kao kolateralne žrtve stradavaju mačke i kune, no razbacivanje otrova uz poljske putove i uokolo mjesta dovodi u životnu opasnost i ljude, posebice djecu, to prije što je, kako doznajemo, riječ o jakim insekticidima čija je prodaja zabranjena u Hrvatskoj, pa se vjerojatno nabavljaju iz Srbije ili trećih zemalja.

Premda su vlasnici pasa policiji prijavljivali učestalo trovanje životinja, pa i podnosili kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja, snage reda nisu pokazale veće zanimanje, premda se, osim okrutnosti prema životinjama, radi o psima vrijednima i po tisuću eura.

Insekticid brzog djelovanja

– U nedjelju se otrovao moj lovački pas, jedva smo ga spasili, nalivali smo ga vode, soli i ugljena dok nije došao veterinar i dao mu injekciju. Istoga dana otrovan je još jedan pas, ali ne znam jesu li ga spasili – kaže nam Nikša Domančić, navodeći kako se nedavno dogodila ista stvar, s tim da su mu dva lovačka psa uginula, a otrovana su i tri kućna psa. Prije mjesec i pol dana pronađene su otrovane mačke i kune, a broj otrovanih pasa zadnjih godina je veći od deset.

– Uz putove su postavljeni parizer i plavi otrov – tako smo nekad nazivali tu tvar kojom su se polivale višnje – a u Hrvatskoj je zabranjen i ne može ga se kupiti. Prijavljivali smo policiji, nosili nađene mamce i kobasice, ali bez uspjeha. Na koncu, nije riječ samo o psima, otrov je pobacan oko kuća i uz putove, može neko dite doć u dodir pa se otrovati, a može ga pojest i vepar, pa što će biti ako ga ljudi pojedu. Nažalost, ako netko ukrade šteku cigareta, ganjat će ga policija, a kad ti uporno truju pase vridne i po iljadu, dvi eura, ništa od istrage – razočaran je Domančić.

Brački veterinar dr. Mate Čule kaže nam kako je bez obdukcije psa teško točno kazati o kojem se otrovu radi, ali, po svemu sudeći, riječ je o insekticidu brzog djelovanja koji će bez pravodobne intervencije sigurno usmrtiti manje toplokrvne životinje, poput psa ili mačke.

– Kad pas pojede zatrovani mamac, simptomi su slinjenje, tremor, proljev, gušenje, krvarenje, djeluje na živčani sustav i ako se odmah nešto ne poduzme, nema mu spasa. Prva pomoć je svakako izazivanje povraćanja pomoću aktivnog ugljena i vode dok veterinar ne dođe. Ovog vikenda spasio sam dva lovačka pasa od trovanja, srećom su odmah zvali. Kad je takva situacija, bez odgađanja dolazim i nedjeljom jer znam što ljudima znači lovački pas ili kućna životinja – kaže dr. Čule.

Razgovarali smo i s Petrom Pućom, zamjenikom predsjednika Lovačkog društva "Brač", budući da se u nekoliko navrata trovanjem lovačkih pasa pričinila šteta njihovim članovima.

Značajna šteta

– Nažalost, to su neugodne situacije, a počinitelje je teško sa sigurnošću otkriti. Dakako, riječ je o značajnoj materijalnoj šteti jer jedan lovački štenac stoji oko 350 eura pa i više, a na to još treba dodati i cijepljenja, polaganje ispita, sve što ide, i može se reći da je riječ o ugrožavanju imovine. Lovačko društvo, osim osude, malo može napraviti kad je riječ o trovanju pasa jer se tu radi o osobnoj šteti, ali trovanje divljači prijavljujemo policiji, tako smo postupili kad su prošlog leta potrovane kune, koje su zaštićene. Što se tiče mogućnosti da vepar pojede otrov, a vepra ljudi pa dođe do trovanja, tu su vjerojatnosti male. Vepar, naime, ima oštar njuh i teško će pojesti zatrovani mamac – navodi Pućo.