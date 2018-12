Što čeka jednu od najljepših uvala na Jadranu nakon oduzimanja koncesije Stipi Latkoviću? 'Ne budite naivni, Vruja definitivno nije spašena!'

Jednoglasno je 36 prisutnih vijećnika na zadnjoj županijskoj skupštini diglo ruke da se Stipi Latkoviću oduzme koncesija za pomorsko dobro na Vruji.

Jednoglasno.

Ujedinili se oporba i vladajući pod palicom predsjedavajućeg, Kerumova Petroslava Sapunara, iako je vijećnik stranke Pametno tražio da Županija reagira, a sam prijedlog oduzimanja došao od hadezeova Stipe Čogelje iz Upravnog odjela za turizam.

Kakav prizor! Stranačko glasanje bez boja, parlamentarna demokracija. Raj na zemlji. Udžbenički primjer kako bi donošenje odluka trebalo izgledati.

Svi su oni odlučili da tvrtka "Point" više ni u ludilu ne smije upravljati uvalom između Brela i Piska na kojoj je žeževački poduzetnik naziđao apartmane i pontone. Fantastično! Dođe vam da zagrlite ljude oko sebe kad čujete tu vijest.

Kad ne postavljate potpitanja. Poput, recimo, "znači li to da Latković više neće plaćati koncesiju, a ionako je stavio kapiju i sad jedini ima pristup dolje na plažu?" ili "pa, čekaj malo, što je sa svim onim bespravnim objektima s popisa za rušenje Građevinske inspekcije? Znači li ovo da će konačno doći s bagerima?" ili "a što je s cestom koju je Latković probio od početka magistrale sve dolje do plaže, je li stigla kakva sudska presuda, znamo da su ga Hrvatske šume tužile?"

Najgore je, možda, ako sebi postavite pitanje: Što će se, u praksi, promijeniti oduzimanjem koncesije? Imamo li razloga za slavlje? Mi ne znamo, pa smo pitali mještane okolnih naselja, eko-aktiviste, političare, arhitekte i novinare. Na anketno pitanje "je li Vruja spašena?" odgovaraju:

Blaženko Boban: Ne interesiraju me imena

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije:

- Ono što sam lani rekao kad smo donijeli Plan upravljanja pomorskim dobrom: Ne interesiraju me imena, ne interesiraju me funkcije ni uloge, političke ili bilo koje naravi, interesira me samo principijelnost, zakon i zakonske odredbe, ma o kome se radilo. I red na plažama. Red na pomorskom dobru. Morate znati da naša Županija upravlja trećinom Jadranske obale i ako mi nećemo biti primjer uvođenja reda na tom dobru onda ne znam tko je pozvan da bude. Što se tiče rušenja objekata mogu reći da smo mi o svoje odradili i prijavili, a stvar je građevinske inspekcije i državnih službi, odnosno Državnog inspektorata, da riješe te probleme.

Rose Fistanić: Uništenje je nepovratno

Rose Fistanić, aktivistica i mještanka Piska koja tradicionalno organizira izlet brodicom na Vruju:

- Već je Vruja nepovratno uništena, ali se možda zaustavi nastavak kasapljenja.

Boris Dežulović, mještanin Piska: Ne zaboravite, živimo u Republici Hrvatskoj

- Naravno da Vruja još nije spašena. Živimo u Republici Hrvatskoj, smiješnoj poludržavici u kojoj sud ne može istjerati pravdu niti protiv tetoviranog debila koji djevojačkom glavom pomete pod i razbije lavandin pa da bih se smio toplije nadati pravdi za Vruju. Iskustvo i suvremena povijest, uostalom, dobro su nas naučili da hadezeovcima ne vjerujemo niti kad rješenja o oduzimanju koncesije donose. Dokle god stoga ne vidim Latkovićeve dvore u veličanstvenom oblaku prašine, dokle god njegov nakazni betonski porat ne završi u gogoljima Gogolja - dokle god, dakle, Rivijerom ne krene legenda o potonulom resortu u Vruji, i žeževičkom kabadahiji koji svakog Božića u ponoć izroni na zlatnom bageru, zazivajući svoga kuma Stipu Mesića - ja ću u konobi držati onaj paket građevinskog eksploziva, što ga čuvam za nužnu samoobranu.

Mariana Bucat: Ovim je profitirao samo Latković

Mariana Bucat iz Udruženja hrvatskih arhitekata:

- Normalno da nije spašena. Ovim se Latković samo oslobodio troška plaćanja koncesije. Sada više ništa neće plaćati, a i dalje će se koristiti tim dijelom pomorskog dobra. Dakle, ovim oduzimanjem koncesije je profitirao samo Latković. Nisam vidjela kako izgleda ta odluka o oduzimanju koncesije. Međutim, kladim se da nema spomena o vraćanju u prvobitno stanje, saniranju štete ili bilo što slično. Ako netko dobije taj dokument, bit ću mu jako zahvalna da mi ga pošalje.

Stipe Ursić: Što ćemo s probijenim putevima

Stipe Ursić, načelnik Općine Brela:

- Mislim da je tek poduzet prvi korak oduzimanjem koncesije, ali što se tiče same plaže - što je s putevima koji su probijeni i devastiranom prirodom? Mislim da se puno odgovornosti stavlja na županijski Odjel za pomorstvo, a trebaju se uključiti i Građevinska inspekcija kao i nadležno ministarstvo te ispitati cijelu situaciju. Žao mi je što 2015. godine Ministarstvo zaštite okoliša nije prihvatilo prijedlog Općine Brela da se iz granica Parka prirode Biokovo izostave Gornja Brela te da se granica spusti na cijelu Vruju. Park bi bio jedinstven, a dobila bi se stroga zaštita cijele Vruje. Naš prijedlog je odbijen bez ikakvog razmatranja. Da se nas poslušalo, ovakva situacija se nikada ne bi mogla dogoditi. Zbog nemara tadašnje Vlade danas imamo situaciju da se jedno naselje ne može razvijati jer ima veću razinu zaštite od same Vruje. Naravno, čisti apsurd.

Ivan Fistanić: Još uvijek se nadam

Ivan Fistanić Fiste, mještanin Piska:

- Nisam se nadao da će mu oduzeti koncesiju, a sad se usudim nadati da će se sve u Vruji vratiti u prvobitno stanje, koliko je moguće.

Ivana Miočević Franić: Ovo je samo početak

Ivana Miočević Franić, organizatorica prosvjeda za zaštitu makarskog poluotoka Osejave:

- Šta znači spašena? Više nikad neće biti ista. Silovanje prostora je u sprezi s vlastodršcima postala legitimna stvar. Ne znam.

Oduzimanje koncesije dobar je početak, ali treba voditi računa da se prostor vrati u prvobitno stanje i to na trošak koncesionara. Bez toga su odluke poput ove samo mrtvo slovo na papiru.

Jadranka Beba Gaće: Opalite mu kaznu

Jadranka Beba Gaće, čuvarica kulturne i prirodne baštine:

- Nije Vruja spašena. Devastirana je, uništena. Nikada neće biti ono što je bila, ali mi je nekako svjetlije pred očima što je zaustavljena devastacija (ako je istina) i da je oduzeta koncesija. Sada bi trebale institucije (koje?) zaista opaliti kaznu da se čovjek onesvijesti, to bi mogla biti "škola" za slične u Hrvatskoj.

Stjepan Tafra: Treba nam višeslojna zaštita

Stjepan Tafra, osnivač pokreta "Spasimo Biševo" kojeg je ovo ljeto na trajektu prebio bespravni biševski graditelj:

- Oduzimanje koncesije tek je jedan korak u spašavanju Vruje. Trebalo bi s ministarstvima okoliša i kulture raditi na široj i višeslojnoj zaštiti kako se ovakvi slučajevi ne bi ponovili.

Vedran Brkulj: Obavezna je zaštita

Vedran Brkulj, novinar T-portala, ujedno prvi novinar koji je lani pisao o kilometarskoj bespravnoj cesti na Vruji, a čitav "slučaj Latković" prati već više od desetljeća:

- Nije spašena, ali je učinjen prvi od nekoliko koraka prema tome. Tek kad devastator sve vrati u prvobitno stanje i bude primjereno kažnjen onda možemo govoriti o spašavanju. Potom taj potez do kuća u Brelima treba staviti pod neki oblik zaštite i zabrane ikakve gradnje jer je riječ o jedinstvenom i jedinom prostoru na potezu od Splita do Makarske koji je sačuvan od betonizacije.

Vedrana Jerić - Miloš: Prekinimo šutnju!

Vedrana Jerić – Miloš, aktivistica i sportašica iz organizacije "Dalmacija Ultra trail", trkačkog natjecanja kojem je trasa bila preko Vruje, ali im ovo ljeto to nije bilo dozvoljeno zbog čega je morala intervenirati i policija:

- Ništa ne može biti spašeno ako se svaki dan iznova ne odlučite ponovno zauzeti za stvar u koju vjerujete. Ishod je doista nebitan u ovom slučaju, jer je Vruja doista jako narušena. No, priroda se itekako pobrine za sebe na najbolji mogući način. Ono što je bitno je sam proces, odnosno put nekolicine pojedinaca na senzibiliziranje javnosti i skretanje pozornosti na prekomjernu devastaciju općeg dobra te da se ipak zajedničkom brigom za viši cilj i preuzimanje društvene odgovornosti može malim korakom pokrenuti veliki kotač. Prekinimo šutnju! Ne dajmo Vruju!

Ante Renić: Na redu je Građevinska inspekcija

Ante Renić, vijećnik stranke Pametno koji je kroz vijećnička pitanja od Županije tražio da reagira na devastaciju prostora i oduzime koncesiju tvrtki "Point":

- Vruja nije spašena. Županija je napravila prvi korak i oduzela koncesiju, mada svi uvjeti za oduzimanje već odavno postoje. Oduzimanje koncesije, koja je i onako služila samo kao pokriće za privatno korištenje javnog dobra, dobro je kao poruka da se takve stvari neće tolerirati i da je javno dobro sad stalno pod okom javnosti. Županija je oduzela koncesiju u smislu korištenja iste, ali pravi epilog priče za Vruju bi bio kad bi sve nadležne službe, pogotovo Građevinska inspekcija, brzo odradile svoj posao i naložile rušenje svih nelegalno izgrađenih objekata o trošku uzurpatora i to vrlo brzo i provele. Za to, kao i za postupanje Županije, davno su zadovoljeni svi uvjeti. Vruja je izvanredan primjer kako "snalažljiv" pojedinac može zlorabiti javno dobro dugo vremena, kako sustav sporo reagira, a nadam se da neće biti i primjer polovične reakcije jer s tim neće biti nitko zadovoljan. U svakom slučaju Pametno će držati Vruju na oku.

Ivan Tomaš: Netko mora odgovarati

Ivan Tomaš, predsjednik mjesnog odbora Brela Gornja:

- Ne, Vruja nije spašena. Hoće li se poduzeti pravni koraci protiv odgovornih za devastaciju prirode? Kako je javna ustanova "Krš i more" dopustila devastaciju i tko će odgovarati što su "potiho" skinuli zaštitu s tog područja? Mislim da odgovore znamo, ipak živimo u RH.

Maja Jurišić: Vruja je simbol cijele naše obale

Maja Jurišić, voditeljica "Pokreta otoka" koji ukazuje na devastaciju obale po dalmatinskim otocima:

- To je samo prvi korak k potencijalnom spašavanju jer puno je tu svakojakih interesa. Ključ svega je prvenstveno politička volja da se naprave bolni rezovi i sad je Županija pokazala spremnost, ali javnost mora nastaviti vršiti pritisak dostupnim pravnim alatima - prijavama, prosvjedima, društvenim angažmanom. Teško je gledati Vruju kao izdvojen slučaj jer cijela obala je velika "Vruja" i potrebno je puno lokalnih akcija da bi se obala, a time i Vruja, spasila. Ovo može biti početak spašavanja ne samo Vruje, već i drugih mjesta na Jadranskoj obali no lokalna zajednica mora nastavi s pritiskom na nadležne institucije, mediji pisati, a koncesionar početi odgovorno upravljati javnim dobrom i biti sankcionirani kad se ponašaju protivno zakonima.

Vanja Batošić: Sve će to narod platiti

Vanja Batošić, građanska inicijativa SOS Makarska:

- Naravno da nije spašena! Da funkcionira pravna država, nakon što je prvi put nezakonito zaboden mašklin i počelo skrnavljenje uvale, investitor bi isti tren bio spriječen. Oduzimanje koncesije znači jedino da ne mora plaćati naknadu za pomorsko dobro. Sad će početi sudska trakavica, koju ćemo plaćati mi, građani Hrvatske. Rješenje je blokada imovine, novčane i nekretninske do trenutka vraćanja cijele "ranjene" prirode u prvobitno stanje. Plaćanje velike kazne, raskidanje svih poslova između jedinica lokalne samouprave i njegovih tvrtki s tim da nikad (idućih 50 godina), nema pravo prijave ni za kakvu koncesiju ili se javljati na javne natječaje.

Jednoglasno su, dakle, naši sugovornici procijenili da Vruja oduzimanjem koncesije nije spašena od devastatora, baš kao što su jednoglasno županijski vijećnici glasali da se koncesija oduzme.