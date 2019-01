'Bio planet' najveća trgovina organske hrane

Tržište je nepredvidljivo, ali borimo se i iz dana u dan odgovaramo na izazoveU centru Mall of Split otvorili su najveću trgovinu organske i ekološke hrane u Hrvatskoj

Nikola Matić i Stipe Pleština još su jedan pokazatelj da mladi i poduzetni ljudi mogu uspjeti u Hrvatskoj i uspješno se boriti s gigantima na tržištu. Ova dvojica 31-godišnjaka, jedan magistar ekonomije, drugi inženjer elektrotehnike, prijatelji su većinu života, a oduvijek su imali ideju da bi trebali zajedno pokrenuti posao. Zbližila ih je ljubav prema putovanjima, a baš na jednom od mnogih zajedničkih došli su na ideju da je trgovina s ekohranom, dodacima prehrani, prirodnom kozmetikom i mnogim drugim bioproizvodima ono što Splitu nedostaje. To je bilo prije samo dvije godine i tada su odlučili da će otvoriti trgovinu pod nazivom "Bio planet". Međutim, ideja je jedino što su tada imali, jer novca i kapitala, kao i kod većine mladih, nije bilo na bankovnom računu.

Imali su svoje poslove iz struke na kojima su vrijedno radili, napredovali i na kraju su postali kreditno sposobni. I uspjelo im je. Prva trgovina "Bio planet" otvorena je 2016. godine u trgovačkom centru Joker, a kako i uz koliko truda i odricanja, sami su nam ispričali. Pleština i Matić, uz stalne poslove koje i danas obavljaju, i sada već tri trgovine na području Splita uz tendenciju za proširenjem tržišta na metropolu, imaju poprilično zatrpane kalendare, pa nam nije bilo lako dogovoriti se za ovaj razgovor. Ali "ubacili" su nas u jedan od svojih svakodnevnih jutarnjih sastanaka prije odlaska na poslove. Tu se svakog dana raspravlja što rade dobro, a što ne, kako bi mogli postati još bolji i korisniji svima koji su prepoznali dobrobiti njihovih bioproizvoda te unaprijediti posao.

– Prvom prilikom čim smo mogli dignuti kredit odlučili smo realizirati našu ideju, koju bismo pokrenuli i prije da smo mogli, ali nažalost, nitko iz obitelji nije nam mecena pa da smo mogli od njega pozajmiti ili dobiti novac potreban za ovaj posao – smiju se vlasnici i nastavljaju.

– Teško nam je bilo naći i prostor, ali "izmislili" smo ga tu u Jokeru tako što smo sve sami nacrtali, osmislili i predložili voditeljima centra Joker, na što su odmah pozitivno reagirali i pristali. Kad je sve bilo pri kraju s trgovinom, nekoliko dana prije otvaranja, baš kad smo bili na sajmu u Njemačkoj, gdje smo se dodatno educirali, shvatili smo da nismo mislili na to od čega ćemo napuniti police robom. Novca više nije bilo i imali smo koliko smo imali, a robe je nedostajalo. Uspjeli smo samo zahvaljujući umijeću pregovaranja s dobavljačima, koji su nam zaista izašli ususret. Svaki smo proizvod na dan otvaranja jako dobro raširili na svakoj polici – šaljivo će Pleština, koji je tada s prijateljem i suvlasnikom Matićem odlučio svu zaradu sljedećih pet godina reinvestirati u trgovinu. I danas se obojica jako dobro sjećaju tog stresa oko robe i namirnica u prvoj trgovini. Ali sve je to posao, i to je samo jedna od stvari kojima su sebi i drugima dokazali da su dobri i snalažljivi poduzetnici. Nakon što je posao krenuo, preko puta prve trgovine u Jokeru otvorili su i drugu, s kozmetičkim preparatima i dodacima prehrani, a potom su u centru Mall of Split, prije malo više od pola godine, otvorili najveću trgovinu organske i ekološke hrane u Hrvatskoj. Baš ona ima najkvalitetnije proizvode na tržištu i iznenađujuće je koliko Splićani vole i kupuju njihove proizvode.

– Imamo najbogatiji asortiman ekohrane u usporedbi sa svim srodnim trgovinama u Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj. Naša trgovina nije orijentirana čisto veganski ili vegetarijanski, nego ciljamo na sve skupine ljudi. Ekohrana se gotovo uvijek percipira skupom i hranom za bogate, međutim, to nije istina, cijenama, a i našom kampanjom "Bio hrana za svaki dan" ljudima želimo prenijeti da se biohrana ne jede kad se razboliš, nego svaki dan kako bi bio zdrav – kaže Nikola Matić.

Plan im je svoju poslovnu priču proširiti na Zagreb, a potom na druge dijelove Hrvatske te na regije kad dođe vrijeme za to.

– Ne žurimo, idemo polako i pametno i nećemo ništa na silu. Kad nas pitaju je li nam bilo teško uspjeti i jesmo li se bojali za opstanak, odgovorimo da smo se bojali tada, a i da danas strepimo svakog dana. Tržište je nepredvidljivo, al borimo se i iz dana u dan odgovaramo na izazove. Dosad su nam potezi bili pametni pa se nadamo da će takvi ostati i u budućnosti – kažu uglas vlasnici "Bio planeta" i otkrivaju nam što je bilo presudno što ih je izdvojilo od ostalih srodnih trgovina koje često prodaju "mačka u vreći".

– Vjerujemo da uspješnost s "Bio planetom" dugujemo tome što smo se na pravi način približili ljudima. Zavoljeli su našu "domaću" trgovinu u kojoj svi naši zaposlenici, kojih sada ima 20-ak, prijateljski pristupaju kupcima, na čemu smo inzistirali od samog početka. Zapošljavali smo osoblje koje je uz stručnost prepoznalo našu viziju i gledalo u istom smjeru kao i mi – za kraj kažu Stipe Pleština i Nikola Matić, vlasnici "Bio planeta".