Nema više kupanja u hodniku, u maštilu: ljudi velikog srca pomogli su skromnoj peteročlanoj dugopoljskoj obitelji, u uređenom stanu konačno imaju tuš i WC; 'Godinama sanjamo kupatilo, ovo je napokon pravi Božić'

- Gore, onaj krevet na kat je moj. Neću past, volim na visoko, a doli ispod će moja seka spavat. Lipa nan je soba, nova! Eno na zidu i moje zahvalnice za ples u Pleteru. Braco igra nogomet, a ja plešem...

Apsolutno ni u ovim na brzinu, ushićeno izgovorenim rečenicama, ne možemo vam opisati sreću, radost i oduševljenje koje sada "caruje" u jednoj maloj, tek uređenoj sobi u Dugopolju, u Čelanima.

To nam je sve u hipu izgovorila devetogodišnja Mia Čelan, čija je obitelj za Božić 2018. dobila najveći dar – dobri ljudi predvođeni općinskim načelnikom Pericom Bosančićem, uredili su im stan od 65 kvadrata koji napokon u 21. stoljeću ima – kupaonicu i wc.

Dosada je majka Anamarija (39) svoje troje potomaka, već spomenutu Miu, učenicu trećeg razreda dugopoljske osmoljetke, te blizance Antoniu i Nediljka (8), učenike drugog razreda, kupala u hodniku, u "maštilu" tik uz staru peć na drva. A sada je kod Čelanovih, na gornjem katu obiteljske kuće, sve novo.

Uređena je kupaonica, pa jedna soba za djevojčice s već obožavanim krevetom na kat, te radnim stolom, ormarom i uokvirenom zahvalnicom na zidu koju je svojim plesnim umijećem zaslužila Mia, nastupajući u tradicionalnoj nošnji domicilnog Kulturno-umjetničkog društva Pleter.

Do nje je i Antonijin crtež, a kako će urediti i ukrasiti svježe "opituranu" sobu djevojčice se tek dogovaraju. Sve je novo, "friško" ušminkano, sve ima obrise pravog doma. Susjedna soba namijenjena je dječaku Nediljku, koji nam je s ponosom pokazao svoj novi krevet, otkrivajući kako on voli sport, nogomet - naravno, a i seke su mu dobre. Starija Mia ga sluša, dok njegova blizanka Antonia zna ga ponekad malo i nervirati, ali on nju svejedno voli...

Sve ovo su nam djeca ispričala u milisekundi, trčkarajući od jedne do druge sobe, pokazujući nam i novu kupaonicu s tušem, novim pločicama, pa uređeni hodnik i kuhinju zajedno s dnevnim boravkom.

- Fali nam treća soba, no snaći ćemo se. Mučili smo se do sada bez kupatila, sa starim namještajem, staro nam je bilo sve... A vidite sada kako imamo uređenu kuću, baš nam je ovo pravi, pravi Božić – zadovoljno nas vodi novim prostorom glava obitelji Ivica Čelan (49).

Nezaposlen je, pa obitelj prehranjuje radom na "baušteli". Zadnje je bio angažiran na gradnji jednog krova, nada se skoro i novom poslu, iako vremenski uvjeti baš i nisu za rad na gradilištima, ne žali se Ivica. Trenutno njih petoro žive od 1900 kuna dječjeg doplatka te 1250 kuna socijalne pomoći za kćer Antoniu. Ona je boležljivo dijete rođena sa srčanom manom i ima ugrađen "pejsmaker".

Ne smije se zamarati, pošteđena je tjelesnog odgoja u školi, majka Anamarija mora se posebno brinuti o njoj, pa i ona ne radi, nezaposlena je domaćica.

- Joj, hvala ovim dragim ljudima, dali su nam i bon za hranu, imat ćemo napokon pravi Božić. A naši bajkeri su obećali dici donit i igračke te slatkiše. Hvala im svima na trudu i pomoći. Svake godine smo sanjali novo kupatilo, i evo napokon ga imamo – uzbuđeno nam priča majka Anamarija, presretna zbog svega, koja je u ljubavi s Ivicom punih 17 godina, a zadnjih 9 su u braku.

Drhtala je od sreće i zadovoljstva što su im dobri ljudi svojom humanom gestom izmamili osmijeh i na njenom licu, ali i njene djece koja su marljivi, vrlo dobri učenici. Pa će i ta malena "trojka" pomoći roditeljima u završnom uređenju novouređenog prostora, onih detalja koji čine dom, a prvo će to biti okićen bor.