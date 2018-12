Nevjerojatna devastacija kultne plažice: na netaknuto žalo sorili stijene i doveli miješalicu za beton! Inspektori obišli teren, ali načelnik tvrdi: Neće nam valjda neko iz Zagreba određivat šta ćemo radit!

Imamo osjećaj da se polako pretvaramo u tjednik o ekologiji i devastaciji obale. Ili bar u alanfordovski magazin gdje vam iz tjedna u tjedan ponosno donosimo srdačan razgovor pod egidom "upoznajte novog bespravnog graditelja na Makarskoj rivijeri!"

Predstavili smo vam prošli put Antu Čovića, broj prije mogli ste čitati o protuzakonitom nasipanju tona i tona zemlje u more u Baškoj Vodi iz kamiona na kojem je pisao "Teo Vidulin", ali ne i "sin donačelnika Filipa(HDZ)", a koliko se tek štucalo Blažu Petroviću radi naših stranica, a gdje je tek uvala Vruja kao sad već nacionalni simbol devastacije prirode (svjetsko, a naše), a ne smijemo zaboraviti ni puste prosvjede SOS Osejave, aktivista koji i dalje pokušavaju zaštiti poluotok…

Nezahvalno je da sve nabrajamo, sigurno ćemo nekog izostaviti, a nećemo vam objasniti o čemu se radi u najnovijem izdanju makarske Eko-kronike.

Čitateljica Petra Jurlina poslala nam je fotografije potpuno devastirane plaže u Živogošću.

"Radove" je naručila Općina Podgora u čijoj je to mjesto nadležnosti. Tisućljećima su morske stijene na sitnoj plažici postojale netaknute. Oblikovali su ih valovi. Prkosile su udarima juga. Na milijune turista tisuće kilometara svijetom su prolazili kako bi u toj tihoj uvali našli mir i odmor. Domaće ljude još i više su uspomene za nju vezale.

Istina, malo su nas ponijele emocije gledajući fotografiju kako je prije izgledala ta plaža i kako izgleda sada. Sada, nakon što je Općina odredila da se uredi. Da se na njoj napravi šetnica. Šetnica na sićušnoj plaži. Neprohodnoj. Opkoljenoj borovima.

Prijavili smo, naravno da jesmo, sve to inspekciji zaštite okoliša. Poslali smo im Petrine fotografije. Izišli su na teren i vidjeli da bi tu imali što kazati i građevinski inspektori, pa su ih sami pozvali.

Tako nam je potvrdio načelnik Podgore Ante Miličić koji, za razliku od nas i inspekcija, ne vidi razloga da oni dolaze.

- Radi se o uređenju šetnice. Nije šetnica. Nego, neću reć kozji put, od metar, metar i po uz plažu. Bila je inspekcija zaštite okoliša. Taman su otišli. Potpisa san zapisnik i oni će nas prijavit Građevinskoj inspekciji. Doć će i oni na teren, ali ne znan zašto. Šta oni tu mogu? Zid nan nije visok niti šezdeset, 30 centimetara.

Pa… Imate li dozvole?

- Do metar i po visine ne treba građevinska dozvola.

Na pomorskom dobru? Dobro. Na temelju čega građevinski inspektori onda dolaze?

- Zato što to nije u nadležnosti inspekcije zaštite okoliša.

A što ekolozi kažu na do jučer netaknutu prirodu, obalu, hridi uz more koje ste dali devastirati?

- Kad bi ti ja reka da ja to nisan ni vidijo! To je po nalogu mjesne zajednice rađeno. Napravili smo ugovor s firmom, firma je to izvela, ne znan je li završila, ja nisan tamo ni bio. Mještani su tražili da se može tuda proć na noge. Živogošće, Mala Duba i Blato mista su koja nisu povezana niti pješački. I svi mještani to tražu i to je sad doša neko ko živi u Zagrebu, a oni bi da mi sa magarenjima iđemo odan, a šta su oni gore Zagorcima uništili cilo Zagorje? Dođu iz Zagreba ode da bi meni vodili politiku šta ću ja radit! Ko je prijavljen ode nek me prijavi institucijama, ko nije prijavljen u Živogošću, ne triba ni prijavljivat! Eto tako napišite da san ja reka, slobodno – kazao je Miličić.

Eto, napisali smo.

A evo što kaže djevojka koja nam je poslala fotografije:

- Da. On tu valjda misli na mene. Više puta sam pisala Općini, prijavljivala. Pitala zašto se devastacija dopušta. Ali, bez rezultata. Trend je unazad nekoliko godina nasipavanje i uništavanje pomorskog dobra. Domaći ne vide problem u tome. Fotografije koje sam vam poslala prikazuju uvalu između mjesta Živogošće i Male Dube gdje su sorili nekoliko stijena i uništili prirodnu plažu kako bi doveli miješalicu, nalili beton i napravili bespotrebnu šetnicu. Nisam stručnjak, ali ono što znam jest da je ta plaža cijeli moj život bila netaknuta. Čak je i nudistička za one koji žele, ali ne nužno. Meni je ovo izvan svake pameti – kaže nam Petra.

Dodaje, bez da smo je pitali, kako odmah iznad plaže postoji puteljak kojim je Duba spojena sa Živogošćem. Zna li za njega načelnik Miličić?

Vi, pak, ukoliko znadete za neku sličnu priču s Rivijere, slobodno nam se javite na mail [email protected] jer je šteta da ne javnost ne upozna još kojeg devastatora obale koji će svoja zdanja nakon što ga prijavimo inspekcijama, kao i mnogi prije njega, naknadno legalizirati.