'Maloljetnica nije bila moja učenica dok smo bili u vezi'; ravnatelj Glazbene škole odgovorio na priče o seks skandalu, a komentirao je i prozivke zbog sporne diplome na ćirilici

Agencija za znanost i obrazovanje potvrdila nam je da je Željko Vlaho, ravnatelj Glazbene škole u Makarskoj , izabran na ovu funkciju početkom studenoga ove godine po četvrti put, trebao zatražiti priznavanje inozemne diplome izdane 1994. godine u Crnoj Gori, točnije, ondašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Naime, samo diplome izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi s diplomama RH i ne podliježu postupku priznavanja, što s Vlahinom nije slučaj.

Kako to da zaposlenici glazbene škole stalno biraju istog ravnatelja, iako je čovjek hodajuća afera: seks skandal s maloljetnicom otišao u zastaru, hoće li mu naškoditi sporna diploma na ćirilici?

Za komentar smo pitali Željka Vlahova, koji je poziva na Zakon o visokim učilištima gdje je navedeno da diplome stečene do 8. listopada 1991. ne moraju biti nostrificirane, iako je po važećem Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija propisano da diplome izdane prije tog datuma ne podliježu provjeri u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Razlika je između stečene i izdane diplome, no Vlaho napominje kako se u Osnovnoj školi Opuzen zaposlio 1989. te kako od tada ima iza sebe 30 godina radnog staža, od čega 15 godina na čelu Glazbene škole Makarska, što je po njemu u kontekstu diplome ključan podatak.

- Neosporno je da imam položene sve pedagoške predmete koje moram imati da bih radio u školi, nije mi potreban ni stručni ispit jer sam prije radio u školi. Neosporno je i to da imam 12 godina iskustva rada na visokoškolskim institucijama, a neosporno je i da sam jedan od autora planova i programa koji se primjenjuju u osnovnim i srednjim školama u RH i BiH. Sve je to neosporno i sve je to utvrđeno u nalazu inspekcije. S obzirom da sam se zaposlio 1989. godine na osnovu potvrde koja dokazuje kako sam diplomirao 1987. godine nakon četverogodišnjeg studija, diploma i ne treba - kaže Vlaho. Kaže da je prije studija na univerzitetu gdje je diplomirao bio student druge akademije te da je zbog toga sporna godina upisa koja se ne poklapa s godinom diplomiranja.

Naime, Vlaho je upisao Muzičku akademiju Univerziteta u Titogradu 1985. godine, a prema uvjerenju diplomirao je 1987.godine.

- Ako ćete ići s predrasudom da sam kriminalac, kao Emilija Meglič Kajan i Maja Mileta, onda je to čudno, ali upravo sam objasnio zašto je to tako - kaže Vlaho dodajući kako su smiješne prozivke zbog diplome čiju je valjanost potvrdila i inspekcija resornog ministarstva.

- I poznati dr. Josip Paladino je sad išao raditi u Mostar. Mislite li da stručnjak poput njega mora nostrificirati svoju diplomu?! A naravno da mora onaj koji je diplomirao jučer - obrazlaže Vlaho.

Vlaho dodajući kako mu sve to smješta ista ekipa sastavljena od tri osobe.

- To je Alen Kajan koji se svojedobno javio na natječaj za profesora violine, no nije mogao biti primljen jer nije mogao prema sistematizaciji rada. To je Emilija Meglič Kajan koja je imala ugovor o radu na određeno vrijeme kao nestručna osoba i koja je dobila otkaz čim je došla stručna osoba, i to je Maja Mileta koja im dijagnozu. Prijavljuju me za sve i svašta, a prije dva dana sam imao razgovor s DORH-om jer me Mileta prijavila da sam falsificirao diplomu - kaže Vlaho dodajući kako ne zna što je sljedeće.