Sinjanima 30 POS-ovih stanova, cijena kvadrata do 804 eura

U hotelu "Alkar" u Sinju Krešimir Žunić, zamjenik direktora Agencije za promet nekretninama (APN), prezentirao je program POS-a.

Događaj je bio nastavak postupka koji je počeo u studenome ove godine kada je Grad Sinj preko anketnog upitnika utvrdio da je više od 70 građana, u pravilu mladih parova, zainteresirano za rješavanje stambenog pitanja preko programa društveno poticane stanogradnje.

U "Alkaru" se okupilo 80-ak Sinjana koji su s pažnjom i velikim interesom saslušali Žunićevo izlaganje, posebno uvjete izgradnje i kreditiranja POS-ovih stanova.

Zamjenik direktora državne ustanove podsjetio je da su se posljednji stanovi POS-a u alkarskom gradu gradili prije više od 10 godina. Sudeći po dosad iskazanom interesu, sada bi se tržištu ponudilo više od 30 stanova koje bi njihovi vlasnici otplaćivali na rok do 30 godina i uz prosječnu kamatnu stopu tek nešto veću od dva posto.

Između APN-a i Grada Sinja već su vođeni konkretniji razgovori pa je Denis Glavan, zamjenik gradonačelnice, kazao da će lokalna uprava za POS-ove stanove nastojati osigurati građevinsku parcelu bez naknade i komunalno je opremiti.

U tom bi slučaju cijena izgradnje stanova iznosila do 804 eura po metru četvornom, a to je vrlo atraktivna cijena kakva se teško može zamisliti na slobodnom tržištu. Ako cijeli postupak oko pripreme izgradnje bude tekao bez prepreka, stanari bi se u novu POS-ovu zgradu mogli početi useljavati do kraja 2020. godine.