Opasno po život: vidilica na litici s pogledom na imotski kraški fenomen se urušava, maknite se od nje! Naišli smo, međutim, na neke 'junake' koji upozorenje ignoriraju...

Još prije nekoliko godina, uz sve potrebne dozvole, županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima izgradila je nekoliko vrlo atraktivnih vidilica uz same rubove Modrog i Crvenog jezera u Imotskom.

Pokazalo se, međutim, da s vremenom mogu postati i opasne jer jednoj od njih prijeti urušavanje.

Neke od njih su toliko blizu ponora, uz same litice, da su oni koji dolaze vidjeti jezera praktički nad njima, dubokim i nekoliko stotina metara. Ponajprije se to odnosi na vidilice napravljene uz same sjeverne rubove fenomena prirode Crvenog jezera. Sve one ograđene su debelom željeznom ogradom, do njih vode markirani puteljci, postavljene su i informativne ploče. I nema dana da na njih netko ne dođe diveći se Crvenom jezeru, Imotskom, njegovu polju, Biokovu. Pogledi za pamćenje, a posebno gostima Imotskog.

No, kako i Modro i Crveno jezero kao kraška djela prirode još uvijek "dišu", što od zuba vremena, što od vremenskih neprilika, kiša, leda, bure, svakodnevno se u njima odvijaju promjene. Ponajviše su one vidljive u obrušavanju dijelova litica u vodu ili pak sipinu jezera.

Dogodilo se to i s najatraktivnijom vidilicom na sjevernom rubu Crvenog jezera. Priroda je učinila svoje, pa je litica na kojoj je i napravljena vidilica dobila opasne i velike pukotine. Stoga prijeti urušavanje toga dijela litice u bezdan.

Javna ustanova postavila je ploče s upozorenjem da je svako prilaženje vidilici opasno. No, i unatoč tome vidjeli smo da neki "junaci" to ignoriraju. Stoga bi, dok se ne dogodi nesreća, u suradnji sa stručnjacima trebalo razmišljati o kompletnom fizičkom uklanjanju te litice kako bi se na vrijeme spriječilo zlo.