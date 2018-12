Kako to da zaposlenici glazbene škole stalno biraju istog ravnatelja, iako je čovjek hodajuća afera: seks skandal s maloljetnicom otišao u zastaru, hoće li mu naškoditi sporna diploma na ćirilici?

Agencija za znanost i obrazovanje potvrdila nam je da je Željko Vlaho, ravnatelj Glazbene škole, izabran na ovu funkciju početkom studenoga ove godine po četvrti put, trebao zatražiti priznavanje inozemne diplome izdane 1994. godine u Crnoj Gori, točnije, ondašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Naime, samo diplome izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi s diplomama RH i ne podliježu postupku priznavanja, što s Vlahinom nije slučaj.

Željko Vlaho je, navode u Agenciji, trebao proći postupak reguliranja profesije pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja po novom zakonu iz 2011., odnosno nostrifikacije prema zakonima koji su vrijedili do tada. Izrijekom navode u agenciji da se gleda datum izdavanja diplome, a ne diplomiranja.

Međutim, Vlaho nije obavio taj postupak. To se dade vidjeti i iz odgovora Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u kojemu prešućuju odgovor na pitanje o provedbi postupka, odnosno nostrifikaciji. U obrani valjanosti Vlahine diplome pozivaju se na jedan drugi papir koji datira iz 1990. godine, a to je potvrda Univerziteta "Veljko Vlahović" u Titogradu. Potvrda služi kao dokaz da je Vlaho (na fotografiji dolje) diplomirao 1987. godine, iako je diploma iz nekog razloga, moguće ratnih godina, izdana tek sedam godina kasnije. Međutim, u Agenciji na naš upit do kada potvrda vrijedi, jasno kažu: do izdavanja diplome!

Je li Vlaho preveo svoju diplomu, točnije je li podnio zahtjev za stručno priznavanje visokoškolske kvalifikacije? U Agenciji kažu da nije, a isto je jasno i iz odgovora Ministarstva. Da izvedemo zaključak iz informacija koje smo dobili dopisivanjem s Agencijom, ako je diploma izdana 1994. godine, Vlaho ju je, po starome, trebao nostrificirati, a znamo da to nije učinio, odnosno trebao je provesti postupak reguliranja profesije, što također zaključujemo da nije učinio.

Međutim, u Ministarstvu ipak drugačije tumače Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Kažu da se potvrdom iz 1990. potvrđuje da je Vlaho diplomirao 1987. godine, dakle prije prijelomne 1991. godine, nakon koje se tražila nostrifikacija i ne zamaraju se time što je Vlahina diploma zapravo izdana u vremenu nakon osamostaljenja RH. Za razliku od Agencije koja veli da je po zakonu ključno kad je diploma izdana, u Ministarstvu tvrde da je važno kad je Vlaho diplomirao.

Je li to uistinu bio potreban prijevod diplome (kako tvrde ljudi u Agenciji za znanost u obrazovanje) i zašto se uopće diže prašina oko, po nekima, minorne stvari koju spornom iz nekog razloga nije vidjela ni Inspekcija Ministarstva znanosti i obrazovanja? I zašto je Emilija Meglič Kajan, članica Školskog odbora Glazbene škole Makarska (na fotografiji dolje), pozvala inspekciju zbog Vlahine diplome izdane 1994. godine na ćirilici te cijeli slučaj prijavila DORH-u, pogotovo ako znamo da je Vlaho i do sada biran na tu funkciju, a njegov izbor amenovalo je i Ministarstvo? Meglič Kajan kaže da su tek sad vidjeli kopiju diplome koju je ovjerio javni bilježnik Ante Pejković i da je kod pregledavanja dokumentacije kod posljednjeg izbora ravnatelja ove ustanove mogla vidjeti da se radi o neprevedenoj diplomi iz 1994.

Nakon što smo naveli činjenice koje nakon našeg istraživanja kažu “ne, Željko Vlaho nije proveo postupak nostrifikacije niti reguliranja profesije po novom” i “da, Agencija za znanost i obrazovanje tvrdi da je trebao”, pokušat ćemo rasplesti klupko koje se, čini se, dobro zagropalo. Da mnogima nije u interesu da se raspetljava, razumljivo je jer je Vlaho četiri puta biran na mjesto ravnatelja škole na osnovi diplome koja nije nostrificirana i na osnovi potvrde koja je trebala “pokriti” sporno razdoblje do listopada 1991. godine do kada su se priznavale diplome stečene u SFRJ.

Kako smo naveli, cijeli je slučaj otvorila Emilija Meglič Kajan koja je pozvala inspekciju. No, inspekcija je utvrdila da je sve u redu.

- Samostalni sektor za inspekcijske poslove Ministarstva znanosti i obrazovanja obavio je nadzor u školi. Prilikom nadzora obavljen je uvid u natječajnu dokumentaciju kandidata Željka Vlahe te uvid u izvornik njegove diplome s vodenim pečatom Univerziteta Crne Gore. Nedvojbeno je utvrđeno da je g. Željko Vlaho, rođen 12. rujna 1961. godine, upisan na studij kompozicije na Muzičkoj akademiji Univerziteta "Veljko Vlahović" u Titogradu, Socijalistička Republika Crna Gora, te da je dana 14. listopada 1987. godine završio spomenuti studij na Odsjeku za kompoziciju i stekao visoko obrazovanje i stručni naziv diplomirani kompozitor na Muzičkoj akademiji u Podgorici Univerziteta Crne Gore, Savezna Republika Jugoslavija, Republika Crna Gora. Diploma je izdana pod rednim brojem 43. iz evidencije o diplomama, dana 6. lipnja 1994. godine - stoji u odgovoru Ministarstva.

Kad smo Ministarstvu uputili pitanje do kada vrijedi potvrda, točnije, ne vrijedi li ona do izdavanja diplome, dobili smo odgovor da će se o tom pitanju konzultirati s Agencijom za znanost i obrazovanje. Taj smo odgovor dobili još 23. studenoga, dakle prije 20 dana. Iako smo ranije odgovore Ministarstva dobivali u roku od nekoliko dana, na ovaj upit odgovora do zaključenja broja nismo dobili. Međutim, bili smo uporni i isto smo pitanje uputili i Agenciji koja je, priznaje to očigledno između redaka i Ministarstvo, najkompetentnija za pitanja visokog obrazovanja. Oni su nam izričito potvrdili da potvrda vrijedi do izdavanja diplome, potom nas uputivši natrag na Ministarstvo. Tu se krug, međutim, zatvorio jer od Ministarstva, kako rekosmo, odgovor nismo dobili. U prebacivanju loptice nema ništa čudno, ali znakovito je kad u Ministarstvu priznaju da ne znaju i da će se konzultirati s Agencijom. Zašto to nisu učinili do sada?

Kontinuitet

Možda odgovor leži u sljedećem. U Ministarstvu, naime, imaju još jedan argument na koji se pozivaju u obrani valjanosti Vlahine diplome. Naime, Vlaho se na osnovi svojedobnog uvjerenja na koje se pozivaju (ne diplome!) zaposlio još 1990. godine u Osnovnoj školi Opuzen. Niz se nastavio u Centru za kulturu, gdje je radio od 1991. do 1996. godine, pa poslije od 1996. do 2016. u Glazbenoj školi Makarska. Ispada da je presudan taj kontinuitet koji ne iziskuje drugi papir do uvjerenja, kao što je to bilo 1990. godine.

No, ovdje ćemo podsjetiti da je Vlaho 2016. godine razriješen dužnosti zbog putnih naloga, naime, DORH je bio podignuo optužnicu teretivši Željka Vlahu da je od veljače 2007. do rujna 2012. godine na zahtjev Hane Vlaho, svoje supruge i profesorice klavira u Glazbenoj školi, isplaćivao putni trošak za put do Solina uz ukupnu počinjenu štetu od 41.000 kuna, a sporan je bio i jedan putni nalog u iznosu 584 kune. I Vlaho i supruga oslobođeni su optužbi za spomenuta kaznena djela. No, dogodila se pauza i iako se vraća na posao, prekinut je kontinuitet. 2017. godine na mjesto ravnatelja bira se Ivan Srzić, da bi vrlo skoro, nakon nešto više od godinu dana, podnio ostavku. Kao razlog je naveo - stres. Na posljednji se natječaj javljaju Vlaho i Ivo Babić.

Babić je priložio potvrdu o statusu branitelja, o stručnoj osposobljenosti ICT EDU, o naprednom poznavanju engleskog jezika, te petogodišnji plan rada. Viša prosvjetna inspektorica u svojem inspekcijskom nalazu ustvrdila je kako Babić nije dostavio dokaze kojima potvrđuje prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o braniteljima iz Domovinskog rata. Međutim, u prigovoru koji Meglič Kajan adresira na ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak, ističe kako je to neistina, jer je Babić, tvrdi ona, tu dokumentaciju priložio.

- Dovoljno je pažljivo i nepristrano pregledati prijavu ovog kandidata da bi se utvrdilo da navod inspektorice nije istinit - piše članica Školskog odbora koja kaže kako sliči na ruganje činjenica da je Vlaho u dokumentaciji priložio dokaz da je sin veteranke Domovinskog rata, iako je u ratno vrijeme bio debelo punoljetan.

Zašto Meglič Kajan proziva inspektoricu za pristranost? Tvrdi kako Vlaho ima jako zaleđe, u prijevodu, jaku vezu koja ga štiti. U taj dio nećemo ulaziti, no podrška većeg dijela članova Školskog odbora (mahom kolega profesora) je neupitna. Iskazali su je javno i svojedobno kad se pisalo o seksu ravnatelja Glazbene škole s maloljetnicom, a sada podrškom Vlahi kao novom-starom ravnatelju. S druge strane, Meglič Kajan u svojem prigovoru Ministarstvu navodi kako Vlahin protukandidat ima besprijekoran životopis, bez takvih mrlja. Da podsjetimo, Kronika je 2004. godine pisala o Vlahinoj vezi s maloljetnicom, a 2013. godine je zamjenica Općinskog državnog odvjetništva za mladež potvrdila kako je slučaj pao u zastaru. Postojale su osnove sumnje za kazneno djelo, Meglič Kajan tvrdi da je osobno svjedočila na makarskoj policiji da zna za spomenutu vezu s maloljetnicom jer je u to vrijeme radila u Glazbenoj školi, no kazneni progon je izostao zbog - zastare. Taj se dio zaboravio, kao i javni istup Ozrena Pivca, ondašnjeg člana Školskog odbora, koji je tvrdio (tek nakon jasnog stava ODO-a) da Vlaho treba odstupiti. No, od toga nije bilo ništa, Vlaho je ostao na toj funkciji sve do 2016. i famoznih putnih naloga.

Kajan kaže da je skandalozna činjenica da je Vlaho i dalje na ovoj funkciji, da uživa zaštitu kolega i podršku institucija. Na slučaj nad kojim se već dobrano uhvatila prašina podsjetila nas je pokazavši nam isprintanu korespondenciju između Vlahe i djevojčice o kojoj je već do sada javno govorila. Vlaho nije demantirao, poslije je čak sam tvrdio kako je s oštećenom bio u vezi, no sporna je činjenica da je ta veza prema odgovoru ODO-a započela u vrijeme dok je ona još bila maloljetna djevojčica. Podsjetit ćemo na stav Državnog odvjetništva iz 2013. godine.

- Razmatrajući rezultate provedenih izvida, mišljenja smo da postoje osnove sumnje da je Željko Vlaho počinio kazneno djelo spolnog odnošaja zlouporabom položaja iz čl. 191. st. 2 Kaznenog zakona. No, kazneno djelo bi bilo počinjeno tijekom 2001. ili 2002. godine. Imaju pri tome u vidu činjenicu da je oštećena 2003. postala punoljetna, to je za konkretno kazneno djelo sukladno članku 19. Kaznenog zakona nastupila zastara kaznenog progona. S druge strane, provedenim izividima nisu pronađeni materijalni dokazi ili verbalna kazivanja koja bi upućivala na zaključak da se u postupanju Željka Vlahe ostvaruju obilježja nekog drugog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti i za koje bi bilo nadležno ovo državno odvjetništvo - stoji u odgovoru.

Bez obzira na osnove sumnje na kazneno djelo, prepreka za Vlahin izbor ni do sada nije bilo jer se uz njegovo ime nije kasnije vezao sličan slučaj. Emiliju Meglič Kajan to, kažem, pogađa jer je od početka bila involvirana u slučaj. Kao prijateljica bivše Vlahine žene koja se njim nakon ovog skandala razvela, tvrdi da je puno toga znala te da je puno toga rekla na policiji. No, nakon pada predmeta u zastaru, slučaj bi se pokrenuo tek kada bi oštećena pokrenula postupak, a Meglič Kajan veli kako danas ta mlada žena po svemu sudeći ne želi buditi duhove prošlosti.

Zviždačica Maja

Željko Vlaho se već osvrtao na ove i ovakve prijave, tvrdeći da se radi o osobnim obračunima zviždačice Maje Milete (na fotografiji dolje) protiv njega. Mileta je u studenome poslala mail i gradonačelniku Juri Brkanu upozoravajući na, kako tvrdi, spornu diplomu i podsjećajući na ravnateljev seks s maloljetnicom.

- Sa sramotom zbog pada u zastaru taj je slučaj predstavljen u medijima pod naslovom 10 sramotnih zastara hrvatskog pravosuđa, gdje Vlaho kao ravnatelj Glazbene škole Makarska zauzima visoko treće mjesto, na sramotu Grada, osnivača glazbene škole - optužuje Mileta.

- Smatram da se moralo reagirati još prije deset godina, jer uglavnom na vlasti je bio HDZ. Da ste tada zaustavili bezakonje i nemoral u Glazbenoj školi Makarska, danas ne bi došlo do ovakog, još gorega bezakonja, o čemu govori i ovaj zadnji marifetluk - mućka u toj školi. Dokaz tome je i zadnji izbor ravnatelja. Svi smo znali da je izbor Vlahe namještaljka. Znala je i gradska vlast koja o svemu drsko šuti. Grad Makarska je osnivač te škole, sufinancira je da bi upravo Vlaho radio što hoće i kako hoće, jer drži većinu profesora u šaci. Gradski oci su upoznati sa svim i imaju i dokazne materijale u rukama, ali oni i dalje šute rade po svome i štite bezakonje i nemoral, a u svemu tome im pomaže oporba koja je isto imala priliku riješiti ovu sramotu - u svojem stilu će Mileta. Referirajući se na posljednji slučaj s diplomom, Mileta kaže kako su prijave upućene DORH-u, Vladi RH, Hrvatskoj javnobilježničkoj komori te Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva znanosti.