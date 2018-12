Dalekovodi na Hvaru gore ko ludi, samo u jednom danu planulo čak 30 drvenih stupova; Kako se koji sruši otočani ostanu bez struje, a za sve je kriva - posolica

Mikroklimatski uvjeti i posolica na dalekovodima i dalje stvaraju velike probleme u protupožarnim aktivnostima na otoku Hvaru.

Posolica nastaje kada snažni vjetar u priobalnim dijelovima škoja na elektroenergetske vodove nanese određene količine soli, koje završe na vodičima, stupovima i izolatorima. Zatim uz povećanu vlažnost zraka dolazi do kemijske reakcije koja za posljedicu ima proboj izolatora, što učestalo dovodi do zapaljenja stupova, pa i prenošenja požara na okolno šumsko ili poljoprivredno područje.

Materijalne štete znaju biti velike, a potrošači kraće ili duže vrijeme - ovisno o tome koliko traje zamjena stupova, ostaju bez opskrbe električnom energijom.

– Otok Hvar ima četiri dobrovoljna vatrogasna društva, a samo su vatrogasci iz Jelse tijekom prošle godine zbog takvih situacija izlazili na teren 29 puta. Zahvaljujući brzim i učinkovitim intervencijama opožarena površina nije velika, oko tri i pol hektara šumskog zemljišta.

Mediji su tada izvijestili da se u jednom danu, 2. rujna, na istočnom dijelu škoja zapalilo čak tridesetak drvenih stupova, što znači da dobar dio tih požara saniraju i sami djelatnici "Hrvatske elektroprivrede" (HEP) nakon obavijesti građana.

Ove godine se nastavlja sličan trend, za sada smo intervenirali osam puta, a na svu sreću požari su progutali tek nešto više od jednog hektara šume – kaže Roman Radonić, zapovjednik DVD-a "Jelsa".

Prema tome, angažmanom ljudstva i tehnike, te zamjenom drvenih stupova, nastaju značajni troškovi. Najbolje rješenje ovih problema je svakako polaganje strujnih kabela pod zemlju, no to je unatoč HEP-ovim najavama da će do 2021. godine u priobalje i otoke uložiti oko 1,2 milijarde kuna, ipak stvar daleke budućnosti.

Zamjena drvenih stupova s armiranobetonskim također nije izgledna zbog njihove cijene, a ulaganja na otoku Hvaru navodno će biti veća od 60 milijuna kuna, pa smo provjerili što onda državna tvrtka čini da bi se broj ovakvih požara smanjio?

– S obzirom na navedenu pojavu, HEP kontinuirano provodi izmjene izolatora na ugroženim dalekovodima. Riječ je o izolatorima novih tehnologija, koji su znatno otporniji na posolicu, pa će i broj zapaljenja zasigurno biti manji.

Planirana ulaganja HEP-a - Operatora distribucijskog sustava na otoku Hvaru u narednom razdoblju uključuju rekonstrukciju trafostanice Stari Grad te rekonstrukciju i pojačanje elektrodistribucijske mreže na škoju, izgradnju distribucijskog dijela trafostanice Hvar, izgradnju trafostanice Bogomolje, te polaganje 35-kilovoltnog podmorskog kabela Podgora – Pogorila (Hvar) u duljini od 12 kilometara – odgovorili su nam iz HEP-ove Službe za odnose s javnošću.

U nacionalnog kompaniji naglašavaju da će "tim investicijama omogućiti sigurnost opskrbe postojećih i budućih potrošača na otoku", osobito po pitanju dostatnosti i sigurnosti opskrbe električnom energijom tijekom predstojećih turističkih sezona.

A to je svakako od presudnog značaja za daljnji razvoj turizma i gospodarstva općenito te stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život, odnosno ostanak i opstanak stanovništva na našim škojima.