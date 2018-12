Kinezi bi gradili most ili tunel od Splita do Kaštela! Evo koji su uvjeti moćne dalekoistočne kompanije, ponudili su i zanimljivo rješenje za probleme s parkingom

Velika kineska korporacija "ZPMC", koja će graditi pelješki most, ozbiljno je zainteresirana za izgradnju mosta ili podmorskog tunela koji bi spajao Split i Kaštela.



Za njih bi izgradnja takvog infrastrukturnog objekta bila lagan zadatak. O kakvoj se kompaniji radi najbolje govori što je njima izgradnja pelješkog mosta do sada zapravo najmanji projekt.

Da bi ušli u jedan takav projekt gradnje mosta ili podmorskog tunela od Splita do Kaštela Kinezi samo traže model, po kojemu bi mogli zaraditi novac, bilo da imaju koncesiju nad tim objektom ili suvlasništvo, rekao nam Igor Stanišić (Hrvatska građanska stranka), predsjednik Gradskog vijeća Splita, koji je od 1. do 6. prosinca ove godine sudjelovao na osnivanju inicijative "Pojas i put" ("Belt and road") u kineskom gradu Hangzou, s kojim je Split grad prijatelj od 2014. godine. S njime je u dvočlanoj splitskoj delegaciji bio i Krešimir Budiša, savjetnik splitskoga gradonačelnika.

Pojas i put

Ovo je bio svojevrsni uzvratni posjet jer je predsjednica Gradskog vijeća Hangzoua Yu Yuemin prošlo ljeto sa svojim suradnicima posjetila Split, te ih je primio i Igor Stanišić.

– Inicijativa "Pojas i put" je svojevrsni novi "Put svile" pomoću kojeg se kinesko gospodarstvo pokušava još jače uključiti u svjetske trgovinske tokove, odnosno svjetsko gospodarstvo.

Sudjelovali su predstavnici gradova iz cijeloga svijeta, kao iz Rio de Janeira, Bangkoka, La Paza, Maribora (gdje će Kinezi graditi jednu od najvećih europskih zrakoplovnih luka), Lugana, Limericka (Irska)...

Na ovaj način, Kinezi, koji imaju nepresušne mogućnosti ulaganja, žele prikazati svoj ogromni ekonomski potencijal. U projekt "Pojas i put" planiraju investirati 124 milijarde američkih dolara. Time bi željeli zauzeti vodeću ulogu u svjetskom gospodarstvu. Naravno, male zemlje koje se moraju razvijati i koje ovise o ekonomijama velikih svjetskih "igrača" rado su prihvatile ovaj projekt, no velike svjetske ekonomske sile ga opstruiraju jer se boje kineske prevlasti –

naveo je Stanišić.

Kao što smo već istaknuli Kinezi su Maribor prepoznali kao raskrižje europskih puteva i zbog toga će tamo graditi veliki aerodrom.

– Istovremeno, Split im je vrlo interesantan kao ulazna, odnosno izlazna pomorska trgovačka luka za njihove proizvode. Iako su velika sredstva uložili i u zadarsku trgovačku luku žele uložiti i u Split i taj potencijal treba iskoristiti. Split se nalazi na pomorskom putu svile i mi smo im vrlo interesantni kao partneri – kaže Stanišić.

Rješenje za parking

No, osim ovih projekata Split bi mogao i više profitirati uz pomoć Kineza. Opće je poznato da je splitska "rak-rana" manjak parkinga. A istovjetan problem imaju i u Hangzou. No, za razliku od nas oni su našli rješenje.

– Kina je strahovito skupa zemlja. Zato kineske tvrtke otkupljuju male komade zemlje i grade parkinge "u vis", odnosno vertikalne parkinge. Na te parkinge može istovremeno stati 15 velikih autobusa, odnosno veliki broj osobnih automobila. I tu vidim rješenje splitskog problema.

"Split parking" bi uz svoje prihode i kredit mogao nabaviti takve parkinge koji su u potpunosti kompjutorizirani, pa, čak, prilikom parkiranja autobusa u njemu ne mora biti vozač, već ga liftom podižu na željeno mjesto. Jedan takav parking košta oko dva milijuna američkih dolara – istaknuo je Stanišić.

– Kinezi samo žele čvrste garancije. Nama najviše prigovaraju što nemaju sigurnost poslovanja. Kinezi ne poznaju hrvatski sustav demokracije, gdje ima stranaka "kao voćki poslije kiše". Jednostavno ne znaju s kim se u Hrvatskoj trebaju dogovarati.

Recimo, Kinezi potpišu ugovor s jednim gradonačelnikom koji za dvije, tri ili četiri godine ode s vlasti i onda imaju problema s njegovim nasljednikom koji ne želi ispoštovati ono što je njegov prethodnik potpisao. Na takve "igre" Kinezi nisu spremni. Dalje, prigovaraju nam na lošoj željezničkoj mreži.

Njima je hrvatska željeznička mreža smiješna. Kod njih najobičniji vlakovi idu brzinom od 300 kilometara na sat te očekuju da i u Hrvatskoj postoje takvi vlakovi, kako bi svoju robu što prije mogli prebaciti diljem Europe – navodi Stanišić.

Naš sugovornik smatra kako se Split mora vrlo brzo ukrcati u "kineski vlak".

– Ako ovu priliku propustimo, Kinezi će bez imalo grižnje savjesti otići i svoje resurse ponuditi slovenskom Koperu ili Trstu, jer im oni i više odgovaraju s obzirom na blizinu središnje Europe. Kontakte smo uspostavili, u Kini je nedavno bio i premijer Andrej Plenković i mislim da možemo dobro profitirati uz pomoć kineskog kapitala – zaključuje Igor Stanišić.