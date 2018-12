Sunce probudilo Dalmaciju, ali nažalost, neće dugo potrajati... Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana na Jadranu

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije prijepodne pretežno sunčano, a poslijepodne naoblačenje s kišom, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren, prema otvorenom moru i jak jugozapadnjak, ponegdje vjerojatno i s olujnim udarima, a južnije od Splita južni vjetar i jugo, uz koje će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 0 °C, uz obalu između 6 i 9 °C, a najviša dnevna od 11 do 14 °C, javlja HRT.



Na Jadranu do sredine idućeg tjedna uglavnom suho, barem djelomice sunčano i malo hladnije. Malo kiše može pasti većinom prema otvorenom moru. U četvrtak prolazno jače naoblačenje, mjestimice s kišom. Vjetar većinom slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u srijedu u Dalmaciji prolazno jugo, a u četvrtak na sjevernom dijelu bura.