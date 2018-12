Odluke o novim kadroviranjima dočekat će vijećnike Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije na 18. sjednici, koja je sazvana za 11. prosinca, a među 39 točaka dnevnog reda su jedno novo upošljavanje ravnatelja i jedno razrješenje aktualnog ravnatelja županijske ustanove.

– Ako vijećnici prihvate, imat ću funkciju privremenog ravnatelja javne ustanove u osnivanju Učilište "Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije", ustanove za obrazovanje odraslih, te provesti postupak osnivanja. Cilj ustanove je potpora razvoju obrazovnog sustava u županiji – u priču o svojoj novoj ulozi uveo nas je Ivica Zelić, vlasnik dviju fakultetskih diploma: profesora kineziologije i višeg fizoterapeuta, mnogima poznat i kao izbornik hrvatske judo reprezentacije, a trenutačno sudjeluje u izradi strategije razvoja splitskog sporta kao voditelj radne skupine za kadrove u sportu.

No sada je i on sam pod lupom javnosti kao novi kadar u novoj županijskoj ustanovi, a poglavito jer svi ovaj posao povezuju s njegovom suprugom Majom Zelić, županijskom vijećnicom iz kvote vladajućeg HDZ-a.

– To apsolutno nema veze jer sam od 2017. godine koordinator centara izvrnosti i to obavljam kao vanjski suradnik, a jesam li član i koje stranke, također nije bitno za ovaj projekt, već samo unaprjeđenje obrazovanja i razvoj naše nadarene djece. Brojke govore sve – 2016. godine u prvom Centru izvrsnosti za matematiku prošlo je 214 učenika s 58 mentora. Pa smo 2017. osnovali i CI informatike i CI novih tehnologija, gdje je kroz tri centra bio uključen 331 daroviti učenik i 86 mentora, a u ovoj školskoj godini oformili smo i četvrti CI iz prirodoslovlja, gdje dodatnu nastavu prolazi ukupno 374 učenika sa 120 mentora. Projektno funkcioniramo, uposlenja nisu planirana jer smo svi tu dok traju projekti, a novac za opremu i naknadu za rad svih angažiranih u CI-ju je djelomično osiguran iz županijskog proračuna. Ove godine radi se 2,1 milijun kuna, što je projekcija i za 2019. godinu, plus 1,14 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda.

Zbori nam tako prof. Zelić, najavljujući i formiranje ne samo županijske ustanove nego i novih centara izvrsnosti za našu djecu, a on iskustva na radu projekata itekako ima. Ujedno je šest godina bio i ravnatelj srednje škole "Dentar centar Marušić". No zašto ustanova za obrazovanje odraslih kada iz županije svi govore o obrazovanju nadarene djece?

– Zbog zakonskih okvira koji odrasle smatraju sve one iznad 15 godina. Važno je samo da nastavimo s radom i dodatnom edukacijom naših školaraca, pa u planu imamo i CI za jezik, te jezične pismenosti s elementima nacionalne kulture i povijesti – najavio je nove aktivnosti nove regionalne ustanove Tomislav Đonlić, županijski pročelnik za obrazovanje, kulturu i sport.

Za početak će posao obavljati u prostorijama splitskih srednjih škola MIOC i Prirodoslovna, gdje se provodi i nastava centara izvrsnosti, a tijekom sljedeće godine, kada se urede prostori u Ulici Ruđera Boškovića 25, imat će Učilište "Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih, i vlastite urede.