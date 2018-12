Na natječaj Ministarstva državne imovine za kupnju Češke vile u Visu stigla je samo jedna ponuda. Poslao ju je Philip Vermeulen, poslovni čovjek iz Južnoafričke Republike, danas sa stalnom adresom na britanskom otoku Man, koji je za nekretninu u Visu ponudio 32,2 milijuna kuna ili 78 tisuća kuna više nego što je tražila država.

Vermeulen nije netko nepoznat žiteljima ovog srednjodalmatinskog otoka. Prije 14 godine kupio je prvo za 1,6 milijuna eura bivši pogon Jugoplastike u Visu (nekadašnja zgrada osnovne škole), a godinu poslije i komišku tvornicu za preradu ribe "Neptun", za koju je dao 14,7 milijuna kuna.

Ove nekretnine danas su, međutim, tek djelomično stavljene u željenu funkciju: dok se "Neptun", nakon što su pogoni prodani u Srbiju iznajmljuje komiškim ribarima i lani za potrebe snimanja mjuzikla "Mamma mia", zgrada u Visu umjesto aparthotela danas je u najmu Veleučilišta Vern.

Nakon što je završen natječaj i otvorena ponuda za Češku vilu, uspjeli smo doći do samoga Philipa Vermeulena, koji unatoč činjenici da je jedini ostao u igri ipak još ne želi cijeli posao proglasiti gotovim.

- U natječaju je bila navedena minimalna cijena. Kao ponuđač odlučio sam svoju ponudu zaokružiti na 32,2 milijuna kuna, ne znajući koliko će zainteresiranih biti, kao niti kolike će biti njihove ponude. Prilikom otvaranja pristiglih ponuda pokazalo se da je moja ponuda jedina, te da sam mogao ponuditi i manju cijenu od ove koju sam ponudio. Kako to nisam učinio, očito je da nisam znao kakav će biti ishod ponuda. Budući da ja ne donosim odluku, ne mogu ni komentirati njezin sadržaj prije nego što bude donesena – odgovorio nam je Vermeulen.

Oko same buduće namjene nekretnine u Visu kaže:

- Bavimo se hotelijerstvom, a u svojoj ponudi također imamo i niz rekreativnih sadržaja i vjerujemo kako će Vis biti zaista posebna destinacija, kako za turizam, tako i za ostale sadržaje. Možete posjetiti internetske adrese projekata koje provodimo – resorte Pine Lake Marina i Brenton Haven u Južnoj Africi, te Castletown na Britanskom otočju, te se sami uvjeriti.

Ministar Goran Marić najavio je ukupno ulaganje od 100 milijuna kuna u Češku vili. Je li to realno?

- Realno je. Naša ulaganja u projektima koje smo prije naveli višestruko su veća od iznosa koje je naveo ministar.

Hoćete li vi biti jedini investitor ili ćete tražiti partnera?

- Voljni smo surađivati s ljudima koji dijele naša razmišljanja, a sve u cilju razvoja Visa – odgovora naš sugovornik.

Sami Višani najviše su u strahu da se ne ponovi slučaj "Neptun", odnosno da godine prođu i objekt ne bude obnovljen i priveden svrsi. Vermeulen kaže da nema mjesta nikakvom strahu.

- Odredbe iz natječaja za Češku vilu su izričito i jasno definirane. "Neptun" je, pak, kompleksniji, s dugom poviješću i postoje opravdani razlozi zašto nismo krenuli u realizaciju projekta onom dinamikom kojom smo željeli. Ipak, napominjemo da smo ponovno pokrenuli određene korake i u komunikaciji smo s Gradom Komižom, a sve kako bi ovaj projekt krenuo naprijed – poručuje vjerojatni budući vlasnik još jedne nekretnine na Visu.

A odakle toliki njegov investicijski fokus na jedan hrvatski otok, objasnit će za kraj:

- Mi volimo Vis i već smo 15 godina ambasadori otoka Visa i Hrvatske gdje god idemo. Hrvatska zastava se svakodnevno vijori na svim našim poslovnim prostorima.

- Philip Vermeulen u Komiži s 'Neptunom' nije ništa napravio. Danas iznajmljuje prostore, plaća režije i to je sve. Mi se vidimo jednom godišnje, kada on ovdje dođe tijekom ljeta. Mislim da nema razvojnu viziju za taj vrijedni prostor – bez ustručavanja će komiška gradonačelnica Tonka Ivčević.

Na pitanje zašto je uopće kupio 'Neptun', ona će reći:

- To je pravo pitanje. I ja bih to željela znati.

SDP-ova gradonačelnica kaže i da ju je prodaja Češke vile pogodila, i to upravo zbog svega do sada nerealiziranog na otoku od strane južnoafričkog biznismena.

- Više bih voljela vidjeti javni interes na cijelom tom poluotoku. Mislim da danas to nije bilo toliko nemoguće zbog dostupnosti EU fondova. Jedino je sa strane lokalne samouprave trebalo dobro osmisliti projekte – kaže Ivčević.

- 'Neptun' je prava kašeta brokava i da je Philip znao da će tako ispasti, sigurno u to ne bi ulazio. Pa tri je godine davao plaću, božićnice i sve što ide za 45 radnika koji nisu radili. A što se tiče bivšeg pogona 'Jugoplastike', on je imao građevinsku dozvolu za 18 apartmana u njoj, ali pod pritiskom i željama lokalnih vlasti u Visu pristao je to dati u najam 'Vernu' – odgovaraju ljudi bliski Vermeulenu.

Stvari bi se oko 'Neptuna' mogle promijeniti nakon najavljenih izmjena prostornog plana, odnosno prelaskom zemljišne čestice iz turističke u turističku mješovitu zonu. U to se ufaju obje strane.