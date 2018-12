Mnogi su kazali: od postojanja ovog mista ovoliko ljudi kroz njega nije prošlo.

Dolac Gornji, maleno selo Omiške zagore večeras je bio centar svijeta, a nakon što su štićenici Centra Juraj Bonaći i Jadran Čizmić, izaslanik splitsko-dalmatinskog župana, svečeno otvorili Božićno selo na imanju obitelji Lučić, započela je do sada neviđena adventska čarolija.

Milijun lampica obasjalo je prostor kojeg je Tihomir Lučić, inače vlasnik ove Božične čarolije izrađivao četiri godine uz pomoć svoje obitelji, a posljednjih deset mjeseci ukrašavao svim i svačim.

Više tisuća ljudi koji su pristigli iz raznih krajeva Dalmacije imali su priliku vidjeti konje, ljame, krave buše, ovce, magarce, paunove, svinje, jelene, raznu vrstu peradi....

Bogu iza leđa, nekoliko kilometara pješačenja isplatilo se kako bi se doživio Božić, raskošan kao nigdje u Dalmaciji, kojem su se najviše veselili mališani.

- Ovo je pozitivan šok. Vjerovao sam da će ljudi doći i pogledati sve ovo što smo mukotrpno radili, ali u ovolikom broju se nisam nadao, to mi nije palo na pamet. Božićno selo bit će otvoreno svaki dan i to u vremenu od 16 do 22 sata, a svi koji imaju želju pogledati ove fascinantne prizore iz novčanika trebaju izdvojiti 30 kuna za odrasle, a za djecu do sedam godina, invalide, trudnice i djecu s posebnim potrebama, ulaz je besplatan - kazao nam je vlasnik Božićnog sela Tihomir Lučić.

- Ovo što vidim večeras je tolika sreća da mi srce puca od zadovoljstva. Vidjeti ovu masu ljudi je fascinantno, što se može vidjeti i na licima ljudi. Djeca vrište, ljudi su u čudu - veli nam ponosni vlasnik.

Gotovo 24 kilometra lampica, dva i pol kilometra kablova, milijun lampica u više boja i razne svjetleće figure, tek su dio onoga što se može vidjeti u najvećem dalmatinskom Božićnom selu smještenom u zaseoku Nart gdje živi 11 stalnih stanovnika.

Ono što su mnogi očekivali se i ostvarilo. Na mosorskim vrletima napravljen je Las Vegas.

Doslovce milijun lampica se smjestilo na više od 300 stabla, u suhozide, na figure. Svaka grana je dobila božićno ruho. Gdje god se moglo, postavljene su lampice, a kako bi doživjeli ovu bajku jednostavno je morate pohoditi.